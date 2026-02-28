Boğaziçi’nin atanmış Rektörü İnci, Dr. Tolga Sütlü’ye üçüncü kez yenildi

Kurumun demokratik ve özgürlükçü geleneklerini çökertme göreviyle Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Naci İnci, haksız ve hukuksuzca görevine son verdiği Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Dr. Tolga Sütlü’yle idare mahkemelerinde süren hukuk mücadelesini üçüncü kez kaybetti.

Tolga Sütlü, Boğaziçi Üniversitesi’ne dava açtı

Sütlü üniversitedeki görevine son verilmesine karşı açtığı ilk iki davayı İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde kazanmış, Naci İnci karara itiraz ederek davayı Danıştay'a götürmüştü. Danıştay İnci’nin itirazını reddetti ve Sütlü’nün görevden alındığı süreler boyunca ödenmeyen parasal haklarının da yasal faiziyle birlikte kendisine ödenmesine karar verdi.

Haberi Dr. Sütlü sosyal medya hesabından duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine anayasaya aykırı bir şekilde atanmış olduğu AYM tarafından tespit edilmiş olan Naci İnci'nin kanun tanımazlıklarına karşı bir dava daha KAZANDIM!



Bildiğiniz gibi, Ekim 2022'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mesnetsiz gerekçelerle… https://t.co/rXrzRBPWXk pic.twitter.com/rcgWcsz1ed — Tolga Sutlu (@TolgaSutlu) June 5, 2024

"Şimdi sıra tazminat davalarında" Dr. Sütlü süreci şöyle özetledi: Naci İnci beni hukuka aykırı bir şekilde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevimden uzaklaştırdı. Bu hukuksuzluğa karşı açtığım davayı önce İdare Mahkemesinde, sonra da Bölge İdare Mahkemesi'nde kazanmıştım. Ben her kazandığımda itiraz ede ede Danıştay'a kadar götürdü davayı... Toplamda 3,5 yıl süren bu sürecin sonunda bugün gelen Danıştay kararına göre Naci İnci'nin itirazları reddedildi, yine ben kazandım. Yani görevimden hukuka aykırı bir şekilde uzaklaştırıldığım 3 farklı mahkemenin kararıyla kesinleşmiş oldu. Şimdi sıra, bana bu kötülüğü bile isteye yapan, itibarımı ve kariyerimi zedelemeye çalışan Naci İnci ve emir erlerine karşı açılacak tazminat davalarında…

Danıştay 8. Dairesi'nin kararı Dr. Sütlü’nün mesajına iliştirdiği kararında Danıştay 8. Dairesi, “Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.” dedi Bu kararla birlikte kesinleşen önceki İdare Mahkemesi kararlarında Danıştay’ın lehine yaptığı düzeltmeler uyarınca "[Dr. Sütlü] […] işlem nedeniyle yoksun kaldığı tüm maaşlarının ve parasal haklarının dava açılış tarihi olan 09.11.2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte kendisine ödenmesi"ne ve görevine kaldığı yerden devama hak kazanmış oldu.

"Kurtuluş yok tek başına"

Dr. Sütlü davayı kazandığını duyurmasının ardından mücadelesi boyunca verilen dayanışma için bir de teşekkür mesajı yayımladı:

Bu süreçte bana hukuki, maddi, manevi desteğini esirgemeyen sendikam @egitimsen‘e, @egitimsenboun‘da mücadele bayrağını taşıyan tüm arkadaşlara ve değerli avukatım İlkay Bahçetepe’ye sonsuz teşekkür ediyorum. Böyle mücadeleler tek başına verilmiyor arkadaşlar. Dayanışmak ve örgütlenmek, hava/su kadar önemli bir ihtiyaç, hele de bu kadar haksızlığın olduğu bir yerde. Sizlere de tavsiyem, meslek örgütlerinizden aklınıza yatan bir tanesine üye olarak o yalnızlık ve sıkışmışlık hislerinden dayanışmayla kurtulmanızdır. Zira biliyorsunuz, kurtuluş yok tek başına…

Boğaziçi Konuşuyor

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki arka planı, bağlamı ve sürecine ilişkin olarak beşinci yıl dolarken yapılan muhasebe ve değerlendirmelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

(AEK)