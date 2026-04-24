ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 24.04.2026 10:36 24 Nisan 2026 10:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.04.2026 10:42 24 Nisan 2026 10:42
Okuma Okuma:  1 dakika

Laodikeia’da 2 metrelik Athena heykeli bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Augustus Dönemi klasik üslubunu yansıtan eser, yüksek sanatsal niteliğiyle dikkat çekiyor.”

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli’de bulunan Laodikeia Batı Tiyatrosu’nda yürütülen kazılarda, yaklaşık 2 metre uzunluğunda beyaz mermerden yapılmış “Athena” heykelinin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Athena, Yunan mitolojisinde bilgelik, stratejik savaş ve zanaatın tanrıçasıdır. Akıl ve adalet temsilinin yanı sıra kentlerin koruyucusu olarak da kabul edilir.

Bakan Ersoy, dün (23 Nisan) NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Laodikeia’da süren çalışmaların geçmişin izlerini açığa çıkarmayı sürdürdüğünü belirterek şöyle dedi:

“Sahne binasında, yaklaşık 2 metre uzunluğunda, beyaz mermerden yapılmış Athena heykelini gün ışığına çıkardık. Homeros destanlarına sahne olan bu yapı, antik dönemde kültürel anlatımın da merkezi olduğunu ortaya koyarken Augustus Dönemi klasik üslubunu yansıtan eser, yüksek sanatsal niteliğiyle dikkat çekiyor. Geleceğe Miras vizyonumuzla, bu eşsiz mirası koruyarak geleceğe taşımaya devam ediyoruz.”

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
athena arkeolojik buluntu Laodikeia Batı Tiyatrosu denizli mehmet nuri ersoy
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git