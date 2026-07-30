Kadın Kadına Öykü Yarışması başvuruları sürüyor: Bu yılın teması "Sahip Çık"

Kaos GL Derneği'nin gelenekselleşen Kadın Kadına Öykü Yarışması, bu yıl 21. kez düzenleniyor. Yarışma, kendi hikâyesini yazanları, anlatanları ve hatırlayanları "Sahip Çık" teması etrafında buluşmaya çağırıyor.

Yarışmanın çağrı metninde, katılımcılar hayatlarına, arzularına, bedenlerine, özgürlüklerine ve hikâyelerine sahip çıkmaya davet edilirken, bunun kimi zaman örgütlenerek, mücadele ederek, kimi zaman ise bir hikâye yazarak mümkün olduğu vurgulanıyor.

Çağrı metninde şu ifadeler yer alıyor:

Kadın Kadına Öykü Yarışması yıllardır tam da böyle bir yerden sesleniyor: Kadınların kadınlara yazdığı hikâyelerin çoğaldığı, birbirini bulduğu bir yerden. Kimi zaman bir aşkın kıyısından, kimi zaman bir dava mücadelesinden, kimi zaman ise hayata itirazlarımızdan doğan hikâyelerden...

Ödüller

Yarışmada birinci seçilen öyküye 5 bin TL, ikinciye 3 bin 500 TL, üçüncüye ise 2 bin TL ödül verilecek.

Jüri Özel Ödülü'nü kazananlara ayrıca bir yıllık Kaos GL dergisi aboneliği ile Aşkın L Hali* kitap serisi hediye edilecek.

Kadın kadına öykü yarışması’nın teması: Aile

Kimler başvurabilir?

Yarışma, Türkiye'de veya yurt dışında yaşayan tüm kadınlara açık. Daha önce yayımlanmamış öykülerle başvuru yapılabiliyor.

Katılımcılar yarışmaya en fazla bir öyküyle başvurabilecek. Öykülerin Times New Roman yazı karakteriyle, 12 punto büyüklüğünde hazırlanması ve dört sayfayı geçmemesi gerekiyor.

Başvurular e-posta veya posta yoluyla yapılabilecek. E-posta başvurularında öyküyle birlikte imzalı özgeçmiş ve KVKK Onam Formu'nun taranmış hâlinin [email protected] adresine gönderilmesi isteniyor.

Değerlendirme ölçütleri

Jüri, öyküleri belirlenen "Sahip Çık" teması çerçevesinde değerlendirecek.

Yarışma şartnamesine göre öykülerin toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi taşıması, lezbiyenlerin ve biseksüel kadınların öznelik hallerini içermesi bekleniyor. Yarışma; queer'lerin, kendisini farklı kimliklerle tanımlayanların ve kimliksizlerin kadın kadına öykülerine de açık.

Şartnamede ayrıca homofobik, bifobik, transfobik, ırkçı ve türcü anlatılar içeren; lezbiyenliği ve biseksüelliği kriminalize eden, karikatürize eden ya da pornografik biçimde sunan metinlerin değerlendirmeye alınmayacağı belirtiliyor.

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Son başvuru 1 Eylül

Yarışmaya katılım ücretsiz. Başvurular 1 Eylül 2026 tarihine kadar kabul edilecek.

Yarışma sonuçları Kaos GL'nin internet sitesinde açıklanacak. Değerlendirmeye alınan öyküler Kaos GL'nin internet sitesinde, dereceye giren öyküler ise Kaos GL dergisinde yayımlanacak.

(NÖ)