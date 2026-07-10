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YT: Yayın Tarihi: 10.07.2026 16:32 10 Temmuz 2026 16:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.07.2026 16:48 10 Temmuz 2026 16:48
Okuma Okuma:  2 dakika

Eğitim Sen: LGS sonuçları eğitimdeki eşitsizliği ortaya koydu

Eğitim Sen, 2026 LGS sonuçlarının eğitimdeki eşitsizlikleri derinleştirdiğini belirterek akademik liselerdeki kontenjan azaltımlarının öğrencileri istemedikleri okul türlerine yönlendirdiğini söyledi, nitelikli eğitimin bir ayrıcalık değil, herkes için kamusal bir hak olduğunu vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Eğitim Sen: LGS sonuçları eğitimdeki eşitsizliği ortaya koydu
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Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, sınav sonuçlarının eğitim sistemindeki eşitsizlikleri bir kez daha görünür hale getirdiğini söyledi.

Sendikaya göre, LGS sonuçları yalnızca öğrencilerin başarı sıralamasını değil, çocukların geleceğini belirleyen sınıfsal ayrışmayı da ortaya koyuyor.

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“Nitelikli eğitim dar kontenjanlara sıkıştırılıyor”

Bakanlık verilerine göre 2026 LGS’de 452 öğrencinin 500 tam puan aldığını hatırlatan Eğitim Sen, bu durumun üst puan gruplarında yığılmaya neden olabileceğini belirtti.

Sendika, yüksek puan alan öğrenci sayısına rağmen “nitelikli okul” olarak tanımlanan liselerdeki kontenjanların sınırlı tutulduğuna dikkat çekti:

“Nitelikli eğitime erişim hakkı, kısıtlı kontenjanlarla dar bir alana sıkıştırılmaktadır. Nitelikli eğitim bir seçme ve eleme aracı değil, bir hak olarak bütün öğrencilere sunulmalıdır.”

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Akademik liselerde kontenjanlar azaltıldı

Eğitim Sen, fen liseleri, Anadolu liseleri ve sosyal bilimler liselerinin kontenjanlarının sistematik biçimde azaltıldığını savundu.

Açıklamaya göre İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Vefa Lisesi ve İzmir Atatürk Lisesi gibi okulların hazırlık sınıfı kontenjanlarında 30 ila 50 öğrenci arasında azalma yaşandı.

Sendika, 2025 yılında fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerindeki toplam kontenjanın 4 bin 80 azaltıldığını, imam hatip ve meslek liselerinin kontenjanlarının ise bin 919 artırıldığını belirtti.

Eğitim Sen, bu değişikliğin öğrencileri belirli lise türlerine yönlendiren planlı bir eğitim politikasının parçası olduğunu ifade etti.

“Öğrenciler istemedikleri okullara yönlendiriliyor”

Açıklamada, akademik liselerdeki kontenjanların azaltılmasının öğrenciler ve aileleri üzerinde psikolojik ve ekonomik baskı oluşturduğu belirtildi.

Öğrencilerin istemedikleri ya da benimsemedikleri okul türlerine yerleştirilme kaygısı yaşadığını ifade eden sendika, gelir düzeyi yüksek ailelerin özel okullara yönelebildiğine, ekonomik imkânı bulunmayan ailelerin ise seçeneklerinin giderek daraldığına dikkat çekti.

Eğitim Sen, kamusal eğitimdeki eşitsizliğin çocukların yaşadığı bölgeye ve ailelerinin ekonomik durumuna göre derinleştiğini söyledi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
lgs Sınav Sonuçları Eğitim Sen eğitim sendikası
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