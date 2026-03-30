İzmir Bakırçay Üniversitesi yurdundaki taciz iddiasına soruşturma çağrısı

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), İzmir Bakırçay Üniversitesi Kız Öğrenci Yurdu’nda 29 Mart gecesi bir erkeğin yangın merdivenini kullanarak binaya girdiği ve kadın öğrencileri taciz ettiği yönündeki olayın, öğrenci yurtlarındaki güvenlik zafiyetini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Sendika açıklamasında, söz konusu kişinin herhangi bir engelle karşılaşmadan yangın merdiveni üzerinden yurda girebildiği, yaklaşık 20 dakika boyunca bina içinde dolaştığı ve bu süre içinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanamadığını anlattı.

Açıklamada, yaşananların “açık bir sorumluluk ihlali ve ağır bir güvenlik zaafı” olduğu ifade edildi.

Müfettişlerden öğrencilere: Derste Cumhurbaşkanına hakaret ediliyor mu?

Barınma krizi, denetimsizlik ve güvencesizlik

Eğitim Sen, yurt yönetiminin olay karşısında sorumluluk almak yerine tepki gösteren öğrencileri suçlayıcı bir tutum sergilediğini ve tutanak tehdidiyle baskı kurmaya çalıştığını da ileri sürdü.

Açıklamada, Türkiye’de öğrencilerin derinleşen barınma krizi, yetersiz kamu yurdu kapasitesi, denetimsiz özel yurtlar ve kamusal sorumluluğun geri çekilmesi nedeniyle güvencesiz koşullarda yaşamak zorunda bırakıldığı belirtildi.

Alper Taş: Okullardaki manzara laiklik bildirisinin haklı olduğunu gösterdi

Öne çıkan talepler

Öğrenci yurtlarında güvenlik en üst düzeyde sağlanmalı, tüm fiziki eksiklikler derhal giderilmelidir. Yaşanan olayla ilgili sorumluluğu bulunan idareciler hakkında derhal soruşturma başlatılmalı; ihmali olanlar hakkında gerekli idari ve hukuki işlemler uygulanmalıdır. Öğrencilerin şikâyetlerini baskı altına almak yerine dinleyen, çözüm üreten ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı benimsenmelidir. Tüm kamu ve özel yurtlar, güvenlik açısından kapsamlı ve düzenli denetimden geçirilmelidir. Tüm yurtlarda toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetle mücadele konularında eğitimler zorunlu hale getirilmelidir.

Okul öncesi eğitimde bir öğün ücretsiz yemeğine Danıştay'dan ret

"Bu anlayış öğrencilerin yaşam hakkını tehdit ediyor"

Eğitim Sen, yurtlarda yaşanan güvenlik sorunlarının münferit olmadığını, sistematik ihmal, denetimsizlik ve kamusal sorumluluktan kaçınmanın sonucu olduğunu ifade etti.

Denetimsiz giriş-çıkışlar, yetersiz güvenlik sistemleri, personel eksikliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden yoksun yönetim anlayışının öğrencilerin yaşam hakkını tehdit ettiği belirtildi.

(NÖ)