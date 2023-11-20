Kadın futbolcuya hakaret eden Beylerbeyi Spor Kulübü Başkanı Kıran’a tepki

Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde Ankara’yı temsil eden ABB Fomget Spor Kulübü’nün Beylerbeyi Spor’u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından, Beylerbeyi Spor Kulübü Başkanı Tahir Kıran’ın bir futbolcuya hakaret ettiği öğrenildi.

“Tüm kadınlardan özür dilemeli”

CHP Parti Meclisi Üyesi, Ankara Milletvekili ve Ekonomist Semra Dincer, konuya dair şu paylaşımı yaptı:

“Kadına karşı yapılan fiziksel veya sözlü her türlü şiddetin karşısında olacağız. Kadına yaşam hakkı tanımayan ve haddini aşarak ahlak sınırlarını zorlayan bu şahıs derhal tüm kadınlardan özür dilemeli ve tüm spor müsabakalarından men edilmelidir.”

“Kendisini kınıyoruz”

Ankara B.B. Fomget Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı’nın X hesabından da şu paylaşım yapıldı:

“Takımın yenilgisini hazmedemeyen ve çareyi küfürde bulacak kadar acizleşen Tahir Kıran’ı esefle kınıyoruz.”

Beylerbeyi Spor Başkanı Sn. Tahir Kıran’ı şiddetle kınıyoruz. pic.twitter.com/aVLi6V20OA — ABB Fomget 𝗞𝗙𝗧 (@abbfomget) November 20, 2023

(EMK)