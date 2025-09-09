Nepal'de başbakan helikopterle kaçtı, ekonomi bakanı nehre atıldı

Nepal'de, 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn’in İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına akredite olmadıkları gerekçesiyle erişime kapatılmasıyla başlayan eylemler hükümet karşıtı protestolara dönüştü.

Çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler başkent Katmandu'da sokağa çıktı. Polis, parlamento binasına yürüyen protestoculara ateş açtı. 19 kişi öldü, 400’ün üzerinde kişi yaralandı.

Curfew imposed in Dang



The District Administration Office, Dang has imposed a curfew in major market areas from 6pm on Tuesday.



Chief District Officer Bishwa Prakash Aryal said the order was issued after protests turned violent, leading to arson and vandalism of public… pic.twitter.com/r2MlDzkZAO — The Kathmandu Post (@kathmandupost) September 9, 2025

İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevinden istifa ettiğini bildirdi.

İstifalara rağmen gösteriler yatışmadı. Siyasi figürler ve bakanların evlerine saldırılar düzenlendi. Nepal Kongre Partisi’nin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi ve Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutu ateşe verildi.

Devlet binalarına yapılan bu saldırıların ardından Nepal ordusu, polis ve üst düzey yetkililer, protestoculara itidal ve siyasi diyalog çağrısında bulundu.

Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başladı.

Güvenlik endişeleri nedeniyle Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda bugünkü tüm iç ve dış hat uçuşları iptal edildi.

Ayrıca bugün hükümet bir kabine toplantısı yaptı. Toplantının ardından söz konusu protestolara ilişkin açıklamada bulunan Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Prithvi Subba Gurung, sosyal medya yasağının "yakında" kaldırılacağını belirtti.

Hükümet ise başkent Katmandu ve diğer bölgelerde yaşanan olayları araştırmak üzere bir soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu.

İlerleyen saatlerde Nepal Başbakanlık Ofisi, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği ettiğini duyurdu. Fakat protestocular parlamento binasına yürüyerek burayı ateşe verdi. Sosyal medya platformlarında, parlamento binasının dumanlarla kaplı olduğu görüntüler paylaşıldı.

Aynı saatlerde protestocular, Ekonomi Bakanı Bishnu Padel’i sokak ortasında kovaladıktan sonra yakaladı ve nehre attı.

Nepal's finance minister chased on street, thrashed by protesters as Oli govt collapses



A video, which surfaced today (Sept 9), shows Finance Minister Bishnu Prasad Paudel being chased on a road and thrashed by demonstrators.



In the video, over two dozen people were seen… pic.twitter.com/aoKBjKlUkZ — The Indian Express (@IndianExpress) September 9, 2025

Yerel gazeteler protestoların devam ettiğini geçiyor. Kathmandu Post gazetesi Kara Kuvvetleri Komutanı Aşokraj Sigdel'in son gelişmeler hakkında ulusa hitap edeceğini yazdı.

PHOTOS: Government unleashes carnage as Gen Z take to the streetshttps://t.co/7d3fPfeaAT pic.twitter.com/3bCqnDOKrg — The Kathmandu Post (@kathmandupost) September 9, 2025

