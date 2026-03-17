Karaman Ailesi: Dilan'ın ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılmasını istiyoruz

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde, şüpheli şekilde yaşamını yitiren Dilan Karaman’ın ölümü ve soruşturma sürecine ilişkin Karaman ailesi bir basın toplantısı düzenledi.

Dilan Karaman’ın ardından: Hakikat neden eksik?

Evrensel’den Sıla Altun’un haberine göre, Toplantının açılışında konuşan Avukat Eren Keskin, Karaman’ın ölümünün ardından kurulan komisyon ve hazırlanan rapor etrafında tartışmaların sürdüğünü söyledi. Keskin, “Dilan’ı yaşamdan koparan erkek şiddetini tartışmamız gerekiyordu ancak bunu eksik bıraktık” dedi.

Ardından söz alan Dilan Karaman’ın ablası Gönül Karaman, hem Dilan’ın ölümünün hem de yaşanan sürecin tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını istediklerini vurguladı. Etkin bir soruşturma talep ettiklerini belirten Karaman, ölümün ardından kurulan komisyona güvendiklerini söyledi. Ancak komisyonun hazırladığı raporun tamamlanmış halini görmek istemelerine rağmen bu taleplerinin karşılıksız kaldığını ifade etti.

Ailenin paylaştığı basın açıklamasında, hazırlanan raporun birçok açıdan sorun taşıdığına dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca, raporda Dilan Karaman’ın yaşamına ve ailesine ilişkin yer verilen bazı bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

“Etkin soruşturma yürütülsün”

Ailenin açıklamasına göre Dilan Karaman, 11 Kasım günü saat 05.30’da ablası Gönül Karaman’ı aradı. Telefonda, şiddet faili Mazlum Toprak’ın kendisine şiddet uyguladığını ve onu evden kovduğunu anlattı. Dilan Karaman, aynı gün Gönül Karaman’la son olarak saat 14.42’de iletişim kurdu. Karaman’ın hastaneye ise yaklaşık saat 16.00’da giriş yaptığı öğrenildi. Aile, bu iki saatten fazla sürede neler yaşandığının hâlâ bilinmediğini vurguladı.

Aile ayrıca şu sorulara da yanıt verilmesini istedi: Şüpheli Mazlum Toprak’ı ifadesinin ardından neden serbest bıraktılar? Elektronik cihazlarını incelediler mi? Toprak’ın kırdığını öne sürdüğü bıçağı incelemeye aldılar mı? Açıklama, yetkililere etkin ve kapsamlı bir soruşturma yürütme çağrısıyla sona erdi.

“Soruşturmada ciddi boşluklar var”

Ailenin ardından söz alan İHD İstanbul Şube Başkanı Jiyan Tosun, dosyadaki eksikliklere dikkat çekti. Tosun, dosyada yer alan bilgilere göre sağlık ekipleri, Dilan Karaman’ın tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğu sırada olay yerine geldi. Ancak aynı dosyada, Karaman’ın müdahaleyi kabul etmediği iddiası yer aldı. Tosun, buna rağmen dosyada sağlık çalışanlarının isimlerinin ve ifadelerinin bulunmadığını söyledi. Bu eksikliğin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Tosun, polis ekiplerinin de olaydan haberdar olduğunu ancak Karaman’ın bilincinin açık olduğu gerekçesiyle müdahalede bulunmadığını aktardı. Savcılığın bu durumu aydınlatmak için de hiçbir adım atmadığını söyledi.

Şüpheli Mazlum Toprak’ın ifadelerinde çelişkiler ve gerçeğe aykırı beyanlar bulunduğunu belirten Tosun, olayla bağlantılı olduğu belirtilen Sıtkı isimli kişinin ifadesinin hâlâ alınmadığını kaydetti. Tosun ayrıca, Karaman’ın silahla tehdit edildiği, şantaja uğradığı ve şiddet gördüğü yönündeki iddialara rağmen savcılığın dört ay boyunca resen soruşturma başlatmadığını söyledi.

Dilan Karaman, Van'da toprağa verildi

