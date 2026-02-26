ENGLISH KURDÎ
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 26.02.2026 13:06 26 Şubat 2026 13:06
 SG: Son Güncelleme: 26.02.2026 13:15 26 Şubat 2026 13:15
Okul öncesi eğitimde bir öğün ücretsiz yemeğine Danıştay'dan ret

Danıştay 8. Dairesi, “Mali kaynaklar yeterli olmadığı" iddiasıyla bir öğün ücretsiz yemeğin kaldırılması kararını hukuka uygun buldu.

BİA Haber Merkezi

Okul öncesi eğitimde bir öğün ücretsiz yemeğin kaldırılmasına karşı Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği üyesi Necla Akyıldız Göçer’in 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) açtığı davada karar verildi.

Danıştay 8. Dairesi, “mali kaynaklar yeterli olmadığı”, “MEB’in mali kaynaklar ve ihtiyaçlar arasında denge kurma” zorunluluğu olduğu gerekçeleriyle okul öncesi eğitimde verilen ücretsiz yemek uygulamasının sessizce kaldırılmasını hukuka uygun buldu.

Danıştay, çocukların beslenmesi MEB'in takdirine bıraktı

Davanın avukatları, temyiz başvurusunda bulunacaklarını belirtti.

Karar öncesinde dosya hakkında görüş bildiren Danıştay tetkik hâkimi ise, devletin bir felaket sonrası resmi okul öncesi eğitim kurumlarında sağladığı ücretsiz yemek desteğini geri çekmesinin idarenin takdir yetkisi kapsamında değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Görüşte, devletin mali kaynaklar ile ihtiyaçlar arasında denge kurması gerektiği kabul edilirken, belirli bir kesimin dezavantajlı hale getirilerek alınan kararların hukuka uygun olmadığı vurgulandı. Bu gerekçelerle okul öncesi eğitimde ücretsiz yemeği kaldıran uygulamanın iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

Verilerle çocuk açlığı

Dünya Bankası ve TÜİK’in ortaklaşa gerçekleştirdiği “İller Bazında Beşeri Sermaye 2021-2023” araştırmasına göre, Türkiyede yaşayan 7 milyon 39 bin çocuk Afrika ülkeleri düzeyinde açlık yaşıyor.

6,7 milyon çocuk ise günde bir öğün et, tavuk, balık ya da yumurta tüketemiyor.

Her 100 çocuktan 32’si yatağa aç giriyor.

Eğitim Reformu Girişimi'nin Eğitim İzleme raporu 2025'te yer alan verilere göre ise her 4 çocuktan biri düzenli
protein alamıyor.

Her 10 çocuktan biri günde taze meyve/sebze tüketemiyor.

Yetersiz beslenmeye bağlı bodurluk yaşayan çocuk oranı %5,5

(NÖ)

İstanbul
ücretsiz okul yemeği Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği MEB çocuk yoksulluğu çocuk açlığı
