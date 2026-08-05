İzmir Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında iki kişi gözaltına alındı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba ile bir kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Hür Ağbaba’nın Malatya’da, kimliği açıklanmayan diğer kişinin ise Diyarbakır’da gözaltına alındığı bildirildi.
İki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Savcılıktan “irtibatlı hareket ettiler” iddiası
Savcılık, gözaltına alınan kişilerin soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile “irtibatlı hareket ettiklerini” ileri sürdü.
İddianın dayanağına ve gözaltına alınanlara yöneltilen suçlamaların ayrıntılarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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Soruşturma sürüyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmanın kapsamı ve gözaltına alınan iki kişinin dosyadaki konumuna ilişkin ayrıntıların, emniyet işlemlerinin ardından netleşmesi bekleniyor.
(NÖ)