James Baldwin’in ilk romanı Türkçede: Dağlardan Duyur Onu

“Yakında sonu gelecekti. Bu düşünce içini korkuttu ve öfkeyle doldurdu; gözyaşları yüzünde kurudu, kalbi titredi, yazgısına teslim olmak için duyduğu korkunç arzuyla Tanrı’dan hesap sorma arzusu arasında gidip geliyordu. Tanrı neden annesini ve abisini, o yaşlı siyah kadını ve alçak siyah adamı seçmişti de hayatta sağlam adımlarla yürümek isteyen kendisi ölecekti, tek başına ve yoksulluk içinde, pis bir kiralık evde? Mihrabı yumrukladı.”

Yazar ve siyah hakları savunucusu James Baldwin’in otobiyografik öğeler içeren 1953 tarihli ilk romanı "Dağlardan Duyur Onu" Yapı Kredi Yayınları (YKY) aracılığıyla geçtiğimiz günlerde okurla buluştu.

“Modern Klasikler” dizisinden yayımlanan kitabın çevirmenliğini İlknur Özdemir üstlendi.

Amerikan edebiyatının vazgeçilmez klasiklerinden biri olarak addedilen kitap, 1935 yılında bir cumartesi günü Harlem'de geçiyor.

Grimes ailesi ve komşularından oluşan küçük bir cemaat, mahallenin kilisesinde toplanır. Ayin sırasında, vaiz Gabriel'ın, karısı Elizabeth'in ve ablası Florence'ın zihninden geçenler sırasıyla okunur. Her birinin hayatı, hayalleri ve pişmanlıkları, mezara götürecekleri sırları okurun zihninde bir bir açılır.

Böylelikle Baldwin, ABD'de siyahların 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başlarındaki hayatının Güney'den Kuzey'e uzanan sert bir panoramasını çizer.

Baldwin'in "kötü ruhları kovar gibi içimden bir şeyleri söküp atma, babama ve hepimize ne olduğunu öğrenme girişimi" olarak nitelediği ilk romanı, ABD'deki siyahların dünyasına tanıklık etmek açısından ilham verici.

Künye

Dağlardan Duyur Onu

James Baldwin

Yapı Kredi Yayınları

Orijinal Adı: Go Tell It on the Mountain

Sayfa sayısı: 216

Çeviren: İlknur Özdemir

Kitap editörü: Darmin Hadzibegoviç

Kapak tasarımı: Davut Yücel