MKG û DFG: Demildest rojnamegeran serbest berdin

Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê(MKG) û Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Firatê(DFG) têkildarî desteserkirin û girtina rojnamegeran daxûyanî dan.

MKGyê di daxuyaniya xwe de diyar kir ku li Tirkiyeyê azadiya ramanê her diçe ber bi nebaşbûnê ve diçe û got: “Bi taybet mînaka vêya ya herî şênber jî girtin û binçavkirina rojnamegeran e. Em her roj bi operasyonên nû yên binçavkirinê hişyar dibin. Di 5 rojên dawî de 5 jinên rojnameger hatin binçavkirin û yek jê hat girtin.”

Li Îzmîrê nûçegîhanên MA, JINNEWS û Gazete Duvarê hatin desteserkirin

“Desteserkirina rojnamegeran tunehesibandina azadiya çapemeniyê ye”

Daxuyaniya MKGyê weha ye:

“Di 9ê Sibatê roja înê de polîsan bi ser malan de girtin û hevalên me yên rojnameger Kibriye Evren û Selamet Turan hatin binçavkirin. Piştre Selamet Turan hat girtin. Îro dîsa me bi operasyonek nû ya li hemberî rojnamegeran çavên xwe vekir. Li Îzmîrê bi operasyona li dijî rojnamegeran nûçegîhana JINNEWS'ê Melike Aydin û nûçegîhana Ajansa Mezopotamyayê (MA) Semra Turan, xebatkara çapemeniya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Parti) Fatma Funda Akbulut jî di nav de 6 rojnameger hatin binçavkirin. Dîtina dosyaya rojnamegeran a ji aliyê parêzeran ve, hat sînorkirin.”

“Binçavkirina rojnamegeran a her demê, zextên li wan tên kirin, hewldana çewisandina wan tê wateya astengkirina mafê girtina nûçeyan a gel. Di van rojên herî zêde pêdivî ji heqîqetê heye de binçavkirina rojnamegeran tê wateya tunehesibandina azadiya çapemeniyê.”

Em dîsa tînin ziman ku divê hemû astengiyên li pêşiya raman û azadiya ramanê bên rakirin û em dîsa bi bîr dixin ku rojnamegerî ne sûc e.”

Daxuyaniya DFGyê weha ye:

“Li bajarê Îzmîrê vê serê sibê polîsan avêtin ser malên rojnamevanan û 6 hevalên me yên rojnameger hatin binçavkirin. Nûçegihanên Ajansa Mezopotamyayê Semra Tûran, Delal Akyuz û Tolga Guney, nûçegihana JINNEWS’ê Melîke Aydin, nuçegihanê Rojnameya Duvarê Cîhan Başakçioglu û xebatkara çapemeniya DEM Partiyê Fatma Fûnda Akbûlût piştî hatin binçavkirin tê gotin ku ew birine şaxa TEMê.”

“Rojnamegerên bi rûmet wê her tim li pêy heqîqetê bin”

“Ji ber ku li ser dosyayê biryara veşartinê heye em nizanin rojnamevan bi çi têne sûcdarkirin. Lê belê em vê yekê bi hêsanî dikarin bînin ziman ku hevalên me ji ber xebatên xwe yên rojnamegerî rastî muameleyeke wisa hatine. Bi vê operasyona dawî jî hat fêmkirin ku tê xwestin zextên li ser rojnamevanan bê zêdekirin û berdewam bike.”

Rojnameger Selamet Tûran hat girtin

“Rojnamevanên ku barê ragihandina gel li ser milê wan e tê xwestin ku bêne bêdengkirin. Armanca wan ew e ku kesên heqîqetê diqîrin, dengê xwe bilind dikin, dinivisînin, xêzdikin, dibêjin bê bandor bikin û civakê ber bi taritiyê ve bibin. Lê belê rojnamevanên ku rastiyê dibêjin nikarin bi vê şêwazê bidin rawestandin. Rojnamevanên bi rûmet wê her tim li dûv heqîqetê bin.”

(AY)