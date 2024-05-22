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HABER
Yayın Tarihi: 22 Mayıs 2024 12:03
 ~ Son Güncelleme: 22 Mayıs 2024 12:18
3 dk Okuma

“Kuyu tipi”ne karşı açlık grevi

Açlık grevindeki tutuklu Cem Dursun “Hapishaneler bir ülkenin aynasıdır, biz içinde bulunduğumuz bu hapishaneye baktığımızda betondan bir tabut görüyoruz” diyor.

Ayça Söylemez
Ayça Söylemez

Ayça Söylemez
Görseli Büyüt
“Kuyu tipi”ne karşı açlık grevi

İzmir’deki Buca Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinden bianet’e yazan tutuklu Cem Dursun, cezaevinin şartlarını anlattı.

“Kuyu tipi” şeklinde tarif ettiği cezaeviyle ilgili “Hapishaneler bir ülkenin aynasıdır, biz içinde bulunduğumuz bu hapishaneye baktığımızda betondan bir tabut görüyoruz” diyor.

Grup Yorum’dan Cem Dursun, Oktay Kelebek, Rezzan Şengül ve Vedat Doğan yüksek güvenlikli cezaevlerinden ailelerine yakın bir hapishaneye sevk edilmek talebiyle açlık grevinde. Nurettin Kaya da açlık grevinin 216. gününde.

Cem Dursun 10 Şubat’ta tutuklandığını, ilk olarak Marmara (Silivri) Cezaevine götürüldüğünü, 28 Şubat’ta da 28 arkadaşıyla birlikte Anadolu’nun dört bir yanındaki Y, S ve F tipi cezaevlerine dağıtıldıklarını yazdı: “Mehmet Güvel ve Oktay Kelebek ile birlikte yeni açılan Buca Yüksek Güvenlik Hapishane düştü benim payıma da.”

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“Gökyüzünü, güneşi bir avuç görebiliyorsun”

Dursun, cezaevinin koşullarını da şöyle sıraladı:

“Bu hapishaneler üç katlı. Üçlü ve tekli hücrelerden oluşuyor.

Hücrelerin havalandırmaları yok. Günde sadece 2 saat başka bir yere havalandırmaya çıkarılıyoruz. Ne zaman çıkacağına sen karar veremiyorsun. Yanına hücreden hiçbir şey alamıyorsun.

Hücrelerin içinde kamera var. Günün 24 saati izleniyorsun.

Hücrelerin camlarında demir parmaklıklar dışında ek olarak bir de tel örgüler var. Dışarıya bırakın elinizi parmağını bile çıkaramıyorsunuz.

Tel örgülerden dolayı hücreye düzenli bir hava akışı da yok. Gökyüzünü, güneşi tel örgülerden görebildiğin kadar, yani bir avuç görebiliyorsun."

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“Sessizliğin hakim olduğu bir tabut”

Cem Dursun, dışarısıyla bağlantılarının da pamuk ipliğine bağlı olduğunu yazdı:

"Havasız, güneşsiz, günün 24 saati izlenen bir hücrede tutuluyorsun. Yani diri diri bir tabutun içine konulmuşsun, betondan bir tabut…

Dışarıyla bağlantın hücre içerisindeki bir düğme ile oluyor. Gardiyanın sadece sesini duyuyorsun. O da düğmeye bastığında cevap verecek birini bulabilirsen.

Sessizliğin hakim olduğu bir tabutun içindesiniz. İnsan betondan bir tabutun içine sığar mı? Bugün bizler burada tutulmak isteniyoruz.

24 Şubat’tan beri Oktay Kelebek ile açlık grevindeyiz. Talebimiz, bu insanlık dışı ‘kuyu tipi’ hapishaneden arkadaşlarımızın olduğu, ailelerimize yakın bir hapishaneye sevk olmak.”

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“Mehmet Güvel’in serbest bırakılması için de açlık grevindeyiz”

Cem Dursun mektubunda, birlikte tutuldukları üçüncü mahpus Mehmet Güvel’in 78 yaşında ve yüzde 80 engelli raporuna sahip olduğunu, Wernicke Korsakoff hastası olduğundan denge sorunları yaşadığını ve hayatını tek başına idame ettiremediğini de söyledi:

“Bunların hepsi bir yana kendisi kanser hastası. Dışarıda tedavisi sürerken tutuklandı ve hapishanede tedavisine devam edemiyor. Tüm bu hastalıklarına rağmen bu beton tabutta tutularak ömründen çalınıyor. Mehmet Güvel’in serbest bırakılması için de açlık grevindeyiz.”

(AS)

yüksek güvenlikli cezaevleri cezaevi koşulları mahpus hakları izolasyon
Ayça Söylemez
Ayça Söylemez
[email protected] tüm yazıları
Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde doktora yapıyor. Vatan, Akşam, HaberTürk ve Hürriyet...

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde doktora yapıyor. Vatan, Akşam, HaberTürk ve Hürriyet gazetelerinin yazıişleri ve dış haberler bölümünde çalıştı. Güncel Hukuk dergisinde yazıları yayınlandı. BirGün’de Anonim adlı köşeyi yazıyor. 2011’den bu yana bianet’te İnsan Hakları Editörü.

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