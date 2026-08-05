ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 05.08.2026 08:37 5 Ağustos 2026 08:37
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.08.2026 08:41 5 Ağustos 2026 08:41
Okuma Okuma:  1 dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında iki kişi gözaltına alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba ile bir kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İzmir Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında iki kişi gözaltına alındı
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba ile bir kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Hür Ağbaba’nın Malatya’da, kimliği açıklanmayan diğer kişinin ise Diyarbakır’da gözaltına alındığı bildirildi.

İki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir BB Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti
İzmir BB Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti
18 Haziran 2026

Savcılıktan “irtibatlı hareket ettiler” iddiası

Savcılık, gözaltına alınan kişilerin soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile “irtibatlı hareket ettiklerini” ileri sürdü.

İddianın dayanağına ve gözaltına alınanlara yöneltilen suçlamaların ayrıntılarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Özel İzmir’de: Kadir inanır’ın deyimiyle ‘bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız
Özel İzmir’de: Kadir inanır’ın deyimiyle ‘bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız
29 Haziran 2026

Soruşturma sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmanın kapsamı ve gözaltına alınan iki kişinin dosyadaki konumuna ilişkin ayrıntıların, emniyet işlemlerinin ardından netleşmesi bekleniyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
İzmir Büyükşehir Belediyesi veli ağbaba
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git