Laodikeia’da 2 metrelik Athena heykeli bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli’de bulunan Laodikeia Batı Tiyatrosu’nda yürütülen kazılarda, yaklaşık 2 metre uzunluğunda beyaz mermerden yapılmış “Athena” heykelinin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Athena, Yunan mitolojisinde bilgelik, stratejik savaş ve zanaatın tanrıçasıdır. Akıl ve adalet temsilinin yanı sıra kentlerin koruyucusu olarak da kabul edilir.

Bakan Ersoy, dün (23 Nisan) NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Laodikeia’da süren çalışmaların geçmişin izlerini açığa çıkarmayı sürdürdüğünü belirterek şöyle dedi:

“Sahne binasında, yaklaşık 2 metre uzunluğunda, beyaz mermerden yapılmış Athena heykelini gün ışığına çıkardık. Homeros destanlarına sahne olan bu yapı, antik dönemde kültürel anlatımın da merkezi olduğunu ortaya koyarken Augustus Dönemi klasik üslubunu yansıtan eser, yüksek sanatsal niteliğiyle dikkat çekiyor. Geleceğe Miras vizyonumuzla, bu eşsiz mirası koruyarak geleceğe taşımaya devam ediyoruz.”

