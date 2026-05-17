Naci İnci, BUVAKIF'taki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı’ndaki (BUVAKIF) görevlerinden istifa etti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Temmuz 2021’de görevden alınan Melih Bulu'nun yerine 21 Ağustos 2021'de rektörlüğe getirilen Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Cumhurbaşkanı kararıyla 6 Eylül 2025'te yeniden atandı. Naci İnci, 2021'de yapılan ve 746 Boğaziçili akademisyenin katıldığı ‘güvensizlik oylamasında' yüzde 95 'karşı oy' almıştı.

Boğaziçi’nin atanmış Rektörü İnci, Dr. Tolga Sütlü’ye üçüncü kez yenildi

Açıklama sosyal medyadan geldi

İnci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 16 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla BUVAKIF Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini bıraktığını belirtti. Açıklamasında, hem şahsi hem de Boğaziçi Üniversitesi’ni temsilen yürüttüğü görevlerin sona erdiğini ifade etti.

Rektör Naci İnci'ye 107 akademisyenden çağrı

BUVAKIF, 2022 yılında İnci tarafından kurulmuştu. Vakıf, üniversitenin kaynak geliştirme ve destek faaliyetlerini yürütmek amacıyla faaliyet gösteriyordu.

(NÖ)