Nahit Eren ailenin kurduğu senaryoyu anlattı: Planlandı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava, üçüncü gününde devam ediyor.

Tutuklu 4 sanık, sabah saatlerinde Diyarbakır Adliyesine getirildi. Duruşmanın bugünkü oturumunda avukatların savunmaları dinlenecek.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 7 Kasım’da görülmeye başlanan davanın ilk gününde tutuklu 4 sanık, ikinci gününde ise 26 tanık dinlendi.

Duruşmanın 3’üncü gününde, Güran ailesinin avukatları talebiyle 9 yeni tanık dinlenmek üzere adliye geldi.

Mahkeme başkanı, Güran ailesi avukatlarının mahkemeden talep ettiği Dara bölgesine (Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle Gözetleme Noktası) ait görüntülerin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlandığı ve mahkemeye sunulduğunu belirtti.

Duruşma saat 10.20’de başladı.

Tanıklar araç satışını anlattı

Tanık Cahit isimli kişi Nevzat Bahtiyar ve Arif Güran arasındaki araba meselesini anlatıyor:

“Nevzat ile Arif Güran araba meselesi yüzünden beni çağırdı. Önce Nevzat anlattı, sonra Arif Güran anlattı. Araba Nevzat’a aitti. Nevzat’a para ödemesi gerektiğini söyledim. Ödemeyeceğini söyledi.”

Mahkeme Başkanı: "Nevzat, 'yakacağım ortalığı, ödemeyeceğim' dedi mi?"

Tanık Cahit: "Salim Güran dedi ki, '10 bin lira ben, 10 bin Arif ödesin, 50 bin Nevzat ödesin' dedi."

Mahkeme Başkanı: "Nevzat kabul etti mi?"

Tanık Cahit: "Önce param yok dedi, sonra kabul etti."

Mahkeme Başkanı: "Yani çıkarken, 'ben bu paranın hesabını sorarım' dedi mi?"

Tanık Cahit: "Ben görmedim, günahını alamam, gördüğümü anlatıyorum."

Mahkeme Başkanı: "Ben de, gördüğünü anlattığın için teşekkür ederim.”

Mahkeme Başkanı: "Siz neden aile meclisi kurup olaya el attınız?"

Tanık Cahit: "İkisi de bizim akrabamızdır."

Mahkeme Başkanı: "Yani sizi bu olayı çözün diye mi çağırdı?"

Tanık Cahit: "Evet, Arif Güran çağırdı."

Mahkeme Başkanı: "Siz aile meclisindeki toplantılara katıldınız mı?"

Tanık Cahit: "Yok, katılmadım."

Ardından Veysel Subatan, Mahkeme Başkanına “araba” meselesini anlatmak için çağırıldı:

Mahkeme Başkanı: Seni kim çağırdı?

Veysel Subatan: Arif Güran çağırdı. Nevzat'ı çağırdılar o da geldi. Nevzat’ın verdiği araba Çakınlı çıkmış, 80 bin ödeme yapması gerekiyordu. Arife haksızlık yapıyorsun dedik. "80'i gibi ödemezsen mahkemede avukat masrafı daha fazla olacak," dedim. Aranızda anlaşın dedim. Nevzat Bahtiyar yanaşmadı. Ben bu parayı ödemiyorum dedi. Soy isimleri Kaya olan kişileri de çağırdı. Nevzat Bahtiyar kabul etmedi. Ben arabayı satmışım, gitmiş dedi. Nevzat’a da bir haksızlık olmasın diye orta yolu bulmaya çalıştık. Salim Güran da dedi, "Madem bizim evde toplanmışsınız, bu meseleyi çözelim. Nevzat ödemesi gerekeni kabul etmişti. Nasıl etti bilmiyorum.

Mahkeme Başkanı: Nasıl kabul etti?

Veysel Subatan: Zorla kabul etti gibi.

Mahkeme Başkanı: Normal, Nevzat sizi tehdit etti mi?

Veysel Subatan: Hayır. Biz oradan kalkınca, problem çözüldü diye düşündük.

Mahkeme Başkanı: Tamam, herkes ödediğini söylüyor zaten. Bu olay ne zaman oldu?

Veysel Subatan: Aşağı yukarı 2 ay var.

Rubbettin Kaya, Mahkeme Başkanı'na arabayı anlatıyor:

"Bizim evimize gelebilir misin dedi. Gittim, Nevzat, Salim, Arif oradaydı. Dava nedir dedim. Araba konusunun nedenini sordum, Arif Güran Nevzat Bahtiyar kendisine araba getirdiğini söyledi. 80 bin liralık bir araba meselesinden bahsettiler. Orada biraz ağız dalaşı oldu. 10 bin lira Salim, 10 bin lira Arif verecek dendi. Nevzat, 'Bizim aramızda dava olmaz' dedi."

Mahkeme Başkanı: "Siz aile meclisinde yapılan toplantılara girdiniz mi?"

Tanık: "Hayır."

Sanık avukatlarından sık sık Diyarbakır Barosu'na itiraz

Tanık İbrahim Halil Güran getirildi.

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı: Narin kaybolduktan sonra yangın oldu, neden biliyor musunuz?"

Tanık İbrahim Halil Güran: "Elektrik tellerini birbirine nasıl çarpacaklar, çok mantıksız."

Savcı: "Bakkala gittin mi?"

Tanık İbrahim Halil Güran: "Evet."

Savcı: "Bakkal bizzat orada mıydı?"

Tanık İbrahim Halil Güran: "Evet, Sofi oradaydı."

Savcı: "Kendisi ameliyat olduğunu söylüyor, ne ameliyatı?"

Tanık İbrahim Halil Güran: "Raporlara bakabilirsiniz."

Sanık avukatı, tanık İbrahim Halil Güran'a soruyor: "Balkonda Narin’e ait olabileceği bir yazma görmüşsünüz. Siz ailece ne düşündünüz?"

Tanık İbrahim Halil Güran: "Biz hep diyorduk, bu çocuğun tepeye çıkma durumu varsa da eve girmeden, onu birinin kaçırdığını düşündük. Hiçbir zaman bizim köy tarihinde çocuğun öleceğine dair söylenti çıkmadı."

Sanık avukatı: "Yani siz yazma ile geldiğini mi düşündünüz?" Tanık İbrahim Halil Güran ‘evet’ cevabını verdi.

Tanık Muhammet Yakut dinleniyor.

Mahkeme Başkanı: "Saat 17.30 gibi Enes geldi. Sen ne yapıyordun?"

Muhammet Yakut: "Araba yıkıyordum, Muhammet Kaya vardı. Beni caminin yanına bırak, üvey babaannem beni görür, iş yaptırır, ben eve gideyim dedi."

Diyarbakır Barosu avukatı: "Orada başka kim vardı?"

Muhammet Yakut: "Muhammet Kaya ve… Kaya."

Diyarbakır Barosu Avukatı: "Sohbet ettiniz mi?"

Muhammet Yakut: "Evet."

Diyarbakır Barosu Avukatı: "Ne kadar sürdü?"

Muhammet Yakut: "15 dakika falan."

Diyarbakır Barosu Avukatı: "Başka sohbetiniz oldu mu? "Yanınızda kim vardı?"

Muhammet Yakut: "Muhammet ve Süleyman Kaya."

Nahit Eren: "Eve gittiğinde saat kaç olduğunu hatırlıyor musun?"

Muhammet Yakut: "Hayır."

Nahit Eren: "Sizin ev ile cami arasında ne kadar mesafe var, 200 metre kadar tarif eder misin, 200 metre ne kadar?" Tanık Gösterdi.

Mahkeme Başkanı: "Saat soruldu."

Sanık Avukatı araya girip, "Zorlama sorular soruluyor," dedi.

Nahit Eren: "Öğle yemeği yedin mi?"

Muhammet Yakut: "Evet."

Nahit Eren: "Kaçta işten çıktığını hatırlıyor musun?"

Muhammet Yakut: "Hatırlamıyorum, ama 12 buçukta evdeydim."

Sanık Avukatı araya giriyor: "Çarpaz sorgu yapılıyor."

Mahkeme Başkanı: "Devam edin."

Olay günü Enes Güran ile buluşan arkadaşların anlatımına göre Enes Güran’ın yüzünde morluk kolunda ısırık izi yok.

M.T.K. 14 yaşında bir tanık olarak salona getirildi. Ancak, yaşının küçük olması nedeniyle dinlenmemesi gerektiğine karar verildi ve tanık salondan dışarı çıkarıldı.

Son iki tanık

Tanık Hasan (elektirikçi): "Ben elektrikçiyim. Salim Güran ile olay günü 4 civarı kendisiyle görüştüm. Elektrik işleri vardı, onun için görüştük. Orada Mehmet Atasoy ve Ramazan Atasoy vardı. 10-15 dakika oturduk. Karpuz yedik. Başka tarlada trafo için ben ve ustam oradan ayrıldık. Salim Güran 5.30 gibi yanımdan ayrıldı. Salim'in giydiği kıyafetleri hatırlamıyorum. Giderken Salim'e haber vermedik, tesadüfen denk geldik. Salim Güran'ın herhangi bir tedirginliği yoktu. Hergün gördüğümüz gibi normaldi. Hiçbir sorun fark etmedim."

Tanık Abdulsamet Yeşildağ: "Mehmet Şerif Güran aradı, 'kesici bozulmuş yapabilir misiniz?' diye sordu. Yaparım dedim. Salim'i aradım yeri sordum, yanlarına gidip karpuz yedik. 3 bin liraya anlaştık. Salim Güran pamuğu sulamaya gideceğini söyledi. Biz de işimizi bitirdik, telefon açtık, paramızı attı ve döndük."

Mahkeme Başkanı, tanık Hasan'a sorduğu, "Salim'in yanındaki çocuklar kız mıydı erkek miydi?" sorusuna "İkisi de erkekti" yanıtını almıştı. Tanık Abdulsamet Yeşildağ, aynı soruya "çocukların kız mı erkek mi olduğunu farketmedim" yanıtını verdi.

Sanık avukatlarının gösterdiği tanıkların dinlenmesi bitti. Dünkü duruşmada çocuk E.G.'nin ifadesi alınamamıştı. Narin'in küçük abisi E.G.'nin ifade görüntüsü birazdan salonda izletilecek.

Narin'in kardeşi E.G.'nin ifade kaydı oynatılıyor.

Psikolog: Hediye yengen geldi ya size, nasıl geldi eve?

Narin'in kardeşi E.G.: İlk geldiğinde annem çamaşırları ona bırakmıştı onları getirdi. Psikolog: Acele mi ediyordu? Hızlı hareket ediyor muydu?

Narin'in kardeşi E.: Yok, normaldi.

Bu sırada Yüksel Güran ağlamaya başladı.

Çocuğun 2 parça olarak dinlettirilen ifadesinin kaydı tamamlandı.

DARA-2 görüntüleri tespit edilemiyor

Tanıklar bitti. Mahkeme Başkanı, duruşmanın rutin seyrine devam edilmesini istiyor.

DARA-2 jandarma kamerası görüntülerine ilişkin;

"Sanık müdafiileri DARA ve Memorial görüntülerini istedi. İddia makamına yazdım, videoları aldık dediler. Getirin dedim. Kocaman hard disk verdiler, içerisinde bin tane video var. Bulmaya çalışıyoruz. Bulamazsak izleyemeyeceğiz."

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına kamera görüntülerini sormak için salondan ayrılan mahkeme heyeti bekleniyor. Mahkeme heyeti salona geri geldi.

Mahkeme Başkanı:

"DARA-2 görüntüleri hard diskte. Yaklaşık 150 DARA-2 görüntüsü var,. Hangi klasörde olduğunu sormak için aradım, onlar da (Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı) bilmiyor."

Çeviri sorunu devam ediyor

Dün tanıklıktan çekilen Ramazan Atasoy’un, Salim Güran ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi dinletiliyor. (Kürtçe)

Kürtçe tercüman:

"Sol tarafa doğru bir fiskiye düşmüş, bir tanesi yerdedir."

Mahkeme Başkanı: Doğru mu Nahit bey?

Nahit Eren: Değil.

Kürtçe bilen başka bir avukata çevriltiliyor.

-Sona doğru senin bir şeyin düşmüş.

"Doğru."

-Senin fiskiyen taşlığın oradadır.

"Yanlış."

Stajer avukat: "Sınırın orada, taşın orada"

Nahit Eren: "bend" dediğimiz şey sınırın orada mı taşlarla örülmüş duvar mı anlamına geliyor?

Mahkeme Başkanı: Bilirkişiye sorulacak.

Nahit Eren: Bu ses kaydı üzerinden 'ileride bir ölü var' denilerek yanıltıcı haberler yapıldı. Salim Güran yaptığı savunmada, konunun bir aletle ilgili olduğunu, bu aletin kaçak elektrik olarak kullanıldığını söyledi. Bugün fıskiye oldu bu. Çelişkiyi gidersin.

Salim Güran: Fıskiyeye pislik girince, basınç da vurunca son fıskiye düşüyor. Elbisem müsait olmadığı için Ramazan Atasoy'u çağırıyorum. 'Bend'in yanında dediğim yerde de kaçak elektriği kuruyorduk. Aynı yerdedir ikisi de.

Sanık avukatı ise Kaçak elektrikle ilgili 1 milyon 100 bin TL ceza kesildiğini söyledi.

Nahit Eren, Nevzat Bahtiyar’a ilişkin talebini iletmek için söz aldı, kürsüye yaklaşmak istedi.

Nahit Eren ve sanık müdafii mahkeme başkanına yaklaştı.

Mahkeme Başkanı: İyice Amerika'ya çevirdiniz burayı.

Mahkeme Başkanı: Nahit bey salonda bulunan sanıkların dışarıya çıkarılmısını istedi. Soracağı soru hassas.

Nevzat Bahtiyar hariç tüm sanıklar çıkarılıyor.

Nahit Eren:

"Dün babayı üzdüysem bir daha özür diliyorum. Nevzat'ın yer gösterme konusundaki kaydın ekrana yansıtılmasını istiyoruz. Narin'in vücudunun üzerindeki lavralardan cinayet saatini belirlendi. Su içerisinde bulunan bir cesetteki lavralar, nasıl olurda karasal özellikler taşır?"

Duruşma salonunda ışıklar kapatıldı, Nevzat Bahtiyar’ın 7 dakikalık yer gösterme videosu oynatılıyor.

Görüntülerde ilk olarak Nevzat Bahtiyar’ın aracı park ettiği yer ile Narin Güran'ın cesedini sakladığı yer arasındaki mesafe dikkat çekici. Nevzat Bahtiyar'ın, "Yol boyu kucağımda taşıdım" dediği duyuluyor.

Görüntülerde Nevzat Bahtiyar’ın götürdüğü yolun engebeli olması ve ısrarla 'düşürmedim' demesi dikkat çekiyor. Video kaydında Nevzat Bahtiyar'a birkaç kere "Düşürmediğine emin misin?" diye soruluyor. Nevzat "Düşürmedim" diyor ancak videoda tek başına yürürken bile zorlandığı görülüyor. Video kaydı bitti, ışıklar açıldı.

Nahit Eren: Benim rapordan kastettiğim şeyi anladın mı?

Nevzat Bahtiyar: Hayır anlamadım.

Nahit Eren: Raporda diyor ki, Narin'in naaşı tamamen suyun içerisinde değil. Oraya götürdüğüne emin misin?

Nevzat Bahtiyar: Evet.

Nahit Eren: Su altında mıydı komple?

Nevzat Bahtiyar: Hepsi su altındaydı, biraz üstü dışarıdaydı.

Mahkeme Başkanı: Taş koyduğun zaman aşağı inmesi lazım.

Nevzat Bahtiyar: İndi ama çok hafif üstü açık kaldı

Mahkeme Başkanı: Taş ıslandı mı?

Nevzat Bahtiyar: Hepsi ıslanmadı sanki, çok hatırlamıyorum.

Nahit Eren: Dışarıda kalan kısım toprakta mıydı yoksa suyun üstinde miydi?

Nevzat Bahtiyar: Suyun üstündeydi.

Mahkeme Başkanı'ndan Nevzat Bahtiyar’a: "Etrafına bak. Herkese bak. Kaç gündür duruşma yapıyoruz burada? Bu kadar insan burada, ben de evliyim, benim de 1 oğlum 1 kızım var. Gece gündüz, hafta sonları iki haftadır herkes bu dosyaya çalışıyor. Duygu sömürüsü yapmıyorum. Cevap vermek zorunda değilsin"

Ceketi çıkartan Mahkeme Başkanı, birey olarak soruyorum diyerek, "Geçen celseki beyanların doğru mu?" diye sordu. Nevzat Bahtiyar, İftira atmadığını söyleyerek beyanlarını kabul etti. Mahkeme Başkanı'nın 'Kamera kayıtlarında sakladığın bir şey ortaya çıkacak mı?' diye sorması üzerine Nevzat Bahtiyar, 'bilmiyorum, hatırlamıyorum' cevabını verdi.

Yüksel Güran avukatı Nevzat Bahtiyar’a soruyor: Az sonra kameraları izleyeceğiz. Cansız bedeni aldığınız yer neresiydi net olarak?

Nevzat Bahtiyar: Hatırlamıyorum.

Sanık avukatı: Tekrar soruyorum, cansız bedeni teslim aldığınız yer neresiydi?

Nevzat Bahtiyar: Evin içerisindeydi.

Sanık avukatı: Eşiniz dinlendi, 'Nevzat arabadan çıktığı zaman gördüm, arkasında araba yoktu, battaniyeyi teslim etti, kimseyi görmedim' dedi. Duydunuz mu?

Nevzat Bahdiyar: Duydum ama ilk gidişimi görmemişti, ikinciyi kastediyor olabilir ya da karıştırmış olabilir. Beyanları yanlış olabilir.

Duruşmaya 15.00'a kadar ara verildi. Mahkeme Başkanı, duruşmayı bugün bitirmeye çalışacağını söyledi.

Aradan Aile Bakanlığından iki avukat ve Diyarbakır Barosu'ndan 4 avukat savunma yapacak.

Duruşma başladı

Saat 15.11 itibarıyla duruşma başladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine ATK önünde ‘yumruk yiyen’ kadın Oya Yorulmaz tanık olarak dinleniyor. Oya Yorulmaz, 'gidin yalan söyleyin' cümlesini basına karşı kullandığını söyleyerek ve "Ferit Demir'e söyledim1 dedi. Ardından gitti.

Tanık dinlemelerinin ardından Mahkeme Başkanı, DARA-2 görüntülerinin çok fazla olduğunu ve bulamadıklarını belirtti.

Arif Güran'ın müdafii avukatı, acılı olduğunu kamuoyu tarafından hedef haline getirildiğini belirterek kızı öldürülmüş bir babanın Rojda Altındaş'ın röportajı üzerine ifade verdiğini de söyledi. Avukat Arif Güran'ın ne bildiğini neden ona 'biliyorsun ve susuyorsun' diyenler var diye sorguladı. Müvekkilinin fail ve faillerin yakalanmasını talep ettiğini de belirtti.

Ağabey Baran Güran'ın ise müşteki sıfatıyla dosyaya dahil edilmesini talep etti.

Ardından iyileştirildiği iddia edilen DARA-2 görüntülerinin hazır olduğunu belirtti.

Işıklar kapatıldı. Narin'in kaybolduğu saatlere ilişkin görüntüler izlenecek.

Görüntülerin net olmaması ve kamera açısının bir şey görmemesi üzerine görüntüler sanık avukatları tarafından incelenmek üzere verildi.

Bir senaryo halinde ortak beyan veriliyor

Diyarbakır Barosu Avukatları soracak sanık avukatları cevaplıyor.

Diyarbakır Barosu avukatlarından Aydın Özdemir şüpheleri ve çelişkileri sıraladı: "Narin Güran'ın hangi saatte kaybettirildiğine dair açık bir yönlendirme var. Tüm Türkiye'nin Narin'i aradığı zamanlarda Muhammed Kaya bir terlik buluyor ama kolluka teslim edilmiyor. Biz buradan ciddi bir şüphe sahibiyiz. Aile meclisi toplandı mı? Toplanmadı mı bunlarla ilgili çelişki var. Bir kısım 'toplanmadık' derken bir kısım 'toplantı' yapmadıklarını söyledi. Bir aile neden 'Narin'i bulmak için toplandıysa bunu sakladı? Aile bireyleri neden telefon kayıtlarını sildi? Bu normal değil. Salim Güran'ın olay günü verdiği tüm beyanlar çelişkili. Aile bireylerinin verdiği tüm ifadeler çelişkili. Bu çelişki neden var? Olayın sıcağı sıcağına alınan tüm ifadeleri niye değiştirdiler. Çünkü Narin'in kaybettirilme saatleri ortaya çıktığı için ifadeleri ona göre değiştirdi. Salim Güran Narin'i çingenelerin kaçırdığını iddiia etmiş ama buna dair bir dayanak yok. Salim Güran'ın aracında DNA örneği çıktı. Araçta bulunan tek DNA örneği o. Başka çocuklar da araca bindiyse neden onların DNA'sı yok.

Yüksel Güran'ın ifadelerindeki çelişkileri sıralayan Diyarbakır Barosu avukatı Aydın Özdemir:

Ann Yüksel Güran neden ilk gün jandarma tutanaklarında 'Enes'i korumaya çalışıyor' şeklinde ifade var?Çünkü anne 'Enes için ne yapabilirim' diyor. Öyle ya da böyle Annenin bu olayda fail olduğunu düşünüyoruz.

Enes Güran'ın ifadelerindeki çelişkileri sıralayan Diyarbakır Barosu'ndan avukat Aydın Özdemir:

Enes kadınların kavgasında orada olduğunu kadınlardan birinin ağzının kapattığını söylüyor ama sonra değiştiriyor. Enes Güran ATK raporunun ardından Narin'in nasıl öldürüldüğünü öğreniyor ama hiç şaşırmıyor. Son olarak Enes'in kolundaki ısırık izinin kendi yaptığı olağan hayatın akışına terstir. Kişi belli bir acı seviyesine kadar kendinize zarar verebilirsiniz. Ama Enes Güran'ın kolundaki izin örneği alındığı gün üçüncü gün bize göre bu normal bir ısırık değil.

Diyarbakır Barosu'ndan avukat Metin Ertaş:

"Tanıkların çoğu gerçeği ortaya koymak yerine yakınını koruma eğiliminde. Bir senaryo halinde ortak beyan veriliyor. İddia edilen cinayet saatleri 15.15 ile 15.40. Bu saatlerde herkes kendine başka bir uğraş yaratma derdinde.

Diyarbakır Barosu'ndan avukat Erdem Kaya:

Bazı tanıklarla ilgili birkaç hususa değişmek istiyorum Vecdi Bahtiyar dün konuştu. Nevzat Bahtiyar 21 Ağustos’tan sonra hiç Salim Güran’la iletişime geçmediğini söyledi. Ama Nevzat, Vecdi Bahtiyar aracılığıyla Salim Güran ile iletişime geçiyor. Vecdi Bahtiyar, Diyarbakır’a geldikten sonra yüz yüze görüşmeleri muhtemelen devam etti. Biz baro olarak maddi gerçek ortaya çıkana kadar mücadele edeceğimizi de vurguluyorum. Biz görüşme saatlerine baktığımızda Vecdi Bahtiyar’ın da olayla ilişkisi olduğunu ve fail olduğunu düşünüyoruz. R.A.’nın ise Narin gömülürken gözcülük yaptığını da düşünüyoruz. 8 Eylül 2024 tarihinde Jandarma tutanağında, ‘13 Eylül tarihinde şüpheli bekleme salonunda tutuklanmasının etkisiyle ağlayıp, şunları söyledi muhtar Salim’e küfür edip Salim Güran’ın tarlaya geldiğinde üzerini değiştirmiş ve dizlerine kadar pantolonu ıslak bir haldeydi” dediği kaydedildi.

Ardından ses kaydından bahseden avukat Erdem Kaya, bahsi geçen Kürtçe ses kaydından yola çıkarak R.A.’ın cinayete ortak olduğunu belirtti ve "Bahsettikleri sınır, Narin'in cansız bedeninin saklandığı yer de olabilir" dedi.

"4 sanık var ama bu sayı aratabilir, artacaktır"

Diyarbakır eski Baro Başkanı Nahit Eren:

"İlk günden beri Narinle ilgili bir tepki gelişti. Uzun bir süre boyunca Narin'in bulunacağı umut edildi. 8 Haziran tarihi itibarıyla Narin'in katillerini aramaya başladık. İlk günden beri bu davayı takip ediyoruz. Türkiye'de bu ve benzeri davalarda bizim gibi sivil toplum örgütlerinin katılımları kabul edilmiyor. Bunun için heyete teşekkür ederim. Baro'nun Çocuk Hakları Merkezi ve Kadın Hakları Merkezi'nin de hakları yenez. Hepsine teşekkür ederim" dedi ve dosyaya ilişkin konuşmaya geçti.

Nahit Eren: "Dosyada 4 sanık var ama bu sayı aratabilir, artacaktır. Dönüp baktığımızda en hatırlanması gereken gün olay gününü hatırlamak gerekiyordu. Belki aile ve yakın çevre ilk günler şüpheli sıfatıyla değerlendirilseydi bu böyle olmazdı. Neredeyse her gün alınmış ifadeler var ama buna rağmen bir mantık hatası var. Soruşturma aşamasında verilen çelişen ifadeler var Burada da değişti bu ifadeler peki neden? Çünkü her şeyiyle çarşaf çarşaf serilmiş bir süreç bu. Her ortaya çıkan delil aile bireylerini yeni bir stratejiye yönlendirdi.

Seneryo

Nahit Eren: Biz Narin’in öldürüldüğü saati 18.00’den sonra biliyoruz. Neden? Çünkü kurgu düzeni var. Yani bir şekilde 14.11’de eve doğru giderken, o okulun tesadüfi kamerası olmasa biz gerçekten Narin’in nereden nereye gittiğini bilmeyeceğiz. Patika yoldan yukarıya gidiyor, kendisiyle birlikte olan akranları, Narin’in kendisine tepeden el salladığını söylüyorlar. Bu bize ne zaman söylendi? "Narin'in koşan görüntüleri olmasa 14'te eve gittiğini de bilmeyecektik. Bunu bilen insanlar 17.40'a dair inanılmaz bir kurgu kurdu. Neyi anlatıyorum? Arif bey de, bütün Güran ailesi de kamuoyu da bilsin. İnanılmaz mücadele gösterdik. Tek bir belgeyi basın mensuplarına vermedik. Diyarbakır’daki basın mensupları Başkanım çarşaf çarşaf yayınlanıyor dediler. Tek bir belge vermedik. Soruyorum neden 17.40 senaryosu yazıldı.

Nahit Eren, köyde yazılan senaryoyu Narin Güran adına müşteki adına anlattı:

8 yaşındaki bir kızın yaşam hakkından bahsediyoruz. Neden 17.40 kurgusu yaptınız? Birilerinin 17.40'a kadar nerede olduğu planlandı. Yüksel Güran gerçekten evinde. Hiçbir şüphem yok bundan. Narin'in öldüğü öğrenilince herkes o saatte nerede olabileceklerinin hesabını yaptı. Enes Güran evde diyorsunuz, tamam, ama uyuyor diyorsunuz, ispat? Bunları evde uyurken gören birine ihtiyaç var. Kim? Hediye Güran. Eğer Salim Güran, eşi ve çocukları mahkemedeki ifadeleri doğruysa, o aracı görmemelerinin şansı yok. Hediye Güran eve gittiğinde Salim kendi evindeyse, neler oluyor? Ama geldiğimiz nokta şu; Hediye Güran gidiyor, eğer sen 15.00’te çamaşırlarını bırakıp gittiysen, iddialara göre 15.00’te de 16.00’da da Salim evde. Bu araba nasıl görülmez? Eğer Salim, eşi ve çocuklarının mahkemelerdeki ifadeleri doğruysa senin o aracı görmeme şansın yok. (Hediye Güran'a).

Baz istasyonuna göre evin içerisinde ama. Baz istasyonu verilerinin yanılma payını araştırdım. Sağlıklı, bilimsel verilerle oturtulursa kesin bir delildir. Bir tuşa basılarak binlerce insan ellerindeki cihazlar patlatılarak öldürüldü. Bu telefon böyle bir şey. Kurgu kurulurken okulu gören kamera hesaplanmadı. Nevzat Bahtiyar’ın kameralara görüldüğü saatlerde 'bizim Enes'i evden çıkmış gibi göstermemiz lazım' diyerek organizasyon yaptılar. Enes o evden çıkarıldı, bakkala getirildi, enerji içeceği içirildi. 200 metrelik yol için araca bindirildi. Ama okulun önündeki kamera hesaplanmadı. Sonra Enes’i çalışmalara katmaya çalıştılar. Enes, tek kız kardeşin kaybolmuş. Telefonu 16.13’te okulun yanında kapanıyor, peki telefon şarjdaydı da nasıl şarj bitti? Ve ne zaman açılıyor bu telefon? Gece sabaha karşı 04.00’te. Enes o evden çıkarıldı, getirildi bakkala kondu. (Plana göre anlatıyor) Orada tanıklardan biri konuştu. Eğer Enes dışarı çıktıysa, Muhammet Yağmur’un aracına bindi. 200 metreyi tarif et dedim, edemedi. Çok yakın bir nokta. Enes’in evde uyuduğuna dair beyanlar verildi. Peki, organizasyonda bir ihmal de var. Furkan bize ne söylüyor? Ufuk’un ağabeyi, eve geldim kardeşimi tek başına gördüm dedi. Çıktım baktım, Ufuk yoktu, Enes’le evde oturuyordu. Salim Güran neyin kurgusunu kurdu, Melike bize ne diyor, “Babam geldi yemek yedi üzerine değiştirdi, çıktı” ama Salim, ilk ifadesinde diyor ki, “Ben eve hiç gitmedim”.

Sonuca giriyorum, diyen Nahit Eren: Cezaevi görüşmeleri çok tartışıldı. Ama özel hayatın ihlaline dair Anayasa Mahkeme’sinin ihlali var. Soruşturma makamının kabul ettiği deliller bizim için özel hayatın ihlaline girmiyor. Görüşmeleri incelediğimizde delil niteliği taşıyan her şey kesilmiş. Biz sanıklar için bu yargılamanın tutuklama ile sonuçlanacağına inanıyoruz. Bizler de bize verilen kadarıyla bu dosyadan haberdar olduk. 4 kişinin de bu cinayetten sorumlu olduğu kanaatindeyiz bu yüzden sanıkların tutukluluk halinin devamını istiyoruz.

Diyarbakır Barosu avukatı Cemre Işık, “Öncelikle burada dinlemeye çalıştık. Ses kayıtlarının kaliteli olmadığının kanaatindeyiz. Bu ses kayıtlarının iyileştirilmesini ve Kürtçe ses kaydının yeniden deşifre edilmesini istiyoruz. Jandarma personellerinin de yaşananlara dair tanık olarak dinlenmesini istiyoruz ve R.A'nın tanık olarak dinlenmesini istiyoruz" dedi.

Diyarbakır Barosu'nun avukatları 1 saat 8 dakika beyanda bulundu. Mahkeme Başkanı kısa bir ara verdi. Aradan sonra bakanlık avukatları beyanlarda bulunacak.

