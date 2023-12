“Me Robozîk ji bîr nekiriye, em ê nedin jibîrkirin!”

Beriya niha bi deh salan, di 28ê Kanûna Pêşiyê ya 2011an de balafirên şer ên Hêzên Çekdar ên Tirkan (TSK) li nêzîkî sînorê Herêma Kurdistanê êrîşî komeke gundiyan kiribû. Di encamê de 19 jê zarok, 34 kesên ji gundê Robozikê yê Qilabanê, navçeya Şirnexê bûbûn qurbanî.

Platforma Ked û Demokrasiyê ya Amedê têkildarî salvegera Qetlîama Robozîkê daxûyanî da. Daxuyanî li ser navê Odeya Doktoran Berdevka Demî ya Platforma Ked û Demokrasiyê ya Amedê Elîf TURANê xwend.

Daxuyaniya platformê weha ye:

“Polîtîkaya bêcezakirinê bikaranîne”

“Di 28ê Berfambarê 2011an de, bi mebesta debara xwe bikin neçarî derveyê welêt dibin. Ku diçin wî aliyê sînor ji xwe re hûr û mûrên pêdiviyên xwe bînin; 19 ji wan zarok 34 hemwelatî ji aliyê balafirên şer yê heman welatî ve hatin qetilkirin. Yên hatin qetilkirin bedenê wan perçe perçekirî, her weslekî bedena wan li hawirdorê belav bûbû! Ji aliyê xizm û malbatên wan ve wesleyên zarokên xwe bi betaniyan berhev kirin, bi kîlometreyan li ser pişta hesp û Hêstiran de kişandin!”

“Digel ku 12 sal di ser re derbas bûye jî qe tu kes nehatiye girtin û dernexistine dadgehê. Hemû pirsyarname hatin xistin, betal kirin. Ango lêpirsînên ku hatibû vekirin jî qe pêşta nebirin. Çi ev komkujî, çi bedenên perçekirî û çi jî malbatên wan ligel civaka ku di nava êş û janê de ye qet yekê ji wan nepirsî û çi kes nebûn mijara lêpirsînan!”

“Ji kêliya ku ev komkujî pêk hatiyê û vir de derket holê ku polîtîkayê bêcezakirinê hatiye bikaranîn. Medya, heta 24 saetan vê komkujiyê ji nedîtî ve hatiye û bi vê hawî jî daxwazê desthelatdariyê bi cih aniye.”

Parastina sûcdaran, îlankirina xwedîderketina li komkujiya Robozkiyê ye

“Ev Medya ya ku her tim vêna dike, qaşo bi reflekseke lezgîn bersiv dide! Ev tenê ji bo fêrbûna komkujiyan nîne; ji bo komkujiyên li ser Kurdan bê kirin ser wê binixêfe, ji êrîş û qetlîmên nû yên faşizan re bingeh amade bike ye. “

“Parastina sûcdaran, îlankirina xwedîderketina li komkujiya Robozkiyê ye. polîtîkayên bêcezatiyê, ji bo di pişt re van sûcan werin dubarekirin, berdewamkirin e. Yên di Robozkiyê de ceza negirtine, di pişt re li hember Mirovahiyê sûcên ku kirine qet fikar nekirine. Medya ya ku komkujiya Robozkiyê veşart, hemû xirabî û nebaşiyên li herêma me rû dane berê xwe zivirandine; di kolanan de bi rojan bedenên li erdê razayî ji nedîtî ve hatine.”

“Robozkî, herêmeke ku nişteciyên wê di salên 90an de hatine eşkencekirin, kuştin û neçarî koçkirinê hatine hîştin. Ji bo debara xwe bikin bi xizmên xwe yên dervayê sînor re dan û stendinê dikin, da ku bijîn. Ev dibe sedemê qetilkirina zarokên wan. ku îro bûye remza/sembola bêwijdaniyê! Di her serdema politikaya sedsalên dewletê ya derbarê Kurdan de paya wan di vê komkujiyê de heye. Li ku derê dinyayê dibe bila bibe, bi balafirên şer kuştina 34 mirovên sivîl-19 ji wan zarok, dê bi bertekên pir mezin re rû bi rû bimana û dê ev biketa rojeva Navneteweyî-hemû dinyayê. Sed heyf û mixabin komkujiya Robozkiyê wisa nebû! Nekete rojeva dinyayê, navneteweyî! Dadgeha Mafê Miron Yê Ewrûpayê (AHIM) her dem rêya hiqûqa navxweyî nîşan da! Di çapameniya Cîhanê de jî vê qetlîama bi balafirên şer li ser sivîlan ku pêk hat cih negirt! Digel ku pirsgirêka Kurd li ser tevayê Rojhelatanavîn bandor dike jî, di sazî û dezgeyên navneteweyî de bêdengiyek serwer e. Hiqûqa ku mafê xwirt û hêzdaran esas digire û ji bo parastina dewletan hatiye avakirin; hatiye îspatkirin ku dewlet ji bo berjewendiyê xwe dikarin eşkence jî bikin, komkujiyan jî pêk bînin! Ji wan re hemû rê rewa ye.”

Ji bo berpirs derkevin holê dê têkoşîna me bidome”

"Di vê 12 salên derbasbûyî de, li Robozkiyê ji bo Edalet were cih, hesab ji kujeran were pirsîn serî li gelek rê û rêbazan hatiye dayîn. Lê belê ew yê ku bi balafirên şer qetil kirin vê edaletê neanîn cih, pêk neanîn. Jêgere ji kujeran hesab bipirsin ew kesên ku zarokên wan, xizmên wan hatine qetilkirin tên binçavkirin, eşkencekirin û zindankirin. Ji bo yên Edelet dixwazin dengê wan bibirin, nehêlin dengên wan derkeve her dem zext û zor li ser wan pêk hat, tînin."

"Sûcên ku li hember mirovahiyê pêk tê qe tu cara dema lêpirsîna wan mafan derbas nabe. Ji bo berpirsiyarê komkujiya Robozkiyê derkeve ronahiyê, zelal bibe, ji bo qetlîam bi her aliyên xwe ve were ronîkirin dê tekoşîna me bidome. "

"Kujer û yên biryara vê komkujiyê dane, yên kujeran diparêzin, yên di hewldana veşartina vê komkujiyê de ne bêguman dê derkeve holê, eşkere bibe. Li ciyê ku Hiqûq ew qas bibe amûrê desthelatdariya siyasî, pir eşkereye ku dê komkujiya Robozkiyê di vê rewşê de neyê çareserkirin. Her rojên ku hesabê Robozkiyê neyê pirsîn, dê ji komkujiyên nû yên bêhesab re bingeh amade bike. Tişta ji me re dikeve; ji bo yeko yeko em wan darizînin tekoşîna xwe mezin bikin û Robozkiyê nedin jibîrkirin e!"

Me Robozkiyê ji bîr nekiriye, em ê nedin jibîrkirin!

(BA/AY)