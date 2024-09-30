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Yayın Tarihi: 30 Eylül 2024 15:19
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2024 15:21
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Açlık grevindeki mahpusların talepleri kabul edildi

“Kuyu tipi” olarak adlandırılan yüksek güvenlikli cezaevinden sevk talebi kabul edilen Vedat Doğan ve tahliye edilen Rezzan Şengül açlık grevine son verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Açlık grevindeki mahpusların talepleri kabul edildi

Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan “normal” bir hapishaneye geçme talebiyle açlık grevi yapan Grup Yorum’dan Rezzan Şengül ve Vedat Doğan taleplerinin kabul edilmesi üzerine açlık grevine son verdi.

Vedat Doğan “kuyu tipi hapishanelere” karşı başlattığı süresiz açlık grevi direnişinin 178. gününde Kırıkkale F Tipi Hapishanesi'ne, arkadaşlarının yanına sevk edildi. Tahliye edilen Rezzan Şengül de açlık grevini sonlandırdı.

Buca Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'ndeki Oktay Kelebek ve Cem Dursun da sevk taleplerinin kabulünün ardından açlık grevlerini bitirmişlerdi.

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(AS)

Haber Yeri
İstanbul
açlık grevleri yüksek güvenlikli cezaevleri
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