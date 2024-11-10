Nahit Eren’den duruşma sonrası açıklama: Narin’e söz vermiştik

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması sona erdi. Diyarbakır Barosu'nun eski başkanı Nahit Eren, duruşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dillendirmek zorunda kaldığımız hassas içerikli konulardan dolayı özür diliyorum" dedi.

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Narin Güran, 21 Ağustos'ta Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmuş, cansız bedeni 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.

7 Kasım Perşembe günü başlayan duruşma üç gün sürdü. Duruşmada tutuklu sanıklar ve tanıklar dinlenirken, mahkeme anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Narin'in cesedini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Eren, X’teki açıklamasında Diyarbakır Barosu başkanı olarak çocuk ve kadın hakları alanında çalışan avukatlarla bir ekip kurduğunu belirterek, "Narin’e söz vermiştik. Amacımız, Narin'in katledilmesinden sorumlu kişilerin tespit edilmesi, yargılanması ve adaletin sağlanmasıydı. Narin nezdinde tüm çocuklarımızın yaşam hakkını korumak için mücadele ediyoruz" dedi.

"Hassas içerikte konulara değinmek zorunda kaldık"

Eren, duruşma sırasında davanın aydınlatılması için hassas konulara değinmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Mesleki zorunlulukla dillendirdiğimiz hassas içerikli konular nedeniyle üzdüğümüz ve incittiğimiz herkesten anlayış bekliyor, şahsım adına yine de özür diliyorum" dedi.

Duruşma sürecine katkı sunan yargı mensuplarına, baro başkanlarına, hukukçulara, gazetecilere ve milletvekillerine teşekkür eden Eren, "Maddi gerçeğin açığa çıkması ve Narin için adaletin sağlanması adına hukuk mücadelesi sözümüzü bir kez daha yineliyoruz" dedi.

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(EMK)