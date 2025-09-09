ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 9 Eylül 2025 17:04
 ~ Son Güncelleme: 9 Eylül 2025 17:34
3 dk Okuma

Nepal'de başbakan helikopterle kaçtı, ekonomi bakanı nehre atıldı

Nepal’de sosyal medyanın erişime engellenmesiyle başlayan eylemlerde polis 19 kişiyi öldürdü. Protestocular parlamento binasını ateşe verdi. Başbakan istifa edip helikopterle kaçtı. Ekonomi Bakanı sokakta kovalandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Nepal'de başbakan helikopterle kaçtı, ekonomi bakanı nehre atıldı

Nepal'de, 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn’in İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına akredite olmadıkları gerekçesiyle erişime kapatılmasıyla başlayan eylemler hükümet karşıtı protestolara dönüştü.

Çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler başkent Katmandu'da sokağa çıktı. Polis, parlamento binasına yürüyen protestoculara ateş açtı. 19 kişi öldü, 400’ün üzerinde kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevinden istifa ettiğini bildirdi.

İstifalara rağmen gösteriler yatışmadı. Siyasi figürler ve bakanların evlerine saldırılar düzenlendi. Nepal Kongre Partisi’nin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi ve Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutu ateşe verildi.

Devlet binalarına yapılan bu saldırıların ardından Nepal ordusu, polis ve üst düzey yetkililer, protestoculara itidal ve siyasi diyalog çağrısında bulundu.

Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başladı.

Güvenlik endişeleri nedeniyle Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda bugünkü tüm iç ve dış hat uçuşları iptal edildi.

Ayrıca bugün hükümet bir kabine toplantısı yaptı. Toplantının ardından söz konusu protestolara ilişkin açıklamada bulunan Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Prithvi Subba Gurung, sosyal medya yasağının "yakında" kaldırılacağını belirtti.

Hükümet ise başkent Katmandu ve diğer bölgelerde yaşanan olayları araştırmak üzere bir soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu.

İlerleyen saatlerde Nepal Başbakanlık Ofisi, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği ettiğini duyurdu. Fakat protestocular parlamento binasına yürüyerek burayı ateşe verdi. Sosyal medya platformlarında, parlamento binasının dumanlarla kaplı olduğu görüntüler paylaşıldı.

Aynı saatlerde protestocular, Ekonomi Bakanı Bishnu Padel’i sokak ortasında kovaladıktan sonra yakaladı ve nehre attı.

Yerel gazeteler protestoların devam ettiğini geçiyor. Kathmandu Post gazetesi Kara Kuvvetleri Komutanı Aşokraj Sigdel'in son gelişmeler hakkında ulusa hitap edeceğini yazdı.

(HA)

