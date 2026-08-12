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YT: Yayın Tarihi: 12.08.2026 13:23 12 Ağustos 2026 13:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.08.2026 13:36 12 Ağustos 2026 13:36
Okuma Okuma:  2 dakika

Kurtulmuş: Hiçbir Kürt gencinin dağa çıkmayı düşünmeyeceği bir bütünleşme sağlanmalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te kabul edilen düzenlemenin ardından “eski dilin” terk edilmesi gerektiğini söyledi. Kurtulmuş’a göre yeni dönemde husumet ve karşıtlık yerine “barış ve kardeşlik dili” öne çıkmalı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kurtulmuş: Hiçbir Kürt gencinin dağa çıkmayı düşünmeyeceği bir bütünleşme sağlanmalı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kurtulmuş, “Barış ve Demokratik Toplum Süreci” kapsamında hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen, 'çerçeve yasa' olarak da bilinen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teklifin 467 oyla kabul edilmesini değerlendiren Kurtulmuş, sonucu toplumdaki desteğin siyasete yansıması olarak nitelendirdi:

“Milletin verdiği desteğin siyasete yansımasıdır. Barış ve esenlik havasını toplumun tamamı satın aldı. Çıkan sonuç bunun siyasete yansımasıdır.”

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“Bu yol birliğin, kardeşliğin yoludur”

Rapor, yasa ve taslakların hazırlanması sırasında geniş bir kesimin kabul edebileceği bir denge oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Kurtulmuş, sürecin “milli hassasiyetlerin ve devlet yapısının korunması” temelinde yürütüldüğünü belirtti.

Kurtulmuş şöyle konuştu:

“Ortaya koyduğumuz Türkiye modeli tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak, fakültelerde ders olarak okutulacaktır. Böylesine zor bir coğrafyada, iddiası olan bir ülke olarak Türkiye, iç kalesini tahkim etmek mecburiyetindedir.”

Raporun “kapıyı araladığını”, Meclis’te kabul edilen yasanın ise “kapıyı tamamen açtığını” söyleyen Kurtulmuş, “Bu yol birliğin, kardeşliğin yoludur” dedi.

“Husumete dayalı dil bırakılmalı”

Kurtulmuş, yeni dönemde siyasi dilin de değişmesi gerektiğini savundu.

“Husumete ya da karşıtlıklara dayalı dilin bırakılması gerektiğini düşünüyorum” diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Herkes yeni dönemin hassasiyetine uygun, barış ve kardeşlik diliyle konuşmak durumundadır. Önceki ezberlerine göre yapılan siyasetin bundan sonra bir karşılığı olmayacak.”

Siyasetin yalnızca “yankı odalarında” yapılmaması gerektiğini belirten Kurtulmuş, siyasi aktörlerin “şehrin meydanlarında, sokaklarında herkesi kuşatan, herkese söz söyleyen” bir dil geliştirmesi gerektiğini söyledi.

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“Genel af değil”

Kurtulmuş, kabul edilen düzenlemenin “genel af” anlamına gelmediğini de söyledi.

Uygulamanın dosya bazında yapılacağını belirten Kurtulmuş, “Tek tek her bir dosyayla ilgili Kurul’da kararlar verilecek ve Kurul’un verdiği kararlar çerçevesinde uygulama gerçekleşecek” dedi.

Kurtulmuş, sürecin hedefini ise şöyle ifade etti:

“Mühim olan bir daha bu memlekette hiçbir Kürt gencinin ‘Dağa çıkmam gerekir’ demeyeceği bir fikri, siyasi olgunluğun sağlanması, bir bütünleşmenin temin edilmesidir.”

İsrail açıklaması: “Uyanık olmalıyız”

Kurtulmuş, sürece yönelik dış tehditlerin bulunduğunu ileri sürerek İsrail’i işaret etti.

“İsrail’in provokasyonları da mutlaka olacaktır” diyen Kurtulmuş, geçmişteki “iyi niyetli çabaların” çeşitli odaklar tarafından engellendiğini savundu.

Kurtulmuş, “Bu süreçte çok dikkatli olmalı ve uyanık davranmalıyız” dedi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Numan Kurtulmuş çerçeve yasa TBMM
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