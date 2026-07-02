"YKS’deki hata ve belirsizlikler sınav güvenliğini yeniden tartışmaya açtı"

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) 2026 YKS’de bir sorunun iptal edilmesi ve bir sorunun doğru cevabının değiştirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, sınav güvenliği tartışmalarının öğretmenler ve okullar üzerinden değil, merkezi sınav sistemindeki yapısal sorunlar üzerinden yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Sendika, “ÖSYM yine şaşırtmadı” başlıklı açıklamasında, milyonlarca öğrencinin geleceğini etkileyen bir sınavda yaşanan soru iptali ve cevap anahtarı değişikliğinin “teknik hata” olarak geçiştirilemeyeceğini vurguladı.

YKS’de bir soru iptal edildi, bir sorunun yanıtı değiştirildi

“Öğretmenler potansiyel şüpheli gibi görülüyor”

Eğitim Sen açıklamasında, daha önce “sınav güvenliği” gerekçesiyle okullara, sınıflara ve öğretmen odalarına kameralar yerleştirildiğini hatırlattı. Öğretmen dolaplarının boşaltıldığı uygulamalara da dikkat çeken sendika, bu uygulamaların eğitim emekçilerinin mesleki itibarını ve çalışma huzurunu zedelediğini ifade etti.

Sendika, sınav güvenliğinin öğretmenlerin mahremiyetini, çalışma hakkını ve mesleki saygınlığını hedef alan uygulamalara indirgenemeyeceğini belirterek şöyle dedi:

Bugün yaşananlar açıkça göstermektedir ki sınav güvenliğini tehdit eden asıl sorun, öğretmen odalarına kamera takılmasıyla çözülebilecek bir sorun değildir. Asıl sorun; merkezi sınav sisteminin hazırlık, denetim, soru inceleme, redaksiyon ve değerlendirme süreçlerinde yaşanan yapısal eksikliklerdir.

“Öğrenciler belirsizlik ve güvensizlikle karşı karşıya bırakılıyor”

Eğitim Sen, YKS gibi milyonlarca öğrencinin geleceğini doğrudan etkileyen bir sınavda yaşanan hataların öğrencilerin yıllara yayılan emeğini, sınav sürecinde yaşadıkları kaygıyı, velilerin endişesini ve toplumun eğitime duyduğu güveni etkilediğini belirtti.

Açıklamada, öğrencilerin zaten ağır bir sınav baskısı altında geleceğini kurmaya çalıştığına dikkat çekilerek, bu tür hataların öğrencilerde belirsizlik, adaletsizlik duygusu ve güvensizlik yarattığı ifade edildi.

Sendika, öğrencilerin eğitime ve ölçme-değerlendirme süreçlerine duyduğu güvenin zedelenmesinin kamusal eğitim sistemi açısından ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.

Sınavlar geçiyor, eşitsizlik kalıyor: YKS 2025 verileri ne anlatıyor?

“Sınav süreçleri şeffaf ve denetlenebilir olmalı”

Eğitim Sen, ÖSYM ve ilgili kurumların sınav süreçlerini şeffaf, bilimsel, denetlenebilir ve kamusal sorumluluk anlayışıyla yürütmek zorunda olduğunu belirtti.

Sendika, soru hazırlama, inceleme, redaksiyon ve değerlendirme süreçlerinin bağımsız alan uzmanları, ölçme-değerlendirme uzmanları ve akademik denetimin etkin biçimde yer aldığı çok aşamalı bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi.

ÖSYM ve MEB’e çağrı

Eğitim Sen, ÖSYM’yi, Millî Eğitim Bakanlığı’nı ve ilgili tüm kurumları 2026 YKS’de yaşanan soru iptali ve cevap anahtarı değişikliğine yol açan süreci bütün yönleriyle araştırmaya çağırdı.

Sendika, kamuoyunun şeffaf biçimde bilgilendirilmesini ve varsa ihmal, kusur ya da sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli idari ve hukuki işlemlerin başlatılmasını istedi.

(NÖ)