İzmir’de 33 kedinin ölümüne ilişkin veteriner hekim tutuklandı

İzmir’in Buca ilçesinde çöp konteynerleri önünde 33 kedinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan veteriner hekimin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakan E., 23 Mayıs’ta çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine 25 Mayıs’ta yeniden gözaltına alınmıştı.

İzmir’de 33 kedi ölü bulundu

Adliyeye sevk edilen şüpheli, “bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme” ile “çevreyi kasten kirletmek” suçlamalarıyla tutuklandı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, şüpheli ifadesinde, “ölen hayvanların normal koşullarda uygun alanlara gömüldüğünü ya da ilgili kurumlara teslim edildiğini ancak yoğunluk nedeniyle bu kez çöpe bırakıldığını” söyledi.

Soruşturma, 21 Mayıs’ta Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki çöp konteynerlerinin önüne bırakılan 33 kedinin ölü bulunmasının ardından başlatılmıştı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve bölgede bir veteriner kliniğinde çalışan Hakan E., gözaltına alınmıştı. (TY)