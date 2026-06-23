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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 23.06.2026 11:02 23 Haziran 2026 11:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.06.2026 11:10 23 Haziran 2026 11:10
Okuma Okuma:  2 dakika

JinMap: İstanbul’da Kürtçe kadın destek hizmetleri haritalandı

Kadın Zamanı Derneği, İstanbul’da Kürt kadınların anadillerinde yerel yönetimlerin şiddetle mücadele hizmetlerine erişebilmesi için JinMap’i hayata geçirdi. Dernekten Derya Aslan, “Anadilde hizmet ayrıcalık değil, temel bir ihtiyaçtır” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
JinMap: İstanbul’da Kürtçe kadın destek hizmetleri haritalandı

Kadın Zamanı Derneği, İstanbul’da Kürt kadınların anadillerinde güvenli ve erişilebilir destek mekanizmalarına ulaşabilmesi için JinMap uygulamasını başlattı.

Derneğin “Kadınların anadilde yerel yönetimlerin şiddetle mücadele hizmetlerine erişimi” raporundan yola çıkılarak hazırlanan dijital haritada, İstanbul’daki kadın merkezlerinin adres, iletişim bilgileri ve Kürtçe destek sunup sunmadığı yer alıyor.

Rapora göre 39 ilçesi bulunan İstanbul’da 59 kadın merkezi var. Ancak yalnızca Avcılar Belediyesi Cihangir Kadın Dayanışması Merkezi ile Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde Kürtçe destek hattı bulunuyor.

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“Kadınların anadiliyle arasında köprü kurmak istedik”

Kadın Zamanı Derneği’nden Derya Aslan, çalışmanın göç etmiş kadınların kurumsal hizmetlere erişimini güçlendirmek amacıyla hazırlandığını söyledi:

“39 ilçedeki kadın dayanışma merkezlerinin sadece 2 tanesinde Kürtçe danışman var. Kadınların anadilleriyle destek mekanizmaları arasında bir köprü kurmak istedik.”

Derya Aslan

Belediyelere Kürtçe hizmet çağrısı

Dernek, belediyelere sunduğu politika belgesinde Kürtçe bilen personel istihdamı, 7/24 tercüman desteği, çok kültürlü hizmet eğitimi ve ALO 153 hatlarında Kürtçe hizmet verilmesini talep etti.

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“Anadilde hizmet ayrıcalık değil”

Aslan, anadilde hizmetin kadınların şiddetle mücadele mekanizmalarına erişiminde hayati olduğunu vurguladı:

“Anadilde hizmet ayrıcalık değil, temel bir ihtiyaçtır. Kendi dilinde anlaşılabilmek çok önemlidir. Kent hakkı kadınların hakkıdır diyorsak herkesin eşit haklara sahip olması gerekiyor.”

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
İstanbul anadili
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