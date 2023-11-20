ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 20 Kasım 2023 12:54
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2023 14:27
1 dk Okuma

Kadın futbolcuya hakaret eden Beylerbeyi Spor Kulübü Başkanı Kıran’a tepki

Ankara B.B. Fomget Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, “Takımın yenilgisini hazmedemeyen ve çareyi küfürde bulacak kadar acizleşen Tahir Kıran’ı esefle kınıyoruz” denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/20/kadin-futbolcuya-hakaret-eden-beylerbeyi-spor-kulubu-baskani-kirana-tepki.jpg
ABB Fomget 𝗞𝗙𝗧 X hesabı

Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde Ankara’yı temsil eden ABB Fomget Spor Kulübü’nün Beylerbeyi Spor’u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından, Beylerbeyi Spor Kulübü Başkanı Tahir Kıran’ın bir futbolcuya hakaret ettiği öğrenildi.

“Tüm kadınlardan özür dilemeli”

CHP Parti Meclisi Üyesi, Ankara Milletvekili ve Ekonomist Semra Dincer, konuya dair şu paylaşımı yaptı:

“Kadına karşı yapılan fiziksel veya sözlü her türlü şiddetin karşısında olacağız. Kadına yaşam hakkı tanımayan ve haddini aşarak ahlak sınırlarını zorlayan bu şahıs derhal tüm kadınlardan özür dilemeli ve tüm spor müsabakalarından men edilmelidir.”

“Kendisini kınıyoruz”

Ankara B.B. Fomget Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı’nın X hesabından da şu paylaşım yapıldı:

“Takımın yenilgisini hazmedemeyen ve çareyi küfürde bulacak kadar acizleşen Tahir Kıran’ı esefle kınıyoruz.”

(EMK)

25 Kasım'a giderken sporda cinsiyetçilik sporda şiddet sporca cinsiyetçilik kadın futbolcu Tahir Kıran ABB Fomget 𝗞𝗙𝗧
Sayfa Başına Git