LGS’de ilk yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarına ilişkin raporu yayımladı.

Rapora göre, merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden okullardaki toplam 1 milyon 259 bin 614 kontenjanın 963 bin 322’si doldu.

Geçen yıl yüzde 74,32 olan genel doluluk oranı bu yıl yüzde 76,48’e yükseldi. İlk yerleştirme sonunda 296 bin 292 kontenjan boş kaldı.

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Merkezi sınavla alan okullarda doluluk yüzde 95,76

Merkezi sınav puanıyla öğrenci kabul eden okullardaki 198 bin 905 kontenjana 190 bin 473 öğrenci yerleşti.

Bu okullardaki doluluk oranı yüzde 95,76 olarak gerçekleşti.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullarda ise 1 milyon 60 bin 709 kontenjanın 772 bin 849’u doldu. Doluluk oranı yüzde 72,86 oldu.

56 bin 961 öğrenci ilk tercihine yerleşti

Merkezi sınav puanıyla liselere yerleşen öğrencilerin 56 bin 961’i ilk, 46 bin 224’ü ikinci, 32 bin 859’u ise üçüncü tercihine yerleşti.

Öğrencilerin 21 bin 102’si dördüncü, 13 bin 961’i beşinci, 8 bin 819’u altıncı tercihine girdi.

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En fazla öğrenci Anadolu liselerine yerleşti

Merkezi sınavla yapılan ilk yerleştirmede 60 bin 780 öğrenci Anadolu liselerine yerleşti.

Anadolu imam hatip liselerine 41 bin 480, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 40 bin 303, fen liselerine 38 bin 700, sosyal bilimler liselerine ise 9 bin 210 öğrenci girdi.

Yüzde 5’lik dilimde 43 bin 850 öğrenci bulunuyor

Merkezi sınavda yüzde 5’lik dilime giren 43 bin 850 öğrencinin 12 bin 9’u ilk, 10 bin 774’ü ikinci, 7 bin 850’si üçüncü tercihine yerleşti.

Bu öğrencilerin yüzde 52,16’sı fen liselerine, yüzde 40,55’i Anadolu liselerine, yüzde 5,98’i Anadolu imam hatip liselerine yerleşti.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşenlerin oranı yüzde 1,27, sosyal bilimler liselerine yerleşenlerin oranı ise yüzde 0,05 oldu.

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Öğrencilerin yüzde 7,07’si başka bir ile gitti

Merkezi sınavla yerleşen öğrencilerin yüzde 92,93’ü yaşadıkları illerdeki okullara girerken, yüzde 7,07’si farklı bir ilde eğitim görmeyi tercih etti.

Yüzde 5’lik dilimdeki öğrencilerde başka bir ile yerleşme oranı yüzde 10,94’e yükseldi.

Bu dilimdeki öğrenciler 760 farklı okula yerleşirken, yüzde 10’luk dilimdeki öğrencilerin yerleştiği okul sayısı 1193 oldu.

Yerel yerleştirmede 730 bin öğrenci ilk üç tercihinden birine girdi

Yerel yerleştirme kapsamında 772 bin 849 öğrenci beş tercihinden birine yerleşti.

Bunların 730 bin 536’sı ilk üç tercihinden birine girdi.

Yerel yerleştirmeyle 352 bin 895 öğrenci Anadolu liselerine, 343 bin 948 öğrenci mesleki ve teknik Anadolu liselerine, 76 bin 6 öğrenci ise Anadolu imam hatip liselerine yerleşti.

(NÖ)