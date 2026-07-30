İHD’den Ankara’daki LGBTİ+ mekânı operasyonuna tepki

İnsan Hakları Derneği (İHD), Ankara’da LGBTİ+ların gittiği bir eğlence mekânına yönelik polis operasyonunun ardından tutuklanan yedi kişinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Dernek, operasyonun ve sonrasındaki tutuklama kararlarının kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile adil yargılanma güvenceleri açısından ciddi hak ihlalleri doğurduğunu belirtti.

Ankara’da LGBTİ+ mekânına operasyon: 7 tutuklama

“Tutuklama istisnai bir tedbirdir”

İHD, açıklamasında operasyonların hukuki denetimden uzak ve ölçülülük ilkesine aykırı biçimde yürütüldüğünü savundu.

Ceza yargılamasında özgürlüğün esas, tutuklamanın ise istisna olduğunu hatırlatan dernek, tutuklama tedbirinin cezalandırma aracına dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.

İHD, gözaltı ve tutuklama süreçlerinde işkence ve kötü muamele iddialarının bağımsız ve etkili biçimde soruşturulmasını da istedi.

Açıklamada, gözaltındaki kişilerin avukata erişim, savunma ve sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarının eksiksiz biçimde sağlanmasının devletin yükümlülüğü olduğu ifade edildi.

“Haziran ayında LGBTİ+’lara yönelik hak ihlalleri kaygı verici boyutta”

Ayrımcı ve hedef gösteren yayınlara tepki

Dernek, operasyonun ardından bazı medya kuruluşlarında LGBTİ+ları hedef gösteren, damgalayan ve ayrımcı ifadeler kullanıldığına da dikkat çekti.

Bu yayınların LGBTİ+lara yönelik nefret söylemini ve ayrımcılığı körüklediğini belirten İHD, medyayı hak temelli ve ayrımcılıktan uzak bir dil kullanmaya çağırdı.

Ne olmuştu? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya’da LGBTİ+ların gittiği Sixtiees Pub isimli eğlence mekânına yönelik soruşturma başlattı. Başsavcılık, soruşturmanın CİMER’e yapılan başvurular, tanık beyanları, açık kaynak araştırmaları ve işletmenin sosyal medya paylaşımlarına dayandırıldığını açıkladı. Savcılık, işletmede “cinsel içerikli eğlenceler” düzenlendiğini ve “genel ahlaka aykırı” eylemler gerçekleştirildiğini iddia etti. 25 Temmuz’da düzenlenen polis operasyonunda işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da aralarında bulunduğu yedi kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, savcılık işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Şüphelilerin ve avukatlarının savunmalarına ilişkin ayrıntılar ise kamuoyuyla paylaşılmadı. Operasyonun ardından iktidara yakın bazı medya kuruluşları LGBTİ+ları hedef gösteren haberler yayımladı. LGBTİ+ hak örgütleri ve insan hakları savunucuları, soruşturmanın ayrımcı bir atmosferde yürütüldüğünü belirterek tutuklamalara tepki gösterdi.

(NÖ)