Özel İzmir’de: Kadir inanır’ın deyimiyle ‘bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız

*Kooperatifçiliği Türkiye'nin çıkış yolu olarak gören Özel, yeni parti söylentilerine karşı partilerinde kaldıklarını ancak yeni bir siyaset anlayışıyla iktidara yürüdüklerini belirtti.

*Bayındır'daki kadın kooperatifinde ve Ödemiş'te traktör römorku üzerinden halka seslenen Özel, partiye yönelik yargı süreçlerini eleştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı'nı hedef aldı. "Sandık varsa varız, sandık yoksa yokuz" diyen Özel, yargı darbesi girişimlerine karşı partilerini savunacaklarını ve iktidar yürüyüşlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında Bayındır ilçesinde Bayçikoop Çiçek ve Kadın Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Kooperatifte kadın üreticiler ve ilçe sakinleriyle kahvaltı yapan Özel, burada yaptığı konuşmada İzmir’de uzun süredir planladığı ancak seçim yoğunluğu nedeniyle gerçekleştiremediği ziyaretleri tamamladığını belirtti.

“Sandık varsa varız, sandık yoksa yokuz”

Konuşmasında demokrasi ve partiye yönelik yargı süreçlerine değinen Özel, CHP’ye yönelik girişimlerin kabul edilemez olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Malum partimize karşı büyük bir haksızlık yaptılar. Partimizin yapılan son dört kongresini kazanmış olan ekibin kazandığı kongrelere bakmadan altı yıl önceki bir seçimin sonucuna göre partinin başındaki Genel Başkan’ı değiştirmeye çalışıyorlar. Dün söylemiş, ‘Ben bu işin hiçbir yerinde yokum’ diye. Recep Tayyip Erdoğan ve onun atadığı Adalet Bakanı bu işin tam göbeğindedir. Bunu herkes böyle bilsin. Tabii biz Cumhuriyet fikrinin, dolayısıyla demokrasi fikrinin, sandığın insanlarıyız. Sandık varsa varız, sandık yoksa yokuz. Bir ailenin babadan oğula geçmesiyle, tek adamların ülkeyi seçilmeden yönetilmesiyle felakete sürüklenmiş bir imparatorluktan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Millet efendidir. Kararı millet verir. Onun dediği olur, onun seçtiği yönetir’ demiştir ve kendisini de millete emanet etmiştir. Sonrasında da Cumhuriyet, seçenlerin seçtikleri tarafından yönetilmiştir. İnşallah biz de Recep Tayyip Erdoğan’ı, kendini yenilmez sanan Recep Tayyip Erdoğan’ı 23 yıl sonra ilk kez yenen ekip olarak, partide göreve geldiği günden dört ay sonra geldiği seçimlerde partiyi 47 yıl sonra birinci parti yapmış olan Genel Başkan olarak ve onun yönetimi, kadroları olarak en kısa zamanda ya partimizi düze çıkaracağız, partimizi alacağız ve partimizi her ankette olduğu gibi yapılacak ilk seçimde de birinci parti yapacağız. Ya da iktidar yürüyüşümüzü yargı darbesi engellemeye çalışırsa, bir başka yol bulup partiyi tekrar iktidar yapacağız. Başka bir yolu yok.”

“Biz bu oyunu bozarız”

Parti içi birlik ve dış müdahalelere karşı duruş mesajı veren Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şunu iyi bilsinler ki Cumhuriyet Halk Partisi’ne bölünme planı yapanlar; ne Cumhuriyet Halk Partisi’ni kaderiyle baş başa bırakırız, seçilmemişlerde bırakırız, ne de Tayyip Erdoğan’ı bir şekilde iktidarda tutmak isteyenlerin planlarının parçası oluruz. Hiç öyle bir şey yok. Allah gani gani rahmet etsin, dün toprağa verdik Kadir İnanır’ı. Onun deyimiyle ‘Bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız.’ Kadir Abi’yi ziyaret etmiştim hasta yatağında… Orada da konuşmuştuk. Özellikle o zaman mitingler devam ediyordu… ‘Her miting izliyorum’ diyordu. Güzel dileklerini iletiyordu. O gün ona demiştim… ‘Biz bu oyunu bozarız’ diye. Kendine de söylemiştim, çok hoşuna gitmişti. Böyle bir günde, onu defnettiğimiz günde de bir kez daha hem Kadir İnanır’a hem de bütün oyunları bozan Tatar Ramazanlara selam olsun.”

“Türkiye’nin çıkışı kooperatifçilikte”

Bayındır’ın tarımsal üretim gücüne dikkat çeken Özel, kooperatifçiliğin önemini vurguladı:

“Bayındır benim yakından takip ettiğim bir ilçe… Burada 17 kişinin kurduğu bu kooperatif 400 üyeye ulaştı… İzmir’in belediyeleri, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler çiçek alımlarını buradaki kooperatiften yapıyor… Türkiye’nin çıkışının kooperatifçilikte olduğunu, özellikle çiftçinin kendi ürününü değerlendirdiği yapılarla mümkün olduğunu ısrarla söylüyoruz.”

“Çiftçiye söz veriyoruz”

Tarım politikalarına da değinen Özel, çiftçi desteklerini şöyle anlattı:

“Girdi fiyatlarında inanılmaz artışlar var… Çiftçilerin kullandığı tarım kredilerinin sübvanse edilmesini, iktidar olduğumuzda faizlerin silinmesini, anaparanın 3-5 yıla bölünmesini, çiftçinin ÖTV’siz KDV’siz mazot kullanmasını savunuyoruz… Çiftçiye ayrılan destek kanunda yazdığı gibi yüzde 1 olmalı… Zengine geçiş garantisi veren değil, çiftçiye alım garantisi veren bir iktidar geliyor.”

Ödemiş mitingi

Özel daha sonra Ödemiş ilçesinde traktör römorku üzerinden vatandaşlara seslendi. Burada da kalabalığa hitap eden Özgür Özel, konuşmasına güçlü bir siyasi mesajla başladı:

“Ödemiş’in güzel insanları, gönlünde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel Ödemişliler. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Burada, yıllar önce bu meydanda Bülent Ecevit’i karşılayan, onu iktidara uğurlayan Ödemişliler, hepiniz hoş geldiniz.”

“Yolumuz iktidar yolu”

Özel, CHP’nin saha çalışmalarına ve halkla buluşmasına değinerek şunları söyledi:

“Bugün haftaya başlıyoruz… Sabah Bayındır’da emekçi kadınlarla kahvaltı yaptık… Sonra Ödemiş’e geldik… Bu sevginiz, bu ilginiz gerçekten bambaşka bir başlangıca eşlik ediyor… Bizi partimizin binasından dışarıya attılar… Arkamızda bıraktık binayı, yüzümüzü iktidara döndük. Yolumuz iktidar yolu ve yanımızda sizleri bulduk.”

“İktidara otobüs değil, halk taşır”

“Bize bina lazım değil, otobüs lazım değil… Gün oldu banktan, gün oldu kamyon kasasından, bugün traktör römorkunun üstünden konuşuyoruz… İktidara otobüsler götürmez… Eğer siz ‘Halkın iktidarı’ diyorsanız o zaman halk meydanda olur, yeriniz traktörün kasası olur.”

“Çiftçiye alım garantisi”

Tarım politikalarını yeniden ele alan Özel, mevcut sistemi eleştirerek şunları söyledi:

“Zengine geçiş garantisi, uçuş garantisi verenler çiftçiye geçim garantisi vermiyor… Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında garantiler zengine değil emekliye, emekçiye ve çiftçiye olacak… Çiftçiye alım garantisi veren bir iktidar geliyor… Herkes ne ekeceğini, ne zaman satacağını bilecek.”

Konuşmasının sonunda siyasi hedeflerini net şekilde ortaya koyan Özel şöyle dedi:

“Son günlerde ‘Yeni parti olacak mı?’ deniyor… Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün içindeyiz… Eskiyi geride bırakan, umutsuzluğu geride bırakan, hakkı alan, hakça bölüşen bir siyaset kuruyoruz… Hep birlikte iktidara yürüyoruz. Var mısınız?”

“Biz kimseyi bölmek niyetinde değiliz… Kendi namıma ne bir makam ne bir mevki ama Türkiye için iktidar istiyorum… Yanımızda milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız var… Onlar tarihin doğru tarafında duruyor… Hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Özgür Özel:



“Dedik ki ‘Bize bina, otobüs lazım değil.’ Ödemiş’te bir traktör römorkunun üstünde sizlerle birlikteyiz. Siz halkın ‘iktidarı’ diyorsanız o zaman halk meydanda olur, sizin yeriniz de traktörün kasasının üstü olur" 🔻Özgür Özel izmir'in Ödemiş ilçesinde yurttaşlarla buluştu



🗣️Özgür Özel: “Dedik ki ‘Bize bina, otobüs lazım değil.’ Ödemiş’te bir traktör römorkunun üstünde sizlerle birlikteyiz. Siz halkın ‘iktidarı’ diyorsanız o zaman halk meydanda olur, sizin yeriniz de traktörün kasasının… pic.twitter.com/qK8nItLUdb — bianet (@bianet_org) June 29, 2026 “Bize bina lazım değil, otobüs lazım değil… Gün oldu banktan, gün oldu kamyon kasasından, bugün traktör römorkunun üstünden konuşuyoruz… İktidara otobüsler götürmez… Eğer siz ‘Halkın iktidarı’ diyorsanız o zaman halk meydanda olur, yeriniz traktörün kasası olur.” “Çiftçiye alım garantisi” Tarım politikalarını yeniden ele alan Özel, mevcut sistemi eleştirerek şunları söyledi: “Zengine geçiş garantisi, uçuş garantisi verenler çiftçiye geçim garantisi vermiyor… Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında garantiler zengine değil emekliye, emekçiye ve çiftçiye olacak… Çiftçiye alım garantisi veren bir iktidar geliyor… Herkes ne ekeceğini, ne zaman satacağını bilecek.” Konuşmasının sonunda siyasi hedeflerini net şekilde ortaya koyan Özel şöyle dedi: “Son günlerde ‘Yeni parti olacak mı?’ deniyor… Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün içindeyiz… Eskiyi geride bırakan, umutsuzluğu geride bırakan, hakkı alan, hakça bölüşen bir siyaset kuruyoruz… Hep birlikte iktidara yürüyoruz. Var mısınız?” “Biz kimseyi bölmek niyetinde değiliz… Kendi namıma ne bir makam ne bir mevki ama Türkiye için iktidar istiyorum… Yanımızda milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız var… Onlar tarihin doğru tarafında duruyor… Hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

(EMK)