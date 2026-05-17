ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 17.05.2026 14:04 17 Mayıs 2026 14:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.05.2026 14:13 17 Mayıs 2026 14:13
Okuma Okuma:  1 dakika

Naci İnci, BUVAKIF'taki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi'nin atanmış Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Mütevelli Heyeti Üyeliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Naci İnci, BUVAKIF'taki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı’ndaki (BUVAKIF) görevlerinden istifa etti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Temmuz 2021’de görevden alınan Melih Bulu'nun yerine 21 Ağustos 2021'de rektörlüğe getirilen Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Cumhurbaşkanı kararıyla 6 Eylül 2025'te yeniden atandı. Naci İnci, 2021'de yapılan ve 746 Boğaziçili akademisyenin katıldığı ‘güvensizlik oylamasında' yüzde 95 'karşı oy' almıştı.
Boğaziçi’nin atanmış Rektörü İnci, Dr. Tolga Sütlü’ye üçüncü kez yenildi
Boğaziçi’nin atanmış Rektörü İnci, Dr. Tolga Sütlü’ye üçüncü kez yenildi
28 Şubat 2026

Açıklama sosyal medyadan geldi

İnci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 16 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla BUVAKIF Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini bıraktığını belirtti. Açıklamasında, hem şahsi hem de Boğaziçi Üniversitesi’ni temsilen yürüttüğü görevlerin sona erdiğini ifade etti.

Rektör Naci İnci'ye 107 akademisyenden çağrı
Rektör Naci İnci'ye 107 akademisyenden çağrı
24 Nisan 2026

BUVAKIF, 2022 yılında İnci tarafından kurulmuştu. Vakıf, üniversitenin kaynak geliştirme ve destek faaliyetlerini yürütmek amacıyla faaliyet gösteriyordu.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi naci inci Kayyım naci İnci
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git