ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.05.2026 09:11 22 Mayıs 2026 09:11
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.05.2026 09:44 22 Mayıs 2026 09:44
Okuma Okuma:  1 dakika

İzmir’de 33 kedi ölü bulundu

Konuyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İzmir’de 33 kedi ölü bulundu
Fotoğraf: İzmir Adalet Sarayı’nın resmî internet sitesi.

İzmir’in Buca ilçesinde sosyal medya paylaşımları üzerine yapılan inceleme sonucu, Adnan Kahveci Caddesi’nde çöp konteynerlarında ölü halde 33 kedi bulundu.

Konuyla ilgili ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şöyle dendi:

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Adnan Kahveci Caddesi adresinde çok sayıda kedinin ölü halde bulunduğuna ilişkin paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekiplerce yapılan incelemelerde; cadde üzerinde bulunan çöp konteynırları önüne bırakılmış halde, büyük ve yavru olmak üzere toplam 33 kedinin ölü olduğu tespit edilmiştir. 

Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet’ kapsamında derhal soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.”

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git