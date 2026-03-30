Klitorisin sinir haritası ilk kez çıkarıldı

İnsan bedeninin temel haz organlarından biri olmasına rağmen klitoris, uzun yıllar bilimsel araştırmaların dışında bırakıldı. Penisteki sinir ağının ayrıntılı olarak ortaya konmasından yaklaşık 30 yıl sonra, klitorisin sinir yapısı da ilk kez üç boyutlu biçimde haritalandırıldı.

The Guardian’ın haberine göre bu çalışma, hem anatomiye ilişkin yerleşik bazı kabullerin gözden geçirilmesine yol açabilir hem de kadınların ameliyatlar sonrası cinsel işlev kaybı yaşama riskini azaltabilir.

Çalışma, pelvik ameliyatlar, vulva kanseri cerrahisi, cinsiyet uyum operasyonları ve labiaplasti gibi genital estetik müdahalelerde sinirlerin daha iyi korunmasına katkı sunabilir. Araştırmacılar, özellikle kadın genital mutilasyonu sonrası cerrahi açısından da bu haritalamanın önemli olabileceğini belirtiyor.

Görülmemiş ayrıntılara ulaşıldı

Hollanda’daki Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi’nden araştırmacılar, beden bağışı programı kapsamında bağışlanan iki kadın pelvisi üzerinde yüksek enerjili X-ışınlarıyla tarama yaptı. Elde edilen görüntüler, klitoris boyunca uzanan beş karmaşık sinir dalını şimdiye kadar görülmemiş ayrıntıda ortaya koydu.

Çalışma henüz hakem değerlendirmesinden geçmedi; bulgular bioRxiv’de yayımlandı.

"Klitorisin görmezden gelinmesi toplumsal cehaletle paralel"

Uzmanlara göre araştırmanın önemi yalnızca teknik bir anatomi bulgusu olmasından kaynaklanmıyor.

Klitorisin standart anatomi kitaplarına ancak 20. yüzyılda girmiş olması, Gray’s Anatomy’nin 1995 tarihli baskısında ise yalnızca “penisin küçük bir versiyonu” olarak tanımlanması, kadın bedenine dair bilginin ne kadar erkek merkezli üretildiğini de gösteriyor.

Melbourne’lü ürolog Helen O’Connell, klitorisin bilimsel ve tıbbi çevreler tarafından uzun süre görmezden gelindiğini belirterek, bunun toplumsal cehaletle paralel bir yaklaşım olduğunu söyledi.

O’Connell, yeni bulguların kadınlarda uyarılma ve orgazmın duyusal mekanizmasını anlamak açısından kritik olduğunu vurgulayarak, “Orgazm, sağlık ve iyi oluş hâlini geliştiren bir beyin işlevidir” dedi.

Genital mutilasyon tedavisinde yeni bilgiler kullanılabilir

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Afrika, Orta Doğu ve Asya’daki 30 ülkede yaşayan 230 milyondan fazla kız çocuğu ve kadın genital mutilasyonuna maruz kaldı. Sağlık açısından hiçbir yararı bulunmayan bu uygulama, ağır kanama, enfeksiyon, idrar yapmada zorluk, regl sorunları ve doğum komplikasyonları gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

Araştırmacı Lee, kadın genital mutilasyonu sonrası cerrahi müdahale geçiren kadınların yaklaşık yüzde 22’sinde orgazm deneyiminde azalma görüldüğünü, sinirlerin ne kadar uzağa uzandığının daha iyi anlaşılmasının bu oranı düşürmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Bu yeni çalışma, yalnızca klitorisin anatomisine dair önemli bir boşluğu doldurmuyor; aynı zamanda kadın bedenine ilişkin temel tıbbi bilginin neden bu kadar geç üretildiğini de yeniden sorgulatıyor.

Kadın genital mutilasyonu (kadın sünneti): Tıbbi olmayan nedenlerle kadın dış genital organlarının kısmen veya tamamen çıkarılmasını veya kadın genital organlarına başka şekilde zarar verilmesini içeren tüm işlemleri kapsar.

(NÖ)