Kırşehir Cezaevi’ndeki ihlallere karşı açlık grevi

Kırşehir Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan Necdet Öztürk, ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde, hapishanedeki hak ihlallerine karşı açlık grevine başladıklarını belirtti.

MA’nın haberine göre, mahpusların yan yana getirilmediğini ve birlikte atölyeye çıkarılmadıklarını aktaran Öztürk, ihlallere karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Hak ihlallerine karşı 3 günlük dönüşümlü açlık grevi başlattıklarını belirten Öztürk, “Taleplerimiz karşılanana kadar eylemlerimiz devam edecek. Şu an 3 arkadaş yan yanayız ama her bir arkadaşımızı bir köşeye koymuşlar. Birbirimizin sesini zar zor duyuyoruz. Eyleme başladığımız Pazartesi günü bizi zorla hücreden çıkarmak istediler. Kamuoyu baskısı olduğu için bize şu an saldıramıyorlar. Geçtiğimiz günlerde avukatlar ve milletvekilleri de geldi, onlara da durumu izah ettik” dedi.

10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ “Mahpuslarda depresyon, algı ve duyguda küntleşme, düşünce bozulması gelişebilir”

(AS)