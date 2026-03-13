İzmir Barosu: Michael Adufu'ya ne oldu?

İzmir Barosu, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nden çıktıktan sonra gözaltına alınan ve ardından yaşamını yitiren mülteci Michael Adufu’nun ölümüne ilişkin süreçte kamu görevlileri ve sağlık hizmetine erişim bakımından ciddi soru işaretleri bulunduğunu belirtti.

İzmir Barosu, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde 8 ay tutulduktan sonra serbest bırakılan ve sonraki günlerde yaşamını yitiren mülteci Michael Adufu’ya ilişkin baroda basın toplantısı düzenledi.

İzmir Barosu'ndan suç duyurusu

Basın açıklamasını okuyan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, Adufu’nun adliyeden hastaneye, oradan cezaevi sürecine uzanan yaşamını yitirme sürecine ilişkin ciddi iddiaların bulunduğunu belirterek, bu nedenle suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı.

Yılmaz, Baro’nun İzmir T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’ndan edindiği bilgiye göre, Michael Adufu’nun ceza infaz kurumuna getirildiğinde bilincinin kapalı olduğunu, bu nedenle cezaevine kabul işlemleri yapılmadan ambulans çağrılarak İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildiğini aktardı.

Açıklamada paylaşılan bilgilere göre Adufu, 8 Mayıs 2025’te bilinci kapalı şekilde İzmir Şehir Hastanesi’ne götürüldü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 14 Mayıs 2025’te sağlık sorunları nedeniyle tahliyesini talep etti ve hakkında tahliye kararı verildi. Hastanede tedavi altında bulunan Adufu’ya tüberküloza bağlı beyin enfeksiyonu tanısı konuldu. Beyin ölümünün 21 Mayıs 2025’te gerçekleştiği, 23 Mayıs 2025’te ise yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sağlık hizmetine erişebilse ölüm engellenebilir miydi?

İzmir Barosu, Michael Adufu’nun polis merkezi ve adliye sürecinde siyah poşet içinde tutulduğu yönündeki iddialara ilişkin kolluk görevlileri hakkında herhangi bir adli ya da idari işlem başlatılıp başlatılmadığını da sordu.

Yılmaz, olayın etkili ve titiz bir soruşturmayla aydınlatılabileceğini belirterek şu soruları yöneltti:

İki gün boyunca tedavi bekleyen Adufu hakkında, mala zarar verdiği iddiasıyla şikâyette bulunulmasına ve ardından gözaltına alınmasına neden olan doktor, gözaltı sonrasında düzenlenen ve ‘herhangi bir sağlık problemine rastlanmamıştır’ ifadesi yer alan raporu hangi bulgulara dayanarak hazırlamıştır? Kantar Polis Merkezi Amirliği’nde sorulan sorulara yanıt veremeyecek durumda olduğu belirtilen Adufu hakkında, ‘ifade vermek istemediği ve susma hakkını kullandığı’ yönünde tutanak nasıl düzenlenmiştir? Tıbbi destek almak amacıyla sağlık kuruluşuna başvuran Adufu, etkili sağlık hizmetine erişebildi mi? 5 Mayıs’ta Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne başvuran ve 8 Mayıs’ta tüberküloza bağlı beyin enfeksiyonu nedeniyle bilinci kapanan Adufu’ya bu süre içinde hangi tıbbi işlemler uygulandı? Hastane odasından gözaltına, gözaltından adliyeye, adliyeden cezaevine götürülen Adufu, ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetine zamanında erişebilseydi yaşamını yitirmesi önlenebilir miydi?

Adufu'nun ulaşılabilen tek fotoğrafı.

Sorumlu kamu görevlileri hakkında ne karar verildi?

Yılmaz, Adufu’nun sağlık durumunun ağır olduğu iddiasına rağmen ifadesinin alınması, tutuklama talebiyle sevk edilmesi ve tutuklama kararı verilmesi süreçlerinde sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında işlem yapılıp yapılmadığının da açıklanması gerektiğini söyledi.

Baro, Michael Adufu’nun ölümüne ilişkin dosyada verilen “kovuşturmaya yer olmadığı” kararına karşı tüm yasal yollara başvuracaklarını belirtti. Açıklamada, yaşam hakkının korunması için dosyanın takipçisi olunacağı ifade edildi.

(NÖ)