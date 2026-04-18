YT: Yayın Tarihi: 18.04.2026 22:59 18 Nisan 2026 22:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.04.2026 23:11 18 Nisan 2026 23:11
Okuma Okuma:  4 dakika

Muş, Van, Ağrı: Kadın futbolu destek bekliyor

Aynı sahada oynuyorlar ama aynı şartlarda değil: Muş, Van ve Ağrı’da kadın futbolcular hem oyuna hem eşitsizliğe karşı mücadele ediyor.

Yasemin Dikici

Muş’ta, Van’da, Ağrı’da futbol oynayan kadınlar, sadece bir oyunu değil, kendilerine çizilen sınırları da aşmaya çalışıyor.

Kimi zaman eksik bir kramponla, kimi zaman uzun ve zorlu bir deplasman yoluyla, kimi zaman da “futbol erkek işidir” diyen önyargılarla karşı karşıya kalarak…

Bu üç ilde kadın futbolu ekonomik yetersizlikler, altyapı eksikleri ve önyargılarla mücadele ediyor.

Muş’ta kadın futbolunun temeli 2013 yılında atılıyor. Bu yıl iki ayrı takım kuruluyor: Yağmurspor ve Dalespor. Dalespor, 2015 yılında adını Kartalspor olarak değiştiriyor. Ancak bu da onu ayakta tutmaya yetmiyor, takım 2015 yılında maddi imkansızlar nedeniyle kapanıyor. 2016’da kurulan Alpaspor ise 2018 yılında yine ekonomik yetersizlikler ve sponsor eksikliği sebebiyle faaliyetlerini durduruyor.

Sadece Muş Yağmurspor, 3. Lig’de mücadelesini sürdürüyor. Erken yaşta evliliklerin önüne geçmek için kurulan, başarı kaydettikçe futbolcuların ailelerinin de tribünleri doldurduğu Yağmurspor’un kurucusu ve antrenörü bir erkek, Haldun Bayraktar.

Milli takım seçmelerine kendi paraları ile gidiyorlar

Yağmurspor oyuncularından Zilan Taş, şöyle diyor:

“Liglerde yükseliyoruz, play-off oynuyoruz ama destek görmüyoruz. Maçlara gidecek aracımız yok, antrenmanlara parça parça geliyoruz. Antrenörümüz Haldun Bayraktar emekli maaşını bize harcıyor. Kadın olduğumuz için önyargıyla karşılaşıyoruz. Yükselişteyiz, play-off’a kalmış bir takımız ama ne yazık ki hâlâ hak ettiğimiz desteği göremiyoruz."

Taş, tek isteklerinin bu emeklerinin karşılık bulması ve yalnız bırakılmamak olduğunu söylüyor ve “Bu takım destek görürse sadece play-off’la yetinmez, çok daha büyük başarılar elde eder" diyor.

"Kadın futbolcular yetenikliler"

Antrenör Bayraktar ise maddi sorunların kendileri için büyük bir engel olduğunu belirtiyor, “Belediyelerden yeterli destek alamıyoruz, saha ve antrenman imkânları oldukça sınırlı” diyor.

Kadın futbolcuların yetenekli ve istekli olduğunu vurgulayan Bayraktar, milli takım seçmelerine katılan sporcuların bile yol paralarını kendilerinin ödediğini aktarıyor. Maddi destek bulamayan birçok oyuncunun başka illere gitmek zorunda kaldığını anşatıyor.

Van’da ilk kadın futbol takımı 2013 yılında Belediye Vanspor adıyla kuruluyor. Birkaç sezon mücadelesini sürdüren takım, maddi desteğin kesilmesi nedeniyle kapanıyor.

İlerleyen yıllarda Karayolları, Vangücüspor, İki Nisan Şengençler ve İpekyolu Belediyespor takımları kuruluyor. Bu takımların çoğu maddi destek yetersizliği, kurumsal sahiplenme eksikliği ve sürdürülebilir bütçe oluşturulamaması nedeniyle kısa sürede ya çekiliyor ya da dağılıyor.

Günümüzde Van Büyükşehir Belediyespor, 2 Nisan Şen Gençlik Spor ve Erciş Kadın Futbol Takımı 3. Lig’de, Vangücü Spor Kulübü 2. Lig’de faaliyetlerini sürdürüyor.

Antrenör Aycan Arda, kadın futbolunun yıllar içinde birçok kez kesintiye uğradığını, kurulan takımların yönetim değişiklikleri ve maddi sorunlar nedeniyle kapandığını belirtiyor. Sporcuların çoğu zaman maddi anlaşmazlıklar nedeniyle başka illere gitmek zorunda kaldığını söylüyor.

*Narin Keve

“Bazıları ailelerinden gizli futbola başlıyor”

Vangücü Spor oyuncularından Narin Keve ise toplumun kendilerine bakışını şöyle anlatıyor:

“Van’da hâlâ ‘futbol erkek işidir’ deniyor. Bazıları futbola ailelerinden gizli başlıyor. Ama bizi görünce fikirleri değişiyor. Kadın futbolcular hem sahada hem de toplumda var olma mücadelesi veriyor. Aynı topun peşinden koşuyoruz ama daha az maaş, daha kötü tesis ve daha az medya ilgisiyle karşılaşıyoruz. Eşitlik sadece söylemde kalmamalı. Sahaların zemini, ışıklandırması, soyunma odası ve duş gibi altyapı imkânları çoğu zaman yetersiz. Bu durum kadın futbolunun gelişiminin önünde ciddi bir engel oluşturuyor. Van’da kadın takımlarına yeterli bütçe ayrılmıyor. Oysa biz de her gün idman yapıyor, disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Dünya genelinde kadın futbolu büyüyor ama hâlâ eşitlik sağlanmış değil. Umarım ülkemizde de kadın futboluna verilen değer artar.”

Ağrı’da bakanlığın desteklediği takım var”

Ağrı’da ise ilk kadın futbol takımı 2010 yılında Taşlıçay Kamu Genç Kızlar Spor adıyla kuruluyor. Daha sonra adını değiştiriyor, önce Ağrı Birlik daha sonra Dicle Aslan oluyor. Takım önemli başarılar elde ediyor, 2. Lig’de yükseliyor. Ancak takım, 2019 yılında kapatılıyor. Gerekçesi yine “maddi destek yetersizliği.”

2015 yılında kurulan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü ise mücadelesini 2. Lig’de sürdürüyor.

*Ceylan Tatar

Ağrı’da kadın futbolunun geçmişini anlatan antrenör Ceylan Tatar, kurulan ilk takımın önemli başarılar elde ettiğini ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle kapandığını hatırlatıyor. Tatar, destek olmadan kadın futbolunun sürdürülebilirliğinin zor olduğunu vurguluyor.

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü oyuncusu Hasret Aydemir ise yaşanan sorunları şöyle anlatıyor:

“Kadın futbolu denilince akla ‘kadının futbolla işi olmaz’ gibi cinsiyetçi düşünceler geliyor. Bu tavırlar bizim futbola olan hevesimizi kırıyor, destek görmek istiyoruz köstek değil. Batı ve Doğu arasında ciddi fark var. Batıda destek bulmak daha kolay ama doğuda hâlâ ‘kız çocuğu evinde oturur’ anlayışı var.

Deplasmanlar en zor kısım. Ulaşım, konaklama, yemek… Hepsi ayrı bir yük. Hocalarımız ve yöneticilerimiz her şeyin hesabını yapmak zorunda kalıyor. Erkek liglerine kaynak bulunurken kadın futbolu görmezden geliniyor. Kadın futboluna yeterince önem verildi. Kadın futboluna yeterince önem verildiğini düşünmüyorum. Umarım gelecekte bu zorlukları yeni nesil sporcular yaşamaz.”

Bu haber, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın Avrupa Birliği finansmanıyla yürüttüğü ‘Medya Özgürlüğüne Destek - Güçlü Dayanışma, Özgür Medya Projesi’ kapsamındaki ‘Telif Destek Programı’ desteğiyle üretildi.

(YK/EMK)

Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü mezunu. Can
TV, Kanal 65, World Turk TV gibi televizyon kanallarında spikerlik ve muhabirlik
yaptı.

ilgili haberler
Kadın futbolcuya hakaret eden Beylerbeyi Spor Kulübü Başkanı Kıran’a tepki
20 Kasım 2023
/haber/kadin-futbolcuya-hakaret-eden-beylerbeyi-spor-kulubu-baskani-kirana-tepki-288164
Afganistanlı kadın futbolcular: Yaşıyorlar
29 Kasım 2021
/haber/afganistanli-kadin-futbolcular-yasiyorlar-254045
KIZ ÇOCUKLARI İÇİN 'İLK TOPUM' PROJESİ
"Türkiye'de lisanslı kadın futbolcu oranı yüzde 1"
15 Kasım 2021
/haber/turkiye-de-lisansli-kadin-futbolcu-orani-yuzde-1-253369
Kadın futbolcu sahada forvet kafede garson
30 Eylül 2021
/haber/kadin-futbolcu-sahada-forvet-kafede-garson-251097
FIFA, Kadın Futboluna Ayrılan Bütçeyi İki Katına Çıkardı
30 Ekim 2019
/haber/fifa-kadin-futboluna-ayrilan-butceyi-iki-katina-cikardi-215151
İspanya'da Kadın Futbolcular Grevde
23 Ekim 2019
/haber/ispanya-da-kadin-futbolcular-grevde-214882
Yılın En İyi Kadın Futbolcusu Rapinoe: "Futbolu Dünyayı Değiştirmek İçin Kullanalım"
24 Eylül 2019
/haber/yilin-en-iyi-kadin-futbolcusu-rapinoe-futbolu-dunyayi-degistirmek-icin-kullanalim-213450
ATÖLYE BİA/ TEMEL GAZETECİLİK - HAZİRAN 2019
Türkiye’de Kadın Futbolu Destek Bekliyor
5 Temmuz 2019
/haber/turkiye-de-kadin-futbolu-destek-bekliyor-210098
İki Kadın Futbolcu: Türkiye’yi Temsil Edeceğiz, Heyecanlıyız, Daha Fazla Destek Bekliyoruz
29 Mayıs 2019
/haber/iki-kadin-futbolcu-turkiye-yi-temsil-edecegiz-heyecanliyiz-daha-fazla-destek-bekliyoruz-208935
Altın Ayakkabı Brezilyalı MARTA'nın
Kadın Futbolunda Dünya Şampiyonu Almanya
1 Ekim 2007
/haber/kadin-futbolunda-dunya-sampiyonu-almanya-102067
