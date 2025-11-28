Dilan Karaman, Van'da toprağa verildi

Kadın hareketi ve Kürt siyaseti alanında çalışmalar yürüten gazeteci ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) danışmanı Dilan Karaman, bugün memleketi Van’daki Akköprü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Karaman’ın cenazesi mor ile sarı, kırmızı ve yeşil renkli yazmalara sarılarak kadınların omzunda taşındı.

Taziyeye, Karaman’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad-TJA) aktivistleri, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Barış Anneleri Meclisi üyeleri, kadın örgütleri, demokratik kitle örgütleri, DEM Parti milletvekilleri ve belediye eş başkanları ile DEM Parti ve DBP’nin il-ilçe örgütleri katıldı.

Jin News’te yer alan habere göre kadınlar, yaptıkları konuşmalarda şüpheli kadın ölümlerinin peşini bırakmayacaklarını vurguladı.

Aile, taziyeleri Karşıyaka Merkez Camii Taziye Evi’nde kabul edecek.

“Sistematik şiddet ve cezasızlığı kabul etmiyoruz”

Kuzeni olduğunu belirten Remzi Kuroğlu, Karaman’ın ölüm nedenini sosyal medya platformu X’ten “kalp krizi” olarak duyurdu.

TJA ise yaptığı açıklamada “TJA olarak intihar, ani ölüm veya şüpheli kadın ölümlerinin dün nasıl peşini bırakmadıysak bugün de Dilan yoldaşımızın şüpheli ölümünün karanlıkta kalmasına asla izin vermeyeceğiz,” dedi.

TJA’nın açıklamasının devamı şöyle:

“Dilan arkadaşımız 11 Kasım’dan bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Kadın Özgürlük Hareketi olarak ilk günden itibaren her yönüyle durumunu yakından takip ettik. Sistematik şiddet ve cezasızlığı kabul etmiyoruz. Kadınların yaşamına karşı her türlü tehdit karşısında mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu sürecin de sonuna kadar takipçisi olacağız. TJA olarak Dilan’ın değerli emeğini, özgürlük tutkusunu ve kadın mücadelesine olan bağlılığını mücadelemizde yaşatacağız.”

DEM Parti: Hakikatin üzerindeki sis perdesi kalkana kadar takipçisi olacağız

Karaman ile ilgili açıklama yapan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi de şöyle dedi:

“Geçmiş dönem kadın meclisi çalışmalarında birlikte emek verdiğimiz yol arkadaşımız Dilan Karaman’ı kaybetmenin derin acısını taşıyoruz. Yoldaşlığıyla, dayanışmasıyla, sorumluluk bilinciyle ve hayatı çoğaltan ışığıyla çalışmalarımıza güç katan Dilan’ı unutmayacağız.

“Bu kaybın ardından, ortaya çıkan her bilgi titizlikle incelenmeli; Dilan’ın ölümüne dair tüm gerçekler açıklıkla ortaya çıkarılmalıdır. Hakikatin üzerindeki sis perdesi kalkana kadar sürecin takipçisi olacağız. Ailesine, sevenlerine ve tüm yol arkadaşlarına sabır diliyoruz.”

