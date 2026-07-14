NATO Zirvesi bitti, polikliniklerde yoğun randevu sistemi geri geldi

*Mevcut sistemde hekimler bazı polikliniklerde yaklaşık 3 dakikada bir hasta muayene ediyor. Geçici uygulama, muayene sürelerinin uzatılmasının teknik olarak mümkün olduğunu gösterdi.

*Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu'nun verilerine göre bu uygulama 6-8 Temmuz tarihleri arasında geçerliydi. Zirvenin tamamlanmasıyla birlikte poliklinik randevu sayıları yeniden artırıldı ve özellikle şehir hastanelerindeki yoğun randevu sistemine geri dönüldü.

*Zirve öncesinde güvenlik ve ulaşım yoğunluğunu azaltmak amacıyla hekim başına düşen günlük randevu sayısı 43'ten 21'e indirilmiş ve muayene süreleri 20 dakikaya çıkarılmıştı.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenen NATO Zirvesi nedeniyle kamu hizmetlerinde yapılan geçici düzenlemeler sona erdi. Zirve öncesinde azaltılan poliklinik randevu sayıları yeniden artırılırken, muayene süreleri de eski uygulamaya döndü.

Zirve öncesinde Ankara'daki sağlık kuruluşlarında güvenlik ve ulaşım kaynaklı yoğunluğu azaltmak amacıyla Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) geçici değişiklikler yapılmıştı. Bu kapsamda hekim başına açılan randevu sayısı düşürülmüş, hastalara ayrılan muayene süresi ise uzatılmıştı.

Randevu sayıları yeniden artırıldı

Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu, 6-8 Temmuz tarihleri arasında hekim başına açılan günlük randevu sayısının yaklaşık 43'ten 21'e indirildiğini, muayene sürelerinin ise yaklaşık 20 dakikaya çıkarıldığını açıklamıştı.

Zirvenin tamamlanmasının ardından ise uygulama sona erdi. Poliklinik randevu sayıları yeniden artırıldı ve uzun süredir özellikle şehir hastanelerinde uygulanan yoğun randevu sistemine geri dönüldü. Bu sistem, bazı polikliniklerde hekimlerin yaklaşık 3 dakikada bir hasta muayene etmesine neden oluyor.

NATO Zirvesi nedeniyle hayata geçirilen geçici uygulama, muayene sürelerinin uzatılmasının teknik olarak mümkün olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ancak zirvenin sona ermesiyle birlikte sağlık hizmetlerinde yeniden eski randevu düzenine geçildi.

ATO: HALK SAĞLIĞI İÇİN NEDEN YAPILMADI? NATO Zirvesi öncesi muayene süresi 20 dakikaya çıkarıldı

(EMK)