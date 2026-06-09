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KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 09.06.2026 09:50 9 Haziran 2026 09:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.06.2026 10:07 9 Haziran 2026 10:07
Okuma Okuma:  2 dakika

“Kardeş Türküler ile 30 Yıl” belgeseli, 14 Haziran’da Kadıköy’de

İlk kez sinemada gösterilecek belgesel, Kardeş Türküler’in 1993 yılında başlayan müzikal ve kültürel yolculuğunu anlatıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Kardeş Türküler ile 30 Yıl” belgeseli, 14 Haziran’da Kadıköy’de
Fotoğraf: Leyla Alp / Gazete Kadıköy

Bağımsız belgeselciliğin şimdiden önemli örneklerinden biri arasında yerini alan “Kardeş Türküler ile 30 Yıl” belgeseli, özel bir gösterimle, festivaller dışında ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Kardeş Türküler’in 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Folklör Kulübü bünyesinde başlayan müzikal ve kültürel yolculuğunu konu alan belgeselin gösterimi 14 Haziran Pazar günü saat 18.00’da Kadıköy Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Çayan Demirel ile Ayşe Çetinbaş’ın yönetmenliğini üstlendiği belgeselin gösteriminin ardından belgesel ekibi de seyircilerle bir araya gelecek.

Gösterimin biletlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Belgesel hakkında

Yönetmen Çayan Demirel, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Folklör Kulübü bünyesinde doğan Kardeş Türküler projesinin hikâyesini anlatmak için 14 yıl önce yola çıktı. Türkiye ve dünya halklarının, dillerinin ve kültürlerinin bir arada üretebildiği bir alanı temsil eden grubun yolculuğunu belgeleyen çalışma, zamanla kapsamlı bir arşive dönüştü.

Demirel’in 2015’te sağlık sorunları nedeniyle projeden uzaklaşmasının ardından, belgeselin yapımcısı Ayşe Çetinbaş yönetmenliği devralarak çalışmayı sürdürdü. Çetinbaş ve Koray Kesik, uzun yıllar grubun konserlerini, turnelerini, provalarını ve söyleşilerini kayıt altına aldı.

Belgesel, grubun hikâyesinin yanı sıra Türkiye yakın tarihindeki önemli dönemeçlere de yer veriyor. 1992 Cizre Newrozu, 1993 Madımak Katliamı, Ermeni gazeteci Hrant Dink’in 2007 yılında öldürülmesi, Gezi Direnişi, Suruç ve Ankara Katliamları ve 6 Şubat Türkiye-Suriye depremleri gibi tarihsel kırılma anları, grubun müziğiyle kurduğu ilişki üzerinden yeniden hatırlatılıyor. Bu yönüyle belgesel yalnızca bir grubun değil, bir ülkenin kültürel dönüşümünün hikâyesi olarak da öne çıkıyor.

Belgeseldeki arşiv görüntülerinde rastladığımız yüzlerden bazıları Pakrat Estukyan, Rakel Dink, Şivan Perwer; Hrant Dink, Yetvart Tovmasyan, Neşet Ertaş ve Sırrı Süreyya Önder. Kardeş Türküler’in hikâyesinin önemli tanıklarından biri de Kalan Müzik’in kurucusu, 2021’de hayatını kaybeden Hasan Saltık. Saltık filmde pek çok keyifli anının yanında, grubun Kürtçe şarkılarını yayınlayacak televizyon kanalı bulamadıkları dönemde bir gazeteye ilân verişlerini anlatıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
kardeş türküler Kardeş Türküler ile 30 Yıl çayan demirel Ayşe Çetinbaş
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