Kadın kadına öykü yarışması’nın teması: Aile

"Aile, bir çerçeve.

Çekirdek, kutsal, değişmez, tekil(!)

Oysa biliriz:

Aile yalnızca kan değil;

karşılaşma, kırılma, kaçış, dokunma, yeniden kurma..."

Kaos GL’nin Instagram hesabı da erişime engellendi

Kaos GL'nin ev sahipliğinde ve 20. yılında yeniden yazarlar ile buluşmaya hazırlanan Kadın Kadına Öykü Yarışması'na başvuru süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı.

Değerlendirme jürisinde Aylime Aslı Demir, Burcu Baba, Burcu Ersoy, Hande Ortaç, Hande Öğüt, Pınar Selek, Sema Kaygusuz ve Umut Tümay Arslan yer aldığı yarışmada birincilik ödülü olarak 5000 TL, ikincilik ödülü olarak 3500 TL ve üçüncülük ödülü olarak 2000 TL verilecek. Ayrıca Jüri Özel Ödülü kazanan öykü sahiplerine, 1 yıllık Kaos GL dergisi aboneliği ve Aşkın L* Hali serisi hediye edilecek.

Yarışmaya teknik katılım koşulları neler?

· Yarışma, Türkiye’de ya da yurt dışında yaşayan bütün kadınlara açıktır.

· Yarışmaya daha önce yayınlanmamış öyküler katılabilir.

· Metinler 12 punto ve Times New Roman karakterinde yazılmış olmalıdır.

· Bu formatta yazılacak öyküler en fazla 4 sayfa olmalıdır.

· Adaylar yarışmaya en fazla bir öykü ile katılabilirler.

· Yarışmaya posta ya da e-mail aracılığıyla katılmak mümkündür.

· Yarışmaya e-mail yoluyla katılmak isteyen katılımcılar öykülerinin, yarım sayfayı geçmeyen özgeçmişlerinin ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Onam Formu’nun her birini ıslak imza ile imzalayıp, tarattıktan sonra [email protected] mail atarak yarışmaya başvurabilirler.

· Yarışmaya posta yoluyla katılmak isteyen katılımcılar, öykülerinin, yarım sayfayı geçmeyen özgeçmişlerinin ve KVKK Onam Formu’nun her birini imzaladıktan sonra üzerinde rumuzlarının yazılı olduğu bir zarf ile Adres: Tunus Caddesi PTT Tunus Şubesi PK:12 Kavaklıdere Çankaya / ANKARA adresine gönderide bulunarak başvuruda bulunabilirler.

· Özgeçmiş, yazarın adı, öykünün adı, rumuz, posta ve e-posta adresi, telefon/ faks numarası bilgilerini de içermelidir.

· KVKK Onam Formu, başvurucu tarafından Kaos GL ile paylaşılan kişisel verilerin (isim, soyadı, telefon numarası, adres, e-mail gibi) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde Kaos GL’de saklanabilmesine onay verildiğini belgelemek amaçlı talep edilmektedir. Linkten indirilebilen KVKK Onam Formu’nun imzalanmış şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Onam Formu bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

· Posta ile gönderilen öyküler bilgisayar çıktısı olarak 2 kopya halinde gönderilmelidir. (Cezaevindeki kadınlar ve bilgisayar erişimi bulunmayanlar, durumlarından sekretaryayı [email protected] e-mail adresi üzerinden haberdar etmeleri halinde bu koşuldan muaf tutulacaktır).

· İmzalı öykülerin üzerine yazarın adı yazılmamalı, öykünün giriş/ilk sayfasının sol üst köşesinde yalnızca rumuz belirtilmelidir. Yazarın isminin yalnızca özgeçmişte ve KVKK Onay Formu’nda yer alması gerekmektedir. Farklı katılımcıların rumuzlarının aynı olması durumunda veya geçmiş senelerde kullanılan rumuzlarla aynı olması halinde yarışma Sekretaryası farklı bir rumuz verebilir.

· Belirtilen format dışında yazılarak gönderilen öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

· Son başvuru tarihinden sonra gönderilen öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

· Yarışmaya gönderilen öyküler, değerlendirmeye alınsın ya da alınmasın, yazarlarına iade edilmeyecektir.

· Yarışmaya katılan yazarların öyküleri, sonuçların açıklanmasından sonra Kaos GL’nin web sitesinde, dereceye giren öyküler ise Kaos GL dergisinde yayımlanacaktır.

· Öyküler, yazarları ya da Kaos GL dışında üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılamaz.

· İlk üçe girememiş öykülerin sahipleri öykülerini (yayımlanmadan) yarışmadan çekme hakkına sahiptir.

· Kaos GL bu öykülerden oluşan bir kitap hazırlama ve yayınlama hakkını saklı tutar.

· Öykü değerlendirme sonuçları Kaos GL’nin www.kaosgl.org adresindeki web sayfasında açıklanacaktır.

· Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Öykülerde aranacak değerlendirme koşulları neler?

· Öyküler, Öykü Değerlendirme Jürisi” tarafından değerlendirilecektir.

· Öyküler, belirlenen tema çerçevesinde şekillendirilmeli veya temayı içermelidir. Tema dışı öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

· Öykü Değerlendirme Jürisi, öykülerin toplumsal cinsiyet rolleri eşitliği yaklaşımıyla yazılıp yazılmadığını da dikkate alarak değerlendirme yapacaktır.

· Öyküler lezbiyenlerin ve biseksüel kadınların öznelik hallerini içermelidir.

· Yarışma, lezbiyen ve biseksüel kadın kimliklerinin yanı sıra kendini bu kimliklerden farklı tanımlayanların, queer’lerin, kimliksizlerin kadın kadına öykülerine de açıktır.

· Lezbiyenliğin ve biseksüelliğin kriminalize edilmesine, karikatürize edilmesine ve pornografik olarak sunulmasına katkı sunan öyküler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

· Yarışmaya eşcinsel ve biseksüel kadınları güçlendiren, hayallerine, ütopyalarına cesaret veren öykülerin katılımı beklenmektedir.

· Heteroseksüel aşka dayanan, heteroseksüel aşkı dayatan ve ikili cinsiyet rejimini olumlayan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

· Homofobik, bifobik, transfobik, türcü, ırkçı anlatıya dayanan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

· Edebi bir tür olarak öykü formatına uygun olmayan metinler değerlendirmeye alınmayacaktır.

· Öyküler Türkçe dilinde dil bilgisi kullanımı ve üsluba dikkat edilerek değerlendirilecektir.

· Katılımcılar yukarıda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar. Değerlendirme jürisi, bu koşulları gözetmeyen öyküleri değerlendirmeye almama hakkına sahiptir.

(NÖ)