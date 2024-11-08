Salim Güran'ın kızları: "Babamız olmasından gurur duyuyoruz"

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Sanıklar davanın ikinci gününde geniş güvenlik önlemi arasında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Diyarbakır’da 8 yaşında öldürülen Narin Güran cinayeti davasında sanık ve tanıklar, duruşmanın ikinci gününde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran ile “müşteki” sıfatıyla katılan baba Arif Güran ile tanıklardan Gazal Bahtiyar dinlendi.

4 sanık ve 26 tanık, davanın ikinci gününde geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesine getirildi.

Davanın 2'inci gününde tanıkların dinleneceği duruşma başladı.

Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Şüphelilerin delilleri karartmasına izin verdiler. Sanıkların organize olması soruşturma aşamasında sağlandı. Şimdi onların güçlüklerini yaşıyoruz. Esas dosyada delil toplama işlemleri devam ediyor" dedi.

Duruşma gerginlikle başladı

Duruşma ilk olarak ağabey Baran Güran'ın dinlenmesi ile başlandı.

Mahkeme Başkanı: "Narin kızımızın kaybolduğunu ne zaman öğrendin?"

Baran Güran: "Akşam 8 sıralarıydı."

Mahkeme Başkanı: "Bu olaylardan sonra aile kendi arasında toplantılar yapmış, amcalarınız eve kamera kurmuş, ne diyorsun?"

Baran Güran: "Sayın hakim, gizli toplantı herkesin göreceği yerlerde mi yapılır? Bazen bakanlar geliyordu köye, misafirleri çıkarıyorduk. Kimseyle toplantı olmadı. Özel bir toplantı olsaydı köyde yapılmazdı."

Mahkeme Başkanı: "Peki, kadınlar kavgası var mı?"

Baran Güran: "Orada değildim."

Mahkeme Başkanı: "Kadınların neden kavga ettiği konusunda bilgi sahibi misin?"

Baran Güran: "Küçük bir melek söz konusu olduğu için gerginlik çoktu."

Mahkeme Başkanı: "Bu olay ‘siz her şeyi biliyorsunuz, susuyorsunuz’ konusundan değil mi?"

Baran Güran: "Bence değil, orada masum bir çocuk var."

Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Nahit Eren, Baran Güran’a soruyor:

"Dün Salim Güran bana ‘Sen neyin peşindesin?’ dedi. Ben neyin peşindeyim? Hayatım boyunca unutamayacağım o kokuyla (Narin’in cansız bedeninden bahsediyor) getirildiği hale karşı mücadele içindeyim. Ben bunu neden anlatıyorum Baran? Sana teşhis yaptıracaklar Baran. İstemedim. Seni Narin’i öyle görmeni istemedim. Sen o kokuyu alıyordun değil mi?"

Nahit Eren’in bu cümleleri üzerine baba Arif Güran, “Benim kızımdan bahsetmeyin artık” diyerek bağırmaya başladı.

Arka sıralardan bulunan yakınlardan ise Arif Güran’a “Doğru konuş, Başkan onu istemiyoruz, doğru konuşsun, Narin’e ne yaptınız, yazıklar olsun” tepkileri geldi.

Baba Arif Güran, Nahit Eren’in anlattıklarının ardından salondan çıkarıldı. Aile bireyleri tepki gösteriyor. Mahkeme Başkanı, tutuklu olmayan aile yakınlarının yanına doğru giderek salonu sakinleştirdi.

"Aile büyüğü biziz, biz karar veririz"

Yaşananların ardından Nahit Eren, tekrar söz aldı ve "Duygusal ve manevi bir tepki olduğunu dileyerek özür diliyorum" diyerek soru sormaya devam etti.

Nahit Eren, Baran Güran’a soruyor.

Nahit Eren: "Biz Narin’in köyde defnedilmesini istemiyorduk. Sen o zaman ne dedim?"

Baran Güran: "Ben köy dışında bir yere defnedilmesini istemiyorum dedim."

Nahit Eren: "Ben sana söyleyeyim, ne dediğini?"

Baran Güran: "Ne dedim?"

Nahit Eren: "Bu konuda benim ve babam dışında başkası söz hakkı söyleyemez dedin."

Baran Güran: "Evet, doğru dedim."

Nahit Eren: "Aile büyüğü biziz, biz karar veririz dedin yani?"

Diyarbakır Barosu’ndan avukatlar, Baran Güran’a soruyor:

"Bir beyan var, '5 saat aradık, bulamadık Narin’i.' Neden böyle dedin?"

Baran Güran: "1 saattir kayıp desem, ilgilenmezler diye öyle dedim."

Baran Güran: Narin’i Nevzat kaçırmış olabilir

Duruşma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan avukatların soruları ile devam etti.

Baran Güran’a “Sence kardeşine ne oldu?” sorusuna ilişkin Baran Güran, “Kardeşim tepeye çıkmadan önce bu pislik(Nevzat Bahtiyar’ı gösterek) kaçırmış olabilir” yanıtını verdi.

Salim Güran’ın avukatı Baran Güran’a soruyor: Salim Güran'dan hiç şüphelendiniz mi? Baran Güran: Hayır, amcamdır, arama çalışması sırasında 7/24 jandarmaylaydı. Jandarma onu yanından ayırmıyordu.

Sanık Avukatı: Annenin, amcayla birlikte görüldüğü ve bundan dolayı Narin'in öldürüldüğü söyleniyor. Böyle durumda Enes'in tepkisi ne olurdu?

Baran Güran: Salim'i, Nevzat'ı öyle görseydi silah olmasaydı bıçakla öldürürdü.

Baran Güran'ın sorgusu sona erdi. Narin’in kuzeni Osman Güran, tanık olarak dinlenecek.

Mahkeme Başkanı, Osman Güran’a soruyor.

Mahkeme Başkanı: "Evet, Osman Bey, sizi dinliyorum. Olay gününü anlatın."

Osman Güran: "Ben sadece Enes ile o gün görüştüm. Patikadan yengem seslendi, Narin kayboldu diye. O gün öncesinde Enes’i görmedim. Ben şehir merkezinde kalıyorum. Enes ile kaybolduğunu anladığımız zaman görüştük. Sohbetimiz olmadı ama aynı ortamdaydık."

Mahkeme Başkanı: "Terlik konusunu açar mısın?"

Osman Güran: "Arabada kırmızı terlik gördüm, bu kimin dedim, Baran’a fotoğrafını attım."

Mahkeme Başkanı: "Terliği ne zaman buldunuz?"

Osman Güran: "Ya ertesi gün ya sonra…"

Savcı, Osman Güran’a soruyor: "‘6 kez o yolu kullandım ama görmedim’ dedin mi?"

Osman Güran: Evet ama görmemiştim

Diyarbakır Barosu’ndan avukatlar, Osman Güran’a soruyor:

"Muhammet o terliği ne zaman bulduğunu söyledi?"

Osman Güran: "Yarım saat önce bulduğunu söylemişti."

Avukat: "Kimse Narin’e ait olabilir demiş miydi?"

Osman Güran: "Olayın ilk günü Yüksel Güran, Narin’in üzerinde siyah kıyafet var dediği için kimsenin aklına gelmedi."

"Muhammet o terliği ne zaman bulduğunu söyledi?"

Osman Güran: "Yarım saat önce bulduğunu söylemişti."

Avukat: "Kimse Narin’e ait olabilir demiş miydi?"

Osman Güran: "Olayın ilk günü Yüksel Güran, Narin’in üzerinde siyah kıyafet var dediği için kimsenin aklına gelmedi."

Yüksel Güran’ın avukatı konuşuyor:

"Sorularda, iddianameden etkilenerek kadınlar arasındaki kavgada Yüksel Güran’a yönelik hakaret olduğu söyleniyor."

Mahkeme Başkanı: "Olabilir, o sizin yorumunuz. Mahkeme bütün yorumları alacak, en son kararı kendisi verecek."

Sanık avukatları, Osman Güran’a soruyor:

"Osman Güran, 7 gün nezarette kaldınız, kötü muamele gördünüz mü?"

Osman Güran: "Ayak tırnaklarımı çekmeye girişimleri oldu, dişime kerpeten atma, düz duvara çarpmaları gibi durumlar oldu."

Avukat: "Neden şikayetçi olmadınız?"

Osman Güran: "Amacımız Narin’in katilini bulmaktı."

Arif Güran hastaneye kaldırıldı

Mahkeme Başkanı Arif Güran’ın hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Osman Güran’ın ardından tutuklu tanık Muhammet Kaya, getirildi.

Mahkeme Başkanı, Muhammet Kaya’ya soruyor: "Yani senin terliği unutmandaki sebep evdeki kargaşa mıydı?"

Muhammet Kaya: "Evet, ve 36 saat uykusuzdum."

Mahkeme Başkanı: "Ne iş yapıyorsun?"

Muhammet Kaya: "Memurum."

Mahkeme Başkanı: "Memursun, kendini iyi ifade ediyorsun ama bunu unutabilmen ilginç geldi. Belki bu yüzden tutuklusundur. İlk hemen birilerine göstermen gerekmez miydi?"

Tanıklar: Şiddet gördük

Muhammet Kaya: "Yanımda sürekli birileri olduğu için terliği hatırlayamadım. Sonra Baran’ı aradım, fotoğrafını attım. İki dakika geçti, Baran aradı, çığlık sesleri oldu, 'Kim buldu?' dediler, 'Ben buldum' dedim. Salim Güran geldi, karakola gittim."

Mahkeme Başkanı: "Terliğin Narin’in terliği olmadığını nasıl anladınız?"

Muhammet Kaya: "Komutan dedi, 'Hiç mi fark etmediniz? 8 yaşında kız 25 numara terlik mi giyer?'"

Muhammet Kaya: "Beni 9 saat, 20 tane istihbarattan kişi darbetti."

Mahkeme Başkanı: "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulunabilirsiniz."

"Burada küfür serbest her şeyi anlat"

Muhammet Kaya’nın ardından Maşallah Güran getirildi. Yeminin ardından sorgu başladı.

Mahkeme Başkanı: "Kadınlar kavgası nedir?"

Maşallah Güran: "Narin’in bulunduğu gün Hülya komutan geldi, Yüksel’e haber verdi, 'Başın sağ olsun' dedi. Yüksel de, 'Hani bana söz vermiştin,' dedi. O anda çığlık attı, bayıldı. Sonra ekip onu ambulansa aldı. Ben de dedim, 'O Narin, hangi şerefsizler sana kıydı? Allah belanı versin.' Özür diledim küfür için."

Mahkeme Başkanı: "Burada küfür serbest, her şeyi anlat. Her şeyin herkes tarafından bilindiğini söylemişsin, beni konuşturmayın demişsin."

Maşallah Güran: "Hayır, kesinlikle öyle demedim."

Mahkeme Başkanı: "Erkekler sizin ağzınızı kapatmaya çalışmış."

Maşallah Güran: "Hayır, öyle bir şey yok."

Mahkeme Başkanı: "Birsen’in ağzını kapatanlar oldu mu?"

Mahkeme Başkanı: "Salim sizi ifade için yönlendirdi mi?"

Maşallah Güran: "Hayır, kesinlikle olmadı."

Mahkeme Başkanı: "Siz bizim eve geldi diyorsunuz ama."

Maşallah Güran: "Narin hep bizdeydi, hep aklımdaydı. Aklıma o geldi. 17.40’ta Mina geldi…"

Mahkeme Başkanı: "Şimdi Narin’in koşarak gittiği video var. O sırada size mi geliyordu?" Maşallah Güran: "Evet, bize geldi. Kızlarım evde değil diye camiye gitti."

Mahkeme Başkanı: "Yani o videodan önce sizin evinize geldi. Peki, iddia makamının iddiası şu: Birsen ve Melike, Salim’in size geldiğini ve başka saat söylettiği belirtiliyor."

Maşallah Güran: "Öyle bir şey yok, sayın hakim."

Mahkeme Başkanı: "Kızınıza 17.40’ta söyle demiş."

Maşallah Güran: "Bilmiyorum."

Mahkeme Başkanı: "Salim evinize geldi mi peki o gün?"

Maşallah Güran: "18.30 sıralarında geldi."

Mahkeme Başkanı: "Nevzat ve Güran ailesinin arası nasıldı?"

Maşallah Güran: "Bugüne kadar iyiydi, bu saatten sonra bizim için bittiler."

Mahkeme Başkanı: "Niye?"

Maşallah Güran: "Şüphe ona gidiyor."

Mahkeme Başkanı: "Şüphe Enes’e de, Salim’e de, Yüksel’e de gidiyor. "Nevzat’ın birini öldürme ihtimali var mı?"

Maşallah Güran: "Bu ana kadar yoktu."

Mahkeme Başkanı: "Salim’in var mı?"

Maşallah Güran: "Yok."

Mahkeme Başkanı: "Enes ve Yüksel öldürür mü?",

Maşallah Güran: "İnanmıyorum."

Mahkeme Başkanı: "Arif’in evi ile ne kadar mesafe var?"

Maşallah Güran: "Bilmiyorum."

Mahkeme Başkanı: "Sizin evinizden Ariflerin evini görebiliyor musunuz?"

Mahkeme Başkanı: "15.15-15.30 arasında Yüksel’in evinde bir hareketlilik gördün mü?" Maşallah Güran: "Görmedim."

Mahkeme Başkanı: "O gün bir hareketlilik duymadın mı?"

Maşallah Güran: "Duymadım."

"Rüyalar alemi"

Enes Güran yengesine soru sormak istedi: "Yenge, ben annemin yanındayım, beni gördün mü tepede? Muhammet de yanımdaydı."

Maşallah Güran: "Görmedim."

Salim Güran, Maşallah Güran’a soru sormak istedi. Ne dediği anlaşılmadı; yüksek sesle bir şey söyledi. Mahkeme Başkanı müdahale ederek, soruyu iptal etti.

Sanık avukatı, Maşallah Güran’a soruyor:

"Arif ile Nevzat arasında bir araç yüzünden gerilim olmuş. Daha sonra Gazal Bahtiyar, Nevzat Bahtiyar’ın eşi, 'Hakkımı helal etmiyorum, parayı verdik zor durumda kaldık,' demiş."

Baran Güran: "Benim evimde böyle bir şey olmadı."

Sanık avukatı: "Narin’in kaybolmasının ardından Gazal Bahtiyar, 'Biz buralardan gideceğiz,' dedi mi?"

Baran Güran: "Hayır. Şunu söylemek istiyorum, yangın çıkmadan önceki gün Yüksel’lerdeydik, Yüksel ağladı, sigara verdim. Rüya gördüm, ‘köy yanıyordu,' dedi. Sonraki gün köy yandı. Böyle bir şey olabilir mi?"

Mahkeme Başkanı araya girdi: "Olur, olur, rüyalar alemi diye bir şey var."

26 tanıktan - Osman Güran, Muhammet Kaya, Gazal Bahtiyar, Baran Güran, Maşallah Güran tanık olarak dinlendi. Kısa bir aranın ardından çocuk tanık M.E.G dinleniyor. Psikolog eşliğinde ve SEGBİS aracılığıyla bağlanan çocuğa soru soruluyor.

Pedagog: "Salim amcan neredeydi?"

M.E.G.: "Onu okulun orada gördüm."

Pedagog: "Okulda görünceye kadar hiç görmedin mi?"

M.E.G.: "Kimi?"

Pedagog: "Salim amcanı."

M.E.G.: "Yok, görmedim."

Pedagog: "Sonra Salim’in evine gittik, Gizemgil açtı kapıyı."

Pedagog: "Nevzat’ın da evi çok yakın değil mi?"

M.E.G.: "Oraya gitmedik."

Pedagog: "Peki, onlar duymadı mı siz ararken?"

M.E.G.: "Yok."

Pedagog: "Abin Enes’in davranışı nasıldı?"

M.E.G.: "Ben iki üç geç bayıldım."

Pedagog: "Evet, çünkü endişelendin ama abinin davranışları nasıldı?"

M.E.G.: "Abim mısır tarlasına gidip aradı."

Pedagog: "Peki, kendini ısırması, yüzündeki morluklar nasıl olmuş, biliyor musun?"

M.E.G.: "Yok."

Mahkemede M.E.G. dışında çocukların dinlenmesine yönelik tartışma çıktı. Mahkeme çocukların tetiklenmesi ve ağlaması üzerine diğer kardeşin dinlenmesini ret etti.

Çocukların dün bayıldığını belirten Mahkeme Başkanı, Aile Bakanı vekil avukatları ile tartışarak Diyarbakır Çocuk Hakları Merkezi avukatlarından birine teşekkür etti.

Aile Bakanlığı'ndan avukatlar, "Biz ne zaman soru sorsak araya sanık avukatları atlıyor. Diyarbakır Barosu'ndan avukatlar soru soruyor baba bayılıyor. Sürekli bir müdahale söz konusu" diye araya girdi.

Sanık avukatları: "İthamalarınıza dikkat edin"

"Babam ve Nevzat dost"

Salon sakinleştikten sonra 9 yaşındaki bir tanığın ifadesi pedagog eşliğinde dinlenmeye başlandı.

9 yaşındaki M.K.’ye kısa sorular sorudu. Ve Salim Güran'ın kızı G.G. dinlenmeye başlandı.

Pedagog: Enes size geldi mi?

G.G.,: Hayır hiç gelmedi. Ben de o gün evden hiç çıkmadım.

Mahkeme Başkanı: Baban evden kaç gibi çıktı?

G.G.,: Tam hatırlamıyorum ama 15.30 gibiydi.

Mahkeme Başkanı: Kayıtlara göre ablan babanı 15.39 saatlerinde abla ile baba arasında konuşma oldu şahit oldun mu?

Pedagogun yönlendirdiği soruya G.G. cevap verdi: Ablam onu aramadı.

Pedagog: Nevzatla babanın arası nasıldı?

G.G.: İyiydi, dosttular.

Avukatlar soruyor pedagog yönlendiriyor: Babası ve Nevzat'ı en son ne zaman bir arada gördün?

G.G.:Onları birlikte görmedim ama iyi anlaşırlardı.

G.G.'nin ardından Maşallah Güran'ın kızı kuzen M.G., tanık olarak dinleniyor.

M.G., olay gününü anlatırken herkes herkesten şüpheleniyordu ifadelerinde bulundu.

Sorulan soruların her biri pedagog tarafından revize edilerek yönlendirildi.

Narin'i gördüğü saati yanlış beyan eden M.G., ifadesini reddederek Salim Güran'ın kendisini yönlendirmediğini ve tehdit etmediğini belirtti.

Diyarbakır avukatları ifade ettiği ve Narin'i gördüğünü belirttiği saatler arasında 4 saat fark olduğunu yaşı gereğiyle bu farkı gözeteceğini belirterek saatleri tekrar sordu.

M.G., "Köydekilerin 17.00 civarı 18.00 civarı geldi deyince bilinçaltıma öyle girmiş"

Nahit Eren hem kendisinin hem de abla Birsen'in de saatler konusunda yanıldığını ve sonradan ifade değiştirdiklerini belirterek sordu.

Nahit Eren: Enes, ilk ifadeden ve gözaltından sonra Narin'in kaybolduğu saatlerle ilgili M.G., ile konuşmuş mu?

M.G., Hayır. Enesle hiç konuşmadık.

M.G.’nin ardından çocuk tanıkların ifadeleri bitti.

Yeminli tercüman eşliğinde ifadesi olan tanık Yüksel Güran’ın annesine kadınlar arasında çıkan tartışma soruldu ve ‘görmedim’, ‘bilmedim’ şeklinde cevaplandı. Anne, “Allah narin’in hakkını bırakmasın” dedi.

Melek Güran, “Eşimden şüphelenmedim”

Salim Güran’ın eşi Melek Güran tanık olarak dinleniyor.

Olay gününü anlatan Melek Güran kimsenin eve gelmediğini dile getirdi. Eşinden hiç şüphelenmediğini belirten Melek Güran’a Mahkeme Başkanı, eşi Salim Güran’la ilgili iddiaları sordu.

Melek Güran, Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın arasının bozuk olduğunu belirtti.

Melek Güran’da Jandarma tarafından şiddet gördüğünü ifade etti.

Diyarbakır Barosu’ndan avukatlar: Eşiniz sizi aldattı mı?

Melek Güran. Eşim asla beni aldatmaz.

Melek Güran eşinden şüphelendiğine dair haberlerin yalan olduğunu ve böyle ifade vermediğini ifadesinin de baskı altında alındığını belirtti.

Aile Bakanlığı vekili avukatları kimden şüphelendiğini sorunca Melek Güran, “Net olarak Nevzat öldürdü” dedi.

Sanık avukatları soruyor. Narin’in Salim Güran’ın arabasına binip binmediği sorusuna Melek Güran, “bindi” dedi.

Sanık avukatları tüm sanıkların işkenceye uğradığını beyan ettiğini söyleyerek, mahkemenin kolluk tarafından alınan beyanların şüpheli ve tehdit altında alındığını belirtti.

Birsen Güran tanık olarak dinleniyor.

Tanık Birsen Güran savcılığa verdiği ifadede Salim Güran’ın kendisini yönlendirildiğine dair cümleleri kullanmadığını ve ifadeyi okumadan imzaladığını belirtti.

Savcılığa verdiği ifadede Salim Güran’ın saatler konusunda kendisini yönlendirildiğini söyleyen Birsen Güran, beyanını reddederek kimse tarafından yönlendirilmediğini ve Salim Güran’ın asla onlara müdahale etmediğini belirtti. Duruşmaya, 16.00'ya kadar ara verildi.

R.A. tanık olmayı reddetti

Mahkeme kısa bir aradan sonra devam ediyor. Mahkeme Başkanı duruşma arasında basına yansıyan 'gizli tanık'ın var olmadığını belirtti.

Mahkeme tanık ve tutuklu R.A. tanık olmak istemediğini belirtti. Mahkemede bunun üzerine bir tartışma oldu fakat dinlenmesi reddetti.

Nahit Eren söz aldı: “Ben mahkemenizin ceza kanunun hangi maddeye binaen tanık olarak dinlenmediğini dosyaya sunmanızı istiyorum.”

Mahkeme Başkanı, hakkındaki dosyadan dolayı tanıklık yapmak istememe hakkına sahipsin dedi.

Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran tanık olarak dinleniyor. Narin Güran’ın kaybolduğu günü anlatarak başlayan tanık, Nevzat Bahtiyar'ı olay günü Yüksel Güran'ın evinin etrafında görmdiğini belirtti.

Mahkeme Başkanı'nın sorularını cevaplayan Hediye Güran'ın çelişkili ifadelerini kendisine sordu. Mahkeme Başkanı, Nevzat Güran'ın şüpheli hareketlerinin olup olmadığını sordu. Hediye Güran, bilmediğini söyledi. Eşi Fuat Güran'ın evlere kamera taktığı iddialarına cevap veren Hediye Güran kimse tarafından yönlendirilmediğini ve delilleri karartmadığını beyan etti.

İddia makamı Hediye Güran’a Narin kaybolduktan sonra neden yeni telefon aldığını sordu.

Hediye Güran, telefonunun eskidiğini belirtti.

Diyarbakır Barosu adına Nahit Eren, Hediye Güran’ın saat 13.00 ve 15.00 arası nerede olduğunu sordu, Hediye Güran ise evde olduğunu söyledi.

Nahit Eren, Hediye Güran’ın oğlunun annesinin o saatlerde evde olmadığını ifade ettiğini belirtti.

Diyarbakır Barosu avukatları çelişkili beyanları sormaya devam ediyor. Daraltılmış baz kayıtları reddeden Hediye Güran, çocuklarının beyanlarını reddetti.

Avukatlar çocuklarının beyanlarında olan “annem eve geldiğinde nefes nefeseydi” dediğini ve nedenini sordu. Hediye Güran normalde de nefes darlığı olduğunu belirtti.

Avukatlar, ailede kimin sözü geçtiğini de sordu. Hediye Güran, ‘amcalar’ diye cevap verdi.

Sanıklar yemek yemediği için yarım saat mola verildi.

"Hatırlamıyorum"

Molanın ardından duruşma devam ediyor. Mehmet Selim Atasoy’un tanıklığı dinleniyor. Mahkeme Başkanı Narin’in kaybolduğu günü dinledikten sonra çelişkili beyanlarını sordu.

Mahkeme Başkanı: Selim’in şüpheli davranışlarını gördünüz mü?

Mehmet Salim Atasoy: Bilmiyorum

Mehmet Selim Atasoy birçok soruya ‘hatırlamıyorum’, ‘bilmiyorum’ şeklinde cevap verdi.

Diyarbakır Barosu’ndan avukatlar oğlu R.A. ile Salim Güran arasındaki telefon konuşmasını sordu. Bunları bilmediğini belirten Mehmet Selim Atasoy’a jandarma tutanağında pantolonun ıslak olduğunu belirtilen ifadeler de soruldu. Bunları reddetti.

Nahit Eren, işçi olan Mehmet Selim Atasoy’a Salim Güran’ın 3 tarlasının Eğertutmaz Deresi’ni görüp görmediğini sordu. Bilmediğini söyledi.

Nahit Eren, Salim Güran ve Mehmet Selim Atasoy arasında geçen bir telefon konuşmasını sordu. Konuşma Kürtçe olduğu için tercüman sorunu yine yaşandı. Konuşmanın, “Kepçe ile tekeri açmayı çalışıyorum açılmıyor” mu yoksa “Nehirdeki teker açılmıyor” mu olduğu tartışıldı. Mehmet Selim Atasoy, hatırlamadığını belirtti.

Aile Bakanlığı vekil avukatları Salim Güran’ın onlara emir verip vermediğini ve başka işler isteyip istemediğini sordu. Mehmet Selim Atasoy her soruya ‘bilmiyorum’ dedi.

Salim Güran tartışılan ses kaydı için söz aldı, ve tekerleklerin iş makinasına ait olduğunu söyledi.

Yüksel Güran'ın kız kardeşi tanık Yasemin Gül dinleniyor.

Yasemin Gül, Bismil’de yaşadığını olayla ilgisi olmadığını ve Narin’in kaybolduğu gün Tavşantepe Köyü’ne saat 22.00’da geldiğini söyledi. Gül’e, Yüksel Güran’ın söylemleri soruldu. Gül, hiçbir zaman ablasından ve Enes Güran’dan şüphelenmediğini söyledi. Enes Güran’ın gözündeki morluklar sorulduğun ‘görmediğini’ belirtti. Kadınların kavgası sorulan Gül, Maşallah Güran’ın kişisel beddua ettiğini ve ona dönerek ‘biliyor muydunuz?’ diye sordum ve onlarda benim üstüme geldi.

Diyarbakır Barosu’ndan Gevriye Atlı, Gül’ün ifadesinde “Narin görmemesi gereken bir şeyi görmüşte öldürüldü” dediğini söyledi. Gül, bunları inkar etti dedi. Enes Güran’ın kavga anında kimsenin ‘ağzını kapatmadığını’ söyleyen Gül ben bir şey görmedim dedi.

Aile Bakanlığı vekil avukatı, Narin’in kayıp olduğu süreçte köyde olanları sordu. Gül, bilmediğini aktardı.

Yasemin Gül’ün tanık ifadesi alındı. Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi Vecdi Bahtiyar’ın tanıklığı dinleniyor.

"Abimie cinayeti üstlenmesi için para teklif edildi"

Vecdi Bahtiyar, abisi Nevzat Bahtiyar'ın cinayeti üslenmesi için telefon aldıklarını belirtti.

Vecdi Bahtiyar, abisinin cinayeti üslenmesi için telefon aldıklarını belirtti.

Mahkeme Başkanı, Vecdi Bahtiyar’a Salim Güran hakkındaki ‘Nevzat sussun, konuşmasın’ söylemlerini sordu. Vecdi Bahtiyar, bunları reddetti.

Nahit Eren, Vecdi Bahtiyar’ın Salim Güran’a yaptığı arama kayıtlarının saatlerini sordu.

Salim Güran’ı 3-4 defa Narin Güran için aradığını söyledi. Nahit Eren bu cevap üzerine, Narini’i bu kadar merak ediyorsa neden saat 23.00’dan sonra neden hiç aramadığını sordu. Vecdi Bahtiyar, Bunu cevaplamadı.

Diyarbakır Barosu avukatları Vecdi Bahtiyar’a, Ali Güran’ın ‘Nevzat’ın cinayeti üstlenmesi durumunda ne kadar para teklif edildiğini’ sordu.

Avukatlar Vecdi Bahtiyar’a Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran’ın arasının nasıl olduğunu sordu. Vecdi Bahtiyar, aralarının çok iyi olduğunu söyledi. Avukatlar bunun üzerine neden Nevzat’tan çok Salim’i aradığını sordu. Vecdi Bahtiyar, Narin için sorduğunu söyledi.

Vecdi Bahtiyar, abisi Nevzat Bahtiyar’ın cinayeti işlemediğini, Narin Güran'ın Salim Güran tarafından öldürüldüğünü ve cansız bedeninin tehdit yoluyla abisine zorla gömdürüldüğünü belirterek, “Abim bir hayvana bile zarar vermez, 50 bin TL için asla birini öldürmez” dedi.

Sanık avukatları, Vecdi Bahtiyar’a para ile ilgili sorular sordu.

Vecdi Bahtiyar, abim suçu neyse cezasını alsın. Gerekirse idam edilsin ama kim öldürdüyse o da yargılansın.

Sanık avukatları, Vecdi Bahtiyar’ın abisinin koruduğunu savunarak çelişkileri sordu.

Narin’in ölüm haberini aldıktan sonra Salim Güran’ı arayıp aramadıklarını sordu. Salim Güran’ı tutuklu olduğu için arayamadığını belirtti.

"Narin'i bulmak için toplantı yaptık"

Salim Güran’ın kardeşi Erhan Güran, tanık olarak dinleniyor.

Mahkeme Başkanı Erhan Güran’a köyde çıkan yangını sordu. Erhan Güran, elektrik direklerine ulaşamayacağını ve yapmadığını söyledi. Mahkeme Başkanı neden evlere kamera takıldığını da sordu. Erhan Güran, ‘biri evin önüne bir şey atarsa diye taktık’ dedi. Alınan toplantıları ise Jandarmaya yardım etmek için yapıldığını belirtti.

Erhan Güran’a cinayeti Nevzat Güran’ın cinayeti üstlenmek için para yollayıp yollamadığı da soruldu. Erhan Güran bunu reddetti.

Diyarbakır Barosu, yapılan toplantıları sordu. Toplantılara aile üyeleri dışında kimse katıldı mı? diye soruldu. Erhan Güran, İsa Kaya dışında kimseyi almadıklarını belirtti.

İşkence iddiaları devam ediyor

Erhan Güran’ın ardından Barış Güran’ın tanıklığı dinlendi. Barış Güran toplantı yapılmadığını söyledi.

Sanık avukatları tarafından, Nevzat Güran'ın yakalanma anı soruldu. Barış Güran Jandarma tarafından işkenceye uğradığını ve dişlerinin sallandığını yumruk yediğiini söyleyerek, Güran ailesinin tamamına işkence yapıldığını tüm ifadelerin baskı ile alındığını söyledi.

Ardından Ali Rıza Güran'ın tanıklığı dinleniyor.

Vecdi Bahtiyar’a para teklif ettiği iddia edilen Ali Rıza Güran, toplantıların Narin’i bulmak için toplantıları yaptığını söyledi. Nevzat Bahtiyar’ın bile toplantıya dâhil olduğunu söyledi. Ve askerin kontrolüyle yapıldığını belirtti.

Aile Bakanlığı vekil avukatı, Nevzat’ın kendisine neden iftira attığını sordu.

Ali Rıza Güran, nedenini bilmediğini söyledi ve Nevzat’ın kendisiyle camiye geldiğini söyledi. Kameralara bakılsın her şey ortaya çıkacak. Aynı zamanda Ali Rıza Güran Nevzat’ın 20 bin TL vererek Narin Güran’ı kendine alıştırdığını ve son seferde kaçırıp öldürdüğünü dile getirdi.

Vecdi Bahtiyar’ın iddiaları soruldu ve Ali Rıza Güran para teklif etmediğini söyleyerek bunu reddetti.

Çelişkiler devam ediyor

Enes Güran’ın arkadaşı Ufuk Kaya tanık olarak dinlendi. Ve sadece Enes Güran’ın gözünde morluk görüp görmediğini sordu. Kaya, ‘hayır’ cevabını verdi.

Ardından Ufuk Kaya tanık olarak dinlendi. Nahit Eren, Yusuf Kaya’in çelişkili ifadelerinden bahsetti. Verdiği ifadede ‘Enes’in tepede tek oturduğunu’ söyleyen Ufuk Kaya mahkemede tepede birlikte olduklarını belirtti.

Ufuk Kaya daha önce verdiği ifadeyi tamamen reddetti. Nahit Eren tekrar aynı günü anlatmasını istedi. Ufuk Kaya’nın çelişkilerini dosyaya yansıtan Nahit Eren soru sormaya devam etti.

Aile Bakanlığı vekil avukatı, Enes Güran’ın şiddete ya da kendine zarar verip vermediğini sordu. Ufuk Kaya ise ‘hayır’ cevabını verdi.

Ufuk Kaya’nın abisi olan ve o gün tepedeki anı farklı anlatan Yusuf Kaya tanık olarak çağrıldı. Yusuf Kaya, Enes Güran’ı iki kez aradığını ve ulaşamadığını söylerken Nahit Eren, Ufuk Kaya’nın ifadesinde abisinin kendisine Enes ile konuştuğunu ve uykudan yeni uyandığını söyledi dedi.

Salim Güran’ın kızı Rojin Güran tanık olarak çağrıldı. Birçok soruyu ‘görmedim’ diye cevaplayan Rojin Güran, Diyarbakır Barosu’nun sorularını da cevapladı.

Avukatlar, babasının üzerini değiştirip değiştirmediğini sordu ve ‘hayır’ cevabını aldı.

Aile Bakanlığı vekil avukatı, Salim Güran’ın kendilerini yönlendirip yönlendirmediğini sordu ve ‘hayır’ cevabını aldı.

Salim Güran’ın kızı Rojin Güran yerine geçerken babasına ‘baba sana inanıyorum, senin kızın olduğu içinde gurur duyuyorum’ dedi.

Enes Güran ise babasının durumunu sordu.

Salim Güran’ın kızı Rezan Güran tanık olarak dinlendi. Rezan Güran’da ‘ben babamın kızı olmaktan gurur duyuyorum. Gerçekler ortaya çıkacak’ dedi.

Duruşma saat 21.00'da sona erdi. Yarın (9 Kasım) saat 9.30'da Diyarbakır Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.

NARİN GÜRAN DAVASI Cinayeti kim, neden işledi hala cevapsız

Kimler takip ediyor? Duruşmayı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan Gülsüm Kav, İzel Uysal, İstanbul Barosu Genel Sekreteri Avukat Hürrem Sönmez, Kadın Hakları Merkezi ve Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü Yönetim Kurulu Üyeleri Avukat Yelda Koçak Urfa ve Avukat Ezgi Şahin Yalvarıcı; İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Sözcüsü Avukat Birsen Baş Topaloğlu ve Çocuk Hakları Merkezi Sözcüsü Avukat Çağla Gül Bulut, DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, DEM Parti Milletvekili ve HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdullah Güleç, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden avukatlar, Sebahat Tuncel, Dicle Amed Kadın Platformu bileşenleri ve Şiddetle Mücadele Ağı ve bileşenleri Hüdapar Mersin vekili Faruk Dinç takip ediyor.

İddianame

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim Güran anne Yüksel Güran, abi Enes Güran, Nevzat Bahtiyar'in de bulunduğu 12 tutuklanmıştı.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran dahil 8 kişi tutuklandı

(ED)