Mihriban’ı öldüren erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İstanbul’da 13 Ağustos 2022’de Mihriban Arduç'u öldürmekten yargılanan Hakan A.’nın “Kasten insan öldürme” suçundan yargılandığı davanın karar duruşması Kartal’daki Anadolu Adliyesi 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Bu duruşmada ise mahkeme heyeti, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ve “haksız tahrik indirimi için koşulların oluşmadığına” hükmetti.

Ayrıca, ruhsatsız silah bulundurmaktan da sanığa bir yıl altı ay hapis cezası verildi.

Bir önceki duruşmada sanık Hakan A. için savcı, haksız tahrik indirimi uygulanması için mütalaa vermişti.

Detaylar

Duruşmaya, Arduç’un aile ve avukatlarının yanı sıra tutuklu yargılanan Hakan A. hazır bulundu. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Kartal İlçe yönetimi, Kadınlar Birlikte Güçlü ve Kantsız Melekler Platformu da duruşmayı izledi. İstanbul Barosu Kadın Hakları Meclisi ise duruşmaya gözlemci olarak katıldı.

"En ağır cezayı almasını istiyoruz"

Arduç’un ailesi adına Mihrinaz Ferhan Arduç konuştu şöyle dedi:

“Video kayıtlarına her şey ortada. Her hangi bir indirim almasını istemiyorum. En ağır cezaya çaptırılmasını istiyorum. Ben kameralar önünde ayağına basarak silahla kadını vurduğu mevcut. Bu kadar belliyken buna nasıl böyle bir indirim isteniyor. Anlamış değilim. En ağır cezayla yargılanmasını istiyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Elimiz kolumuz bağlı sinirli öfkeliyiz.”

"İndirim uygulamayın"

Alenin Avukatı Aslıhan Aksoy Arıkan şunları söyledi:

“Mütalaada haksız tahrik indirimi istendi. Kabul etmiyoruz. Bir kadın cinayeti dosyası. Sanık baştan itibaren namus, erkeklik onurunu zedelemek gibi sürekli erkeklik savunmaları yapmıştır. Bu dosya bir kadın cinayeti dosyasıdır. Kasten öldürme suçu kadına karşı işlenmiş olmasından kaynaklı ağırlaştırılmış ceza istiyoruz.”

“Mütalaada mağdurun bazı sözler söylediği belirtilerek, indirim istenmişti. Burada kendini savunma hakkı olmayan mağdurun bir şey söylenmiş gbi haksız tahrik indiriminin istenmiş olması bu şekildeki mütalaa ve çıkacak kararlar sanıklar için caydırıcı olmalıdır. Şiddetin gerekçesi olmamalı. Burada sanığa verilecek cezada indirim uygulanacak olması ödül niteliğinde olacaktır. Bu yüzden her hangi bir indirim verilmeden cezalandırılmasını istiyorum.”

‘Canavarca işlenmiş bir suç var’

“Neden öldürdün diye sordunuz. O da ‘Aldatıldığım için öldürdüm aldatılmasaydım öldürmezdim’ dedi. Bu itiraf bile olay anındaki kötü ifadelerin olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Biz bunları duruşmada açıkça dinledik. Mahkemede başka bir tanık için de böyle dedi, ‘Kendi namusunu temizlemek için öldürmüş’ beyanını anlattı. Eğer ortada haksız tahrik indirimi varsa, buna bakalım?Burada bir aldatma yok. Bekar bir insanın istediği kişiyle arkadaşlık kurma özgürlüğü vardır. Bu iddia yok. Kendisine yönelik ağır sözler de yok. Bu da geçerli değil. Hepsini bir araya koyduğunuzda haksız tahrik altında indirilmiş bir cinayet değil üç gün önceden planlanmış ortada bir cinayet var. Yanında silah var, ortada canavarca işlenmiş bir suç var.”

“Sanığın başka bir kadına da şiddetten davası var. ‘Ben maktulü çok seviyordum’ diyor. Bir pişmanlık gösterir böylesi davalarda fakat burada bir pişmanlık ifadesi de görmüyoruz. Canavarca hisle işlenmesi, kadına yönelik şiddet olması, haksız indirimi yapılmamasını, tutukluluk halinin devamını talep ediyorum. Ağırlaştırılmış müebbet talep ediyorum. Sanığın savunmasını tekrar okumanızı istiyorum.”

“Haksız tahrik indirimi uygulayacak koşullar yok. Yerde sevdiğiniz biri kanlar içinde yatarken kameraya dönüp zafer işareti yapmak pişmanlık değildir. Takdir indirimi uygulanmamasını talep ediyorum.”

Pişmanmış

Sanık Hakan A. şunları söyledi:

“Olaylardan dolayı çok üzgünüm pişmanım. Eşim bana kardeşlerimden bana yakındı. Ben herkesten çok üzüldüm. 17 yıllık beraberliğimiz vardı. Bazı arkadaşlarımız işten çıkarıldı. Bir akşam bir arkadaşımız da yemeği beğenmediğini söyledi, işten ayrıldı. Eşimden peşinden gitti. “Sen gelme” dedi. Sonrasında biz işe devam ettik.”

Sanık Hakan A., öldürdüğü kadının kendisini aldattığını iddia etti. Kadının aynı yerinde çalıştığı bir erkekle kahve içmesini kendisini aşağılama olarak yorumlayan sanık Hakan A., şunları iddia etti: “Şüphelendiğim erkek ve Mihriban aynı anda sosyal medyada online oluyordu. Şüpheleniyordum. Kendimi kaybetmişim şuursuz olarak bilinçsiz bir şekilde gerçekleştirdim. Kesinlikle öyle bir niyetim yoktu, öldürmek gibi. Biz birbirimizi seviyorduk ve güveniyorduk. Ben kimseyi kırmış biri değilim. Tanıkların baskı altında olduğuna inanıyorum. Sinir anında öldürdüm kesinlikle planlamadım. Ruhsal durumum bozulmuştu kendimi kaybetmiştim. Bilinçsiz bir şekilde bu olayı gerçekleştirdim. Çalışanlarla kahve içiyordu beni aşağılıyordu... ”

"Empati yapın"

Sanık avukatı Mesut Asalıoğlu da şöyle dedi:

“Haksız tahrik indirimi yapılmasını istiyor, nikah olmaması “aldatma” olmadığı anlamına gelmez. Kendinizi sanığın yerine koyun empati yapın…”

Mahkeme başkanı: Beni yerine koymayın, empati yapmayalım.

Avukat Asalıoğlu, “20 yıldır beraber yaşadığınız biri sizi çalışanınızla aldatacak bu haksız tahrik indirimi olmayacak da ne olacak indirim” dedi.

Şunları söyledi:

“Müvekkilim pişman namuslu temiz dürüst bir vatandaştır. Diğer kadın cinayetlerindeki erkeklerle aynı kefeye değil. Cinayeti işlemek zorunda kalmış. Diğer caniler gibi şiddetini arttırmamış aleyhe iddialar kabul etmiyoruz. Haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep ediyoruz. Müvekkilim bir buçuk yıldır tutuklu müvekkilimin tutuksuz yargılanmasını istiyoruz, ev hapsi istiyoruz.”

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ve “haksız tahrik indirimi için koşulların oluşmadığına” hükmetti. Ayrıca, ruhsatsız silah bulundurmaktan da sanığa bir yıl altı ay hapis cezası verildi.

Duruşma sonrasında Kadınlar Birlikte Güçlü'den Meltem Oral açıklama yaptı: Kadın cinayetleri politiktir pic.twitter.com/2c7quV8f11 — Evrim Kepenek (@kepenekevrimm) October 20, 2023

“Kadın cinayetleri politiktir” Duruşma sonrası Arduç’ın aile ve avukatları adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Kadınlar Birlikte Güçlü adına konuşan Meltem Oral, Arduç’un kadının “itibarsızlaştırılmaya” çalışılmasının ve savcının “haksız tahrik indirimi” talep etmesinin münferit meseleleri olmadığını belirtti. “Kadınlar itibarsızlaştırılmaya çalışılırken katillerin sırtı sıvazlanıyor” diyen Oral, Asilkan’ın avukatının, “Suçu ispat edilene kadar herkes masumdur” savunmasını hatırlatarak, faillerin masumlaştırılmaya çalışıldığına dikkat çekti. Bunu kabul etmediklerini vurgulayan Oral, “Kadın cinayetlerini olağanlaştırılmıyoruz. Kadın cinayetleri politiktir. Savcıların indirim istemesine, katillerin sırtının sıvazlanmasını olağanlaştırmıyoruz” diye kaydetti. “Dayanışmayla ilerleyeceğiz” Oral’ın ardından Arduç ailesi avukatı Aslıhan Aksoy Arıkan dosya hakkında bilgi verdi. Kadın cinayetlerinin yargı eliyle meşrulaştırılmasından kaynaklı verilen kararın kadın mücadelesi açısından önemli bir karar olduğunu vurguladı. “Karar yargı tarihine geçecek” diyen Arıkan, “Bu emek kadın mücadelesi veren tüm kadınlara ait. Bu şekilde dayanışmayla ilerleyeceğiz” dedi.

Duruşma sonrasında Mihriban Arduç ailesi avukatı Aslıhan Aksoy Arıkan da şöyle dedi. pic.twitter.com/6xfTbuipHL — Evrim Kepenek (@kepenekevrimm) October 20, 2023

(EMK)