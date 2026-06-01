Kolombiya’da cumhurbaşkanlığı yarışında sonuç çıkmadı, seçim ikinci tura kaldı

Kolombiya’daki cumhurbaşkanı seçimi, ilk turda hiçbir adayın gerekli oy oranına ulaşamaması nedeniyle ikinci tura kaldı.

Vatan Savunucuları Hareketi (Defensores de la Patria) adayı aşırı sağcı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62’sini alarak yarışı önde tamamlarken, iktidar partisi Tarihsel İttifakın (Pacto Historico) sol görüşlü adayı Ivan Cepeda ise oyların yüzde 41,13’ünü alarak seçimde ikinci sırada yer aldı.

Hiçbir adayın yüzde 50’yi aşamaması nedeniyle, en fazla oy alan De la Espriella ile Cepeda, 21 Haziran’da yapılacak ikinci turda cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

“Bautista kardeşlerin özel şirketi tarafından yürütülen sonuçları tanımıyorum”

Öte yandan, mevcut Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, resmî olmayan cumhurbaşkanı seçim sonucunu eleştirdi.

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığı’nın sonuçlarının hukuki bağlayıcılığı bulunmadığını vurgulayan Petro, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanı olarak, Bautista kardeşlerin özel şirketi tarafından yürütülen ön sayım sonuçlarını tanımıyorum. Normal şartlarda sabit kalması gereken sayım ve denetim yazılımlarının algoritmalarına son bir hafta içinde üç kez müdahale edildi ve resmî nüfus kayıtlarında yer almayan 800 bin yeni kimlik sisteme dahil edildi. Seçim gecesi açıklanan sonuçlara güvenmiyorum. Seçmen kayıtlarında usulsüzlük olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle ön sayım verilerini değil, yargıçların denetiminde yürütülen resmî sayım sürecinin sonunda açıklanacak sonuçları kabul edeceğim.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Petro’nun sosyal medya paylaşımında işaret ettiği “Bautista kardeşler”, seçim lojistiği, oy sayım sistemleri ile pasaport ve kimlik üretimi gibi kamu ihalelerini üstlenen Thomas Greg & Sons şirketinin sahipleri olan Camilo Bautista Palacios ve kardeşleri.