Cinayeti kim, neden işledi hala cevapsız

Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin dava bugün Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran komşuşları Nevzat Bahtiyar yargılanmak üzere Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Duruşma salonun önünde çok sayıda avukat, milletvekili ve gazeteci bekliyor. Sanatçılar mahkeme salonuna alındı.

Kadın örgütleri: Narin'in ailesi biziz

Barolardan katılma talebi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Narin Güran cinayeti davasında yargı sürecine katkıda bulunmak istediklerini belirterek davaya katılma talebinde bulundu. Sağkan, “Soruşturmanın adil bir şekilde yürütülmesini istiyoruz” diyerek, bu talebin kabul edilmesinin TBB'nin insan haklarını savunma görevine uygun düşeceğini vurguladı. Daha önce Tahir Elçi davasında da katılma taleplerinin kabul edildiğini hatırlatarak, bu davaya da katılmak istediklerini ifade etti.

Diyarbakır Baro Başkanı Güleç: Bulgular karartıldı

Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, Narin Güran cinayetinin toplumun adalet duygusunu sarsan vahim bir durum olduğunu belirtti.

Güleç, toplum olarak çocukların ve kadınların güvenliğini sağlamak için neler yapılabileceğini tartışmak gerektiğini söyledi. Kamera kayıtları ve baz istasyonu verileri üzerinden sanıkların olay mahallinde bulunduğuna dikkat çeken Güleç, adli kolluk yerine idari kolluğun varlığı nedeniyle soruşturmada eksiklikler yaşandığını söyledi.

Güleç ayrıca, Narin’in kaybolmasının ardından 5 saat geçmesine rağmen ihbar yapılmadığına dikkat çekerek, "19 gün boyunca Narin’in bedenine ulaşılamadı. Bu süreçte cenazesinin saklanması nedeniyle bulgular karartıldı ve DNA delilleri yok oldu. Bu bağlamda baz istasyonu verilerinin önemli olduğunu düşünüyoruz" diyerek mahkemeden hakkaniyetli bir karar beklediklerini belirtti.

Sanık Avukatları: Adil yargılanma hakkı gözetilmeli

Sanık avukatları, cinayetin aydınlatılması için çaba sarf ettiklerini ve bu sürecin adil yargılanma hakkını koruyacak şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi gereği sanığın adil yargılanma hakkının korunması gerektiğini belirten avukatlar, baro ve hukuk örgütlerinin katılma taleplerine daha esnek yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

Duruşmada, Diyarbakır Barosu'nun davaya katılma talebi kabul edilirken, Türkiye Barolar Birliği ve diğer baroların talepleri reddedildi.

Bahtiyar: Nasıl öldürüldü bilmiyorum

Duruşmada Nevzat Bahtiyar savunmasını alınırken baba Arif Güran fenalaşarak mahkeme salonundan çıkarıldı. Enes Güran'ın tıraş olduğu Salim Güran'ın da takım elbise giydiği görüldü.

Mahkeme içinden detaylar Mahkeme: Narin’i nasıl öldürdüklerini biliyor musun?

Nevzat Bahtiyar: Hayır

Mahkeme: Sence Narin nasıl öldürüldü?

Nevzat Bahtiyar:Bence boğarak öldürdüler. Ben Salim’i sadece evimin bahçesinde sulama yaparken 10-15 dakika sonra yukaradan gelirken gördüm.

Hakim: Eksik bölümler var, açıkla. Nevzat Bahtiyar:Battaniyeden çuvala koymak için ahıra gittim. Salim planlamadı benim aklıma geldi. Ben çuvala koydum. Hakim: Narin’in kıyafetleri üstünde miydi?

Nevzat Bahtiyar: Evet, siyah tişört vardı ve çanta vardı.

Hakim: Salim’in arabasından çıkan DNA var. Arabasında, battaniyede ıslaklık var mı?

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Nevzat Bahtiyar olay sırasında evdeki suyun kesik olduğunu söylemişti ancak suların kesin olmadığı tespit edildi. Hakim: Neden daha önce konuşmadınız? Nevzat Bahtiyar: Salim'den korktum, konuşmadım. Hakim Nevzat Bahtiyar'a tekrar Yüksel Güran'ı sordu. Nevzat Bahtiyar: Narin'i evin içine koyduğumda, bizim evin üstü yüksekti tepede Yüksel'i gördüm eli yüzünde bana bakıyordu. Enes’i hiç görmedim. Hakim: Narin'in nasıl öldüğünü biliyor musun? Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum, boğulmuştur. Hakim: Salim ile Yüksel senin anlattığına göre iştirak halinde Enes bu işin neresinde? Nevzat Bahtiyar: Hiçbir yerinde. Hakim: Salim sana parçala demiş neden yapmadın? Nevzat Bahtiyar: Yapamadım. Hakim: Neden taş koydun? Nevzat Bahtiyar: Öyle istedim. Hakim: Neden taş koydun, Salim sana at dedi çuvalla atsan gidecekti ceset. Nevzat Bahtiyar: Korktum, öyle yaptım. Benim oraya çuvalı taşıdığımı sadece Salim ve Yüksel biliyordu. Hakim: Cesedi bıraktıktan sonra ne yaptın? Nevzat Bahtiyar: Baldızımın evine gittim. Hakim: Çok soğukkanlısın, hem korktum diyorsun hem de soğukkanlı hayatına devam ediyorsun bu bana inandırıcı gelmiyor. Daha önce birini öldürdün mü? Buna cevap vermeyebilirsin. Nevzat Bahtiyar: Hayır, öldürmedim. Hakim: O zaman baldızına neden peynir almaya gittin? İtirafta bulununcaya kadar kimseye anlatmadın değil mi? Nevzat Bahtiyar: Anlatmadım sonra vicdan yapıp anlattım. Avukat Nahit Eren Nevzat Bahtiyar'a Arif Güran ile Salim Güran'ın evleri arasındaki mesafeyi ve Arif'in evinin önündeki ayakkabıları sordu. Nevzat Bahtiyar: Hatırlamıyorum. Eren'in hemen hemen tüm sorularına Bahtiyar, "Hatırlamıyorum" diyerek yanıt verdi. Diyarbakır Barosu avukatlarının sorularının ardından mahkemeye SEGBİS'le bağlanan Aile Bakanlığı'nın avukatları soru soruyor. Nevzat Bahtiyar'a sanık avukatları soru sordu. Sanık avukatları: Salim’den ne kadar korkarsınız? Nevzat Bahtiyar: Salim ile arkadaşız. Avukatlar: Korkunuz neden geçti? Nevzat Bahtiyar: Her şey ortaya çıktı, korku da geçti. Sanık avukatları: 15:08'de siz Salim’i arayınca eşiniz neden araçla evden ayrıldığınızı söyledi? Nevzat Bahtiyar: O beni görmedi. Avukatlar: Salim’den ne kadar korkarsınız? Nevzat Bahtiyar: Salim ile arkadaşız. Avukatlar: Salim'den korkunuz neden geçti? Nevzat Bahtiyar: Her şey ortaya çıkınca korkum da geçti Avukatlar: Ahıra nereden giriş yaptınız? Nevzat Bahtiyar: Pencereden. Mahkeme Başkanı: Neden pencereden girdin? Nevzat Bahtiyar: Biri görmesin diye. Sanık Abukatı: Bunu sana Salim mi söyledi? Nevzat Bahtiyat: Hayır. Sanık avukatı: Narin'i seviyor muydunuz diye sordu Yüksel Güran’ın avukatı: Herkes gerçeği öğrenmek istiyor. Artık konuşun. Narin 15.11’de henüz eve ulaşmadan yoldasın. Narin’i alıp mı gittin? Nevzat Bahtiyar: Hayır. Avukat: Daraltılmış baz hareketlerine göre Narin’i görmen lazım, görmedin mi? Nevzat Bahtiyar: Hayır. Savunma sırası Ağabey Enes Güran da çok düz ve ezbere bir savunma yaparak “Yaptım, ettim, gittim,döndüm” dedi. Mahkeme başkanı ifadelerinde ki çelişkileri sorduğunda ise, “Olayın şokunda olduğum için çelişkili ifade verdim” dedi. Enes Güran'ın kolluk tarafından şiddete uğradığını söylemesiyle mahkeme salonunda gerginlik çıktı. Diyarbakır Barosu eski baro başkanı Nahit Eren, "Konuş, konuş, konuş diye buradayız" dedi.

"Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum"

Nevzat Güran'ın ardından abi Enes Güran kürsüde

Mahkeme Başkanı: Narin, anneni ve amcanı öyle görmüş olabilir mi?



Enes Güran: Sayın hakim, o benim annem, bu şekilde sormanız çok kötü.



Mahkeme Başkanı: Haklısın, özür dilerim. Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Mahkeme Başkanı: Haklısın, özür dilerim. Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Mahkeme Başkanı, adliyeye bir vatandaşın gönderdiği dilekçeden Enes’e bir soruyu okudu: Enes, sıcağı sıcağına kolunu ısırdıysan, cezaevinde neden kolunu ısırmadın? Enes Güran: Çünkü babamın beni merak ettiğini biliyordum, böyle görmesini istemedim. Mahkeme Başkanı: Ama cezaevinde sürekli telkinlerin var. Mahkeme Başkanı: Narin’in cansız bedeni bulunduğunda köyde kadınlar birbirine girmiş. Anlatır mısın? Ben olsam sorardım, ‘Neyi biliyorsunuz?’ diye. Sen fen lisesi mezunusun, bu yaşta kepçe operatörü olmuşsun. Sence bu durum şüpheli değil mi? Enes Güran: Kadınlar kavga ettiği sırada ben oraya koştum. Sonra beni jandarma aldı, İl Jandarma’ya götürdü. Mahkeme Başkanı: Peki neden burada sanıksın? Düşündün mü? Enes Güran: Bilmiyorum. Mahkeme: Nevzat’ın öldürme ihtimali var mı? Enes Güran: Araba satışından olabilir. Büyüklerin olduğu bir cemaatte, babam kendisine 'O parayı nereden getireceksen getir' dedi. Enes Güran’ın polisler tarafından işkence gördüğünü ifade etmesinde bir sakınca olup olmadığını sormasının ardından gerginlik yaşandı. Mahkeme, “Enes, işkence gördüysen anlatabilirsin” dedi. Tutuklu sanık Enes Güran'ın avukatı, "Narin Güran davasında yürütülen soruşturmada sanıkların neredeyse tamamı insanlık dışı muameleye maruz kaldı. Biz burada her ne kadar sanık müdafi olsak da bu davanın aydınlatılması için buradayız. Önceki yönetim gerekeni yapmadı" dedi. Avukat, Enes Güran'a sorulan sorulara tekrar müdahale etti. Nahit Eren: İşkence altında verdiğin ifadeden soru sorabilir miyim? Enes Güran: Evet. Nahit Eren: Birsen ve Melike (Salim Güran'ın kızları) ile görüştün mü? Enes Güran: Bir sohbetim olmadı. Nahit Eren: Sana Savcılık’ta Birsen, Melike ve Maşallah’ın ifadelerini okutuyorlar. Çünkü onlar seni 17.41’de gördüklerini söylüyor. Bunu neden sorduklarını biliyorsun. Bu konuyla ilgili görüşmedin mi? Enes Güran: Hayır. Nahit Eren: "İşkence altında verdiğin ifadelerde Nevzat ile ilgili yaptığın tanımlamalar ve ifadeler de bununla mı alakalı?" Enes Güran: "Açık konuşayım. Bana Salim Güran ile ilgili sorular sorulunca işkence edildi. Nevzat ile ilgili söylediklerim doğru, köyün en pis insanıdır, kekemedir." Enes Güran, annesi Yüksel Güran’a işkence edildiğini ve bu görüntülerin jandarma tarafından kendisine izletildiğini hakime söyledi. Ve şu an hücrede kaldığı için ailesinin bunu bilmediğini ifade etti.

Mahkeme, anneye TV röportajlarını sordu

Diyarbakır Barosu avukatları ve Enes Güran avukatları arasında sözlü tartışma çıktı. Güran Ailesi Nahit Eren'e laf attı. Sanık avukatları Diyarbakır Barosu'nu spekülasyon ile suçladı.

Aranın ardından, duruşma yeniden başladı. Anne Yüksel, Salim Güran'ın evin etrafında gördüğünü söylüyor. Ama bundan emin olmadığını da belirtti. Mahkeme Heyeti, Yüksel Güran'a TV programlarına verdiği röportajları sordu.

Anne Yüksel Güran "Kim öldürdüyse ben sana emanet ediyorum. En yüksek cezayı alsın" dedi.

Mahkeme heyeti: Saat 15.30'da Salim evdeymiş. HTS kayıtlarına göre Salim ve Nevzat evde. Anne Yüksel ise asla onların evde olmadığını belki de bahçeye gelmiş olabileceklerini söyledi. Mahkeme heyeti: Salimle bir ilişkiniz var mı? Yüksel Güran: Yemin ederim yok. Mahkeme heyeti: Sen Enes'i uygunsuz bir halde gördün mü? Yüksel: Hayır benim çocuklarım yapmaz. Mahkeme heyeti: Nevzat Salim'e iftira atmış olabilir mi? Yüksel Güran: Evet, benim namusuma leke sürüyor.

Yüksel Güran, “Ben 22 senedir evliyim. Hiçbir hatam yoktu ben nasıl namusuma leke süreyim. Ben Sabah 5'te kalkıyorum bir kilo bamya almak için. Beni öldürün namusuma leke sürmeyin” dedi.

Avukat Nahit Eren, "Ben bir anneyi sorgulamam. Size bir şey soracağım. Buradaki insanların kalabalığını görüyorsunuz. 50'ye yakın baro burada. Türkiye'de kadın ve çocuk alanında çalışan herkes burada. Hepimiz Narin için buradayız. Senin bir kızın öldü, ikinci kızın öldürüldü. Ben senin vicdanına sesleniyorum. Türkiye’de bugüne kadar bir çocuk bu kadar sahiplenilmedi. Sahiplenilseydi belki Narin ölmezdi. Seni müşteki olarak çağırdıklarında, sana sormuşlar. Demişlerki, "İmama Narin'in kaybolduğu ikinci gün gidip demişsiniz ki Narin bu mor eşarp mi Narin'in taktiği. O da evet demiş. Peki bu eşarp nerde?” dedi.

Anne eşarbın evde olduğunu fakat Narin'e ait olmadığını söyledi. Nahit Eren, tekrar eşarbın nerede bulduğunu sordu.

Yüksel Güran, eşarbı demir korkuluklarda bulduğunu söyledi.

Nahit Eren “Son kez sizin vicdanınıza sesleniyorum. Hediye, o gün size geldi mi?

Yüksel Güran, “Evet geldi.” diye cevap verdi.

Nahit Eren, Narin'in evinde bulunan kanı da sordu.

Anne Yüksel Güran, bulunan kanın hindiye ait olduğunu söylese de Nahit Eren, bu kanın insan kanı olduğunu fakat DNA tespitinin yapılmadığını belirtti.

Nahit Eren, “Telefonun da internet var mı WhatsApp var mı?” diye sordu.

Yüksel Güran: Var.

Sanık avukatları Yüksel Güran’a soru sormaya başladı.

Avukat, “Narin hiç Salim'in arabasına bindi mi?” diye sordu.

Yüksel Güran, “Sadece bir kere” dedi.

Avukat: Nevzat sizin evinize gelir miydi hiç?

Yüksel Güran: Eve hiç gelmezdi. Koyunları etrafta otlatıyordu. Eşi Gazal de bize gelirdi suyu hep biterdi Allah onun cezasını versin. Biz iyilik yaptık su verdik onlara.

Salim Güran: Jandarmayı ben aradım

Salim Güran olay günü tarlada olduğunu söyledi ve saat 6.30 civarında Narin'in kaybolduğunu öğrendiğini belirtti.

Salim Güran, Narin için Jandarmayı arayan ilk kişi olduğunu söyledi. Telefonundaki kayıt cihazının ise unutkanlık olduğu için indirdiğini anlattı.

Salim Güran, "Üfürükçü getirdiler. Nevzat'in evinin etrafında gezdiler, 'Narin burada' dediler. Ben gitmedim üfürükçüye beni jandarma götürdü onların adını da vereceğim" dedi.

Hakim: Neden sürekli jandarmayı yanlış yönlendirdin. Her seferinde fikir değiştirmişsin.

Salim Güran: Olay günü Nevzat'ı gördüm ama selam bile vermedim. Arif'in evine de gitmedim. Benim evimde 3 telefon daha var benim baz kayıdım varsa diğer telefonlara da baksınlar.

Araçtaki DNA örneği soruldu

Salim Güran, anne Yüksel Güran'la ilişki iddiasını reddetti.

Hakim: O zaman sence Narin'i kim öldürdü? Salim Güran: Bu Nevzat Bahtiyar gömmüş işte belli o öldürdü. Her şey yalan iftira. Ben 8 yaşındaki bir meleği, Narin'i kızımı niye öldüreyim hakim bey? Hakim: Olay günü Nevzatla bir araman var. Saat 17.46'da. Salim Güran: Hayır asla aramadım. Hakim: Herkes Narin'i ararken sen de cesedin yerine gitmişsin. Salim Güran: Kesinlikle gitmedim. Hakim: Elimizde belgeler var. Salim Güran: Kesinlikle gitmedim. Hakim: Diyarbakır Başsavcılığı sana kumpas mı kuruyor? Sen ne yaptın da sana iftira atıyoruz? Salim Güran: Asla gitmedim.

Salim Güran’a arabada bulunan Narin'e ait DNA soruldu.

Salim: Her gün çocuklar biniyor o arabaya. Arif'in çocuğu da biniyor.

Hakim: Herkes biniyor ama DNA şoför koltuğunda bulundu.

Salim Güran'a R.A. ile yaptıkları telefon konuşması soruldu.

Salim Güran o ses kaydını şöyle anlattı:

"Bu konuşma tarla için lazım olan bir cihaza ilişkin."

Salim Güran, silinen ses kayıtlarında 3 defa Nevzat Bahtiyar’ın aracının renginde olan kırmızı bir arabadan bahsetmiş.

Diyarbakır Barosu avukatları Salim Narin'in kaybolduğu gün yapılan aramaları sordu. Salim Güran, bu konuşmaların tarladaki sorunlarla ilgili olduğunu öne sürdü.

Baro avukatları: Siz hayat kadınlarıyla görüşüyordunuz eşiniz hiç görmedi mi? Hiç korkmadınız mi? Salim Güran: Aramaları evde yapmadım. Diyarbakır Barosu: Neden jandarmayı direkt DSİ kanalına götürdünüz. Salim: Jandarmanın köpeği götürdü, ben değil.

Nahit Eren, R.A. ile Salim arasında yapılan görüşmesinin Türkçe deşifresinin yanlış yapıldığını söyleyip devam etti.

R.A*. demiş ki bakarım. Salim Güran bu konuşmanın kaçak elektrik için söylediğini belirtirken Nahit Eren ısrarla bu konuşmanın başka bir şey olduğunu iddia etti.

Avukat Nahit Eren, saat 16 civarı yukarı köye giden Mehmet Emin Atasoy'un Nevzat Bahtiyar’ın gözcüsü olup olmadığını sordu.

Salim Güran iddiaları reddetti. Salim Güran, Avukat Nahit Eren'in sorularıyla çelişkili ifade vermeye başladı. Soruları cevaplayamayınca Salim Güran sinirlenip Nahit Eren'e "Sen neyin peşindesin?" dedi.

Salim Güran, Nahit Eren'le konuşmak istemediğini sorularına cevap vermeyeceğini belirtti.

Salim Güran'ın savunması bitti, baba Arif Güran tanık olarak dinleniyor.

Hakim: Sizce kızınızı kim öldürdü? Arif Güran: İlk altı gün uyumadım ve yemek yemedim. Kızımın bulunması için bir seferberlik başladı. Diyarbakır Baro Eski Başkanı Nahit Eren, Arif Güran’a soru sordu. Nahit Eren: Diyarbakır Barosu’nun bu dosyada olması kıymetli mi? Arif Güran: Evet, kıymetlidir. Nahit Eren: Bir soru daha soracağım. Düşünün lütfen. Narin’in katledildiği andan, bulunduğu ana kadar, iddianamenin hazırlandığı, ailenin tutuklandığı süreç içerisinde köyde, köyün önde gelenleri bir araya gelip ‘Kim neden yaptı?’ diye toplantılarınız oldu mu? Arif Güran: Olayın 6. gününe kadar uyumadım, yemek yemedim. Hepsi değil ama Ali Rıza Güran(abisi) ile bazen görüşürdüm tek başıma. O bana kimden şüphelendiğimi sorardı.

Nahit Eren: Ali Rıza herhangi birini dışarıdan getirip toplu bir görüşme yaptırmadı yani? Arif Güran: Hayır. Sadece ben gözaltından sonra eve gidince bizim evde kimse olmadığı için abimin evine gittim. Avukat: Enes’e ‘fazla konuşma’ derken ne demek istedin? Arif Güran: Ben kızımı mı öldürdüm demek istiyorsunuz? Sanık avukatları araya girdi, “Konuşmanın önü var, orada dakikasının bitmemesini kastediyor.” denildi. Mahkeme Başkanı, sanık avukatlarına hak verdi. Görüntülerin önünü ve arkasını izlediğini, yayınlanan videonun eksik olduğunu ifade etti. Nevzat Bahtiyar'ın cinayetten sonra kendisi ile oturduğunu belirten Arif Güran şunları söyledi. Arif Güran: Herkes bir şeyler söylüyor. Hala da söylemeye devam edecekler. Bir insanın vicdanı varsa bir babanın kızını öldüren kişi daha sonra onunla yan yana oturur mu? Mahkeme Başkanı: Benden cevap mı bekliyorsunuz? Bilmiyorum. Arif Güran: Eğer benim kızım Güranlar tarafından Nevzat’a verildiyse bu insan parayla silah zoruyla gidip bunu yaptıysa olaydan sonra "Bunlar oldu, bana yaptırdılar" deseydi gelip söyleseydi Nevzat benim başımın tacı olurdu. "Devlet kamera kaydına bakmadı" Arif Güran müşteki sıfatıyla araç konusunu anlattıktan sonra Mahkeme Başkanı "Bu olaydan dolayı bu adamın sana kin beslediğini mi düşünüyorsun?" diye sordu Arif Güran şu ifadelerle yanıt verdi: "İlk söylediğimde kimse inanmadı 50 bin TL için çocuk öldürmezler dediler ama böyle bir konumuz oldu. Defalarca söyledim benim kızım tepeye çıkmamış. Senaryo üzerinden senin abin 18.30’da köyden süratle geçti kızını götürmüş olabilir dediler. Delil istedim yaklaşık 6 akşam jandarmada durdum herhangi bir zorluk görmedim. İlk gün de söyledim 'Komutanım kamera benim evimi net görüyor' dedim." Mahkeme Başkanı: Devletin sizin bu ısrarla söylediğiniz kameraya bakmadığını mı söylüyorsunuz? Arif Güran: "Bizim bakmaya yetkimiz yok" dediler. Mahkeme Başkanı: Belki de bakmışlardır. Arif Güran: "Güneş vuruyor" diyorlar. Kızımın en son görüldüğü saatler o kamera 18.30 sıralarını gösteriyor. Mahkeme Başkanı: Oraya drone getirmeyi akıl eden devlet o Dara-2 kamerasını mı akıl edemeyecek?

Arif Güran'ın ifade işlemleri tamamlandı. Gazal Bahtiyar, ifade vermek üzere duruşma salonuna geldi.

Gazal Bahtiyar: Narin’in kaybolduğunu söylediler. Yüksel’e önce eltilerine sor dedim. Sonra Yüksel ile birlikte Narin’i aramaya gittik. Mahkeme: Yüksel, ‘Narin’i öldürdüler’ dedi mi? Gazal Bahtiyar: ‘Kaçırdılar, öldürdüler’ gibi konuştu. Mahkeme Başkanı: Peki bu olaydan sonra eşinizin hal ve hareketleri nasıldı? Hiç tedirgin olduğunu fark ettiniz mi? Gazal Bahtiyar: Şüphelenseydim, kendi ellerimle onu teslim ederdim. Benim dayım korucudur, amcamın oğlu korucudur. Şüphelenseydim teslim ederdim. Gazal Bahtiyar: Ali Rıza bize bir para teklifinde bulundu. Mahkeme Başkanı Sizin evinize mi geldi? Gazal Bahtiyar: Hayır, Hasan Kaya’yı aramış. Eğer Gazal kabul ederse, köyde yaşasınlar, Nevzat suçu üzerine alsın. Mahkeme Başkanı: Salim, Nevzat’ı kendi şahsi işleri için kullanır mıydı? Özel işleri diye soralım, kibarca. Anladın mı soruyu? Gazal Bahtiyar: Evet. Benim eşim öyle şeyler yapmaz. Mahkeme Başkanı: Aile toplantılarına beni almadılar dediniz, bu ne demek? Bu şüpheli bir şey mi? Gazal Bahtiyar: Hakim bey, biz gidiyorduk, aile toplantısı var diyorlardı, bizi almıyorlardı. Mahkeme: Toplantıda kim vardı? Gazal Bahtiyar: Aile büyükleri.

Kimler takip ediyor? Duruşmayı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan Gülsüm Kav, İzel Uysal, İstanbul Barosu Genel Sekreteri Avukat Hürrem Sönmez, Kadın Hakları Merkezi ve Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü Yönetim Kurulu Üyeleri Avukat Yelda Koçak Urfa ve Avukat Ezgi Şahin Yalvarıcı; İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Sözcüsü Avukat Birsen Baş Topaloğlu ve Çocuk Hakları Merkezi Sözcüsü Avukat Çağla Gül Bulut, DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, DEM Parti Milletvekili ve HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdullah Güleç, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden avukatlar, Sebahat Tuncel, Dicle Amed Kadın Platformu bileşenleri ve Şiddetle Mücadele Ağı ve bileşenleri Hüda-par Mersin vekili Faruk Dinç takip ediyor.

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasının ilk duruşması 10 saat sürdü. Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran'ın ifadeleri alındı. Baba Arif Güran tanık olarak dinlendi. Duruşma yarın saat 9.00'da Diyarbakır Adliyesi'nde devam edecek.

İddianame

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca S alim Güran anne Yüksel Güran, abi Enes Güran, Nevzat Bahtiyar'in de bulunduğu 12 tutuklanmıştı.

Narin Güran’ın abisi Diyarbakır Barosu’na verdiği vekaleti geri çekti

Narin Güran iddianamesi kabul edildi; ilk duruşma 7 Kasım'da

(ED/EMK)

*R.A. çocuk olduğu için adı yazılmamıştır.