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YT: Yayın Tarihi: 10.06.2026 08:52 10 Haziran 2026 08:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.06.2026 08:57 10 Haziran 2026 08:57
Okuma Okuma:  2 dakika

İzmir Barosu'na hak ihlali raporları gerekçesiyle soruşturma

Açıklamada, İzmir Barosu’nun 118 yıllık tarihinde her zaman hukuk devleti, insan hakları ve temel özgürlükleri savunduğu vurgulandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İzmir Barosu'na hak ihlali raporları gerekçesiyle soruşturma

İzmir Barosu yönetimi hakkında, cezaevlerindeki hak ihlallerine ilişkin hazırladıkları raporlar ve yaptıkları açıklamalar gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanlığı’nın izni doğrultusunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri hakkında yeni bir soruşturma açıldığı bildirildi. Soruşturmanın, 19 Mart protestoları sürecinde Kırıklar ve Menemen Ceza İnfaz Kurumlarında yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin hazırlanan raporlar, yapılan kamuoyu açıklamaları ve protestolara katılım nedeniyle başlatıldığı belirtildi.

İzmir Barosu, konuya ilişkin bir açıklama yayımlayarak soruşturmanın dayanağına tepki gösterdi. Açıklamada, 2024-2026 dönemi Baro Başkanı ve yönetim kurulu hakkında yürütülen sürecin, baronun hak temelli açıklamalarını suç unsuru gibi gösteren bir fezlekeye dayandığı ifade edildi.

Baro açıklamasında, Kırıklar Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hak ihlallerinin raporlanarak kamuoyuyla paylaşılması ve Menemen Ceza İnfaz Kurumu’nda 19 Mart protestoları kapsamında tutuklanan gençlere yönelik iddia edilen kötü muamelelerin raporlanmasının soruşturmaya gerekçe yapıldığı belirtildi. Ayrıca baro yönetiminin protestolar sırasında eylemlere katılmasının da dosyada yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, İzmir Barosu’nun 118 yıllık tarihinde her zaman hukuk devleti, insan hakları ve temel özgürlükleri savunduğu vurgulandı. Baro, mesleki faaliyetlerin soruşturma konusu yapılmasının savunma mesleğinin kamusal niteliğini tartışmaya açtığını savunarak, “Savunma susmadı, susmayacak” ifadelerine yer verdi.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Kırıklar Ceza İnfaz Kurumu Menemen Ceza İnfaz Kurumu İzmir Barosu
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