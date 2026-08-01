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YT: Yayın Tarihi: 01.08.2026 16:02 1 Ağustos 2026 16:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.08.2026 16:28 1 Ağustos 2026 16:28
Okuma Okuma:  1 dakika

Kurtulmuş: Çerçeve yasa partilerin ortak bir teklifi olarak Meclis'e gelecek

Kurtulmuş, "Bundan sonra memleketimizin her yeri barışla, kardeşlikle, üretimle, teknolojiyle ve küresel rekabete ayak uyduran güçlü Türkiye’nin sesleriyle yükselecek" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kurtulmuş: Çerçeve yasa partilerin ortak bir teklifi olarak Meclis'e gelecek
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Meclis başkanı Numan Kurtulmuş,  "2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması" programında konuştu. Burada, PKK’nin silah bırakmasıyla ilgili yasa teklifinin önümüzdeki hafta Meclis’e geleceğini açıkladı. 

Kurtulmuş şöyle dedi:

“İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi, partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gelecek. Yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonrası yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacağız.

Artık bu memlekette terör ve terörden dolayı ortaya çıkan kayıplarımız sadece cumhuriyetin eski dönemlerine ait kötü bir hatıra olarak kalacak. Bundan sonra memleketimizin her yeri barışla, kardeşlikle, üretimle, teknolojiyle ve küresel rekabete ayak uyduran güçlü Türkiye’nin sesleriyle yükselecek.”

Güncelleniyor.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Barış ve Demokrasi Çağrısı Numan Kurtulmuş PKK
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