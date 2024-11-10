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Yayın Tarihi: 10 Kasım 2024 12:44
 ~ Son Güncelleme: 10 Kasım 2024 12:49
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Nahit Eren’den duruşma sonrası açıklama: Narin’e söz vermiştik

Duruşma sürecine katkı sunan yargı mensuplarına, baro başkanlarına, hukukçulara, gazetecilere ve milletvekillerine teşekkür eden Eren, "Maddi gerçeğin açığa çıkması ve Narin için adaletin sağlanması adına hukuk mücadelesi sözümüzü bir kez daha yineliyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, küçük yaşta hayatını kaybeden Narin Güran için yapılan bir anma veya adalet talebini ifade eden bir protesto ya da etkinliği göstermektedir. Ön planda yerde "Narin İçin Adalet" yazılı büyük siyah bir pankart serili durumda. Pankartın hemen yanında, Narin Güran’ın siyah-beyaz bir fotoğrafı yer alıyor. Arka planda polis memurları güvenlik önlemi almış bir şekilde duruyor; ellerinde kalkanlar bulunmakta. Polislerin arkasında ise park edilmiş beyaz renkli otobüsler görünüyor. Ortamda gölgelik bir alan olduğu, ışığın ise nispeten loş olduğu gözlemleniyor. Bu fotoğraf, Narin Güran’ın ölümüne adalet arayanların taleplerini ifade eden bir sahneyi yansıtmakta.
Fotoğraf: Evrim Deniz / bianet

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması sona erdi. Diyarbakır Barosu'nun eski başkanı Nahit Eren, duruşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dillendirmek zorunda kaldığımız hassas içerikli konulardan dolayı özür diliyorum" dedi.

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Narin Güran, 21 Ağustos'ta Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmuş, cansız bedeni 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.

7 Kasım Perşembe günü başlayan duruşma üç gün sürdü. Duruşmada tutuklu sanıklar ve tanıklar dinlenirken, mahkeme anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Narin'in cesedini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Eren, X’teki  açıklamasında Diyarbakır Barosu başkanı olarak çocuk ve kadın hakları alanında çalışan avukatlarla bir ekip kurduğunu belirterek, "Narin’e söz vermiştik. Amacımız, Narin'in katledilmesinden sorumlu kişilerin tespit edilmesi, yargılanması ve adaletin sağlanmasıydı. Narin nezdinde tüm çocuklarımızın yaşam hakkını korumak için mücadele ediyoruz" dedi.

"Hassas içerikte konulara değinmek zorunda kaldık"

Eren, duruşma sırasında davanın aydınlatılması için hassas konulara değinmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Mesleki zorunlulukla dillendirdiğimiz hassas içerikli konular nedeniyle üzdüğümüz ve incittiğimiz herkesten anlayış bekliyor, şahsım adına yine de özür diliyorum" dedi.

Duruşma sürecine katkı sunan yargı mensuplarına, baro başkanlarına, hukukçulara, gazetecilere ve milletvekillerine teşekkür eden Eren, "Maddi gerçeğin açığa çıkması ve Narin için adaletin sağlanması adına hukuk mücadelesi sözümüzü bir kez daha yineliyoruz" dedi.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Narin Güran Narin Güran cinayeti Narin Güran cinayeti davası Nahit Eren
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