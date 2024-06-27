James Baldwin 100 yaşında

20. yüzyılın en önemli yazarlarından biri olarak kabul edilen Afrikalı-Amerikalı romancı, oyun yazarı, eleştirmen ve siyah hakları savunucusu James Baldwin, 2 Ağustos 1924’te New York’ta doğdu.

1 Aralık 1987'de Fransa'nın Saint-Paul-de-Vence kentinde mide kanserinden ölen ve romanlarında cinsellik, cinsel yönelim, sınıf ve kimlik sorunu gibi konuları işleyen Baldwin, 100. yaşında, yazdıklarıyla güncelliğini korumaya devam ediyor.

Yazarın kitaplarını Türkçede yayımlayan Yapı Kredi Yayınları, Baldwin'in 100. yaşını kutlamak için Modern Klasikler dizisine özel yeni tasarımlarıyla yazarın kitaplarını yeniden okurla buluşturuyor.

Kitaplar

Yazarın deneme türündeki kitabı “Bundan Sonrası Ateş”, ABD’de köleliği kaldıran Özgürlük Bildirgesi’nin 100. yıldönümü olan 1963 yılında yayımlandığında siyah özgürlük hareketi için yeni bir yol gösterici, bir “kalk borusu” oldu.

“Sokağın Dili Olsa”, 1970’lerin başında Harlem’de yaşanan bir aşk öyküsünü anlatıyor. Baldwin’in geç dönem yapıtları arasında yer alan roman, siyahların ABD adalet sistemine karşı mücadelesini betimleme biçimiyle de güncelliğini koruyor.

“Ne Zaman Gitti Tren” adlı romanında yazar, katmanlı kimlikleri ve hayata topyekûn direnişi odağına alıyor.

Baldwin’in on yıl yaşadığı ve yaratıcılığını bulduğu Paris’te yazdığı “Giovanni’nin Odası”, o günler için işlenmesi bir hayli cesaret isteyen bir konuyu, “eşcinsel aşk”ı ele alıyor.

“Bir Başka Ülke” ise 1950’li yılların New York ve Parisi’nde geçmesine karşın, çok katmanlılığı ve irdelediği konuların (cinsellik, Amerika’da beyaz-siyah gerilimi, kimlik, sanat) yakıcılığı sayesinde hâlâ sahici ve çağdaş.

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