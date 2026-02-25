ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 25.02.2026 13:53 25 Şubat 2026 13:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.02.2026 14:47 25 Şubat 2026 14:47
Okuma Okuma:  4 dakika

Alper Taş: Okullardaki manzara laiklik bildirisinin haklı olduğunu gösterdi

MEB’in Ramazan genelgesine tepkiler sürerken “Laikliği Savunuyoruz” bildirisine imza atan SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, “Bizi dava ederse etsinler, mücadeleden kaçmayız. Dava olursa çıkar laikliği savunuruz, anti-laik uygulamaları bir kez daha anlatırız.” dedi.

Nalin Öztekin

Nalin Öztekin

Nalin Öztekin

Görseli Büyüt
Alper Taş: Okullardaki manzara laiklik bildirisinin haklı olduğunu gösterdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 81 ilin valiliğine gönderdiği yazıda Ramazan boyunca Türkiye genelindeki okullarda ‘Maarifin Kalbinde Ramazan’ temalı etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.

Etkinliklerin laiklik, eşitlik ve uluslararası sözleşmelerle birlikte "çocuğun üstün yararı" ilkesine karşı olduğunu belirten yüzlerce aydın, siyasetçi, aktivist ve gazeteci “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” bildirisine imza attı.

Bildiri Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından hedef alınırken okullarda çocuklara yaptırılan dini içerikli etkinliklere “selefi andı” eklendi.

Yusuf Tekin, “Laikliği Savunuyoruz” metnine dava açacak
Yusuf Tekin, “Laikliği Savunuyoruz” metnine dava açacak
19 Şubat 2026

“Çocukları ayrıştırıyorsunuz, saflaştırıyorsunuz”

SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” bildirisi imzacısı Alper Taş, okullardan yayılan manzarayı, "Bizim bildirimimizin ne kadar haklı, gerçek ve doğru bir çaba olduğunu ortaya koyuyor. Laiklik kavramını unutturmak, ‘dinsizlik’ gibi göstermek istiyorlar. Eğitim üzerinden geliştirilen dinselleştirme politikalarına itirazı, başlamadan bastırmayı hedefliyorlar.” sözleriyle değerlendirdi.

Taş, Milli Eğitim Bakanı Tekin döneminde uygulamaların daha görünür hale geldiğini savunarak, okullarda “tekne orucu”, “oruç çetelesi”, “iftara git-resim at” benzeri yönlendirmelerin gündeme geldiğini söyledi. Bu uygulamaların “gönüllülük” adı altında sunulduğunu belirten Taş, “Siz okula talimatla genelge gönderiyorsanız zaten çocukları ayrıştırıyorsunuz, saflaştırıyorsunuz. Bu gönüllülük değil” dedi.

Laikliğin tahribatıyla birlikte “kamuculuk” ve “sosyal devlet” anlayışının da geriletildiğinin altını çizen Taş, kamunun bıraktığı boşluğun cemaat ve tarikatlar eliyle doldurulmaya çalışıldığını söyledi.

Ortaokulda çocuklara selefi andı okutuldu
Ortaokulda çocuklara selefi andı okutuldu
24 Şubat 2026

“Ekmek yok ama din var”

Taş, laik, bilimsel eğitim yerine dini yönlendirmenin öne çıkarıldığını savunarak Tekin için “Milli Eğitim Bakanı değil sanki Din İşleri Bakanı gibi çalışıyor” ifadelerini kullandı. Meselenin yalnızca bir bildiri yayımlamak olmadığını, laikliğin yaşamsal bir hak ve güvence olduğunu ve bu konuda yeterli tepki gösterilmediği eleştirisini dile getirdi:

“Okullardaki laiklik karşıtı uygulamalara kimse sesini çıkarmıyor. Siyasal İslamcı rejimi hayatın bütün dokularına yaymak istiyorlar. “Bugün bilimsel, laik bir eğitime ihtiyacımız var. Çocuklar okullarda aç. Devlet bir öğün yemek uygulamasını hayata geçirmiyor ama diyaneti şişiriyor; çocukların karnını doyurmuyor da yukarıdan onlara din sunuyor. Ekmek yok ama din var.”

"Öğrenci ve öğretmenler 'gönüllülük' adı altında fişlenecek"
"Öğrenci ve öğretmenler 'gönüllülük' adı altında fişlenecek"
16 Şubat 2026

“Mücadelemiz siyasi ve ticari istismarcılarla”

Taş, tartışmanın “oruç, namaz, inanmak-inanmamak” üzerinden yürütülmesini “demagoji” olarak nitelendirdi. Laikliğin dinsizlik olmadığını vurgulayan Taş, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Laiklik demokrasidir, özgürlüktür; din ve vicdan özgürlüğüdür, inanmama özgürlüğüdür. Eşit bir arada yaşamanın güvencesidir.”

Taş, dindarlığı gericilikle eşitlemediklerini belirterek, “Dindar insanları gerici diye tanımlamıyoruz. Biz dinciliği ve siyasal İslamcılığı gericilik olarak tanımlıyoruz” dedi. “İslamla, dindarlarla bir mücadelemiz yok” diyen Taş, mücadelelerinin halkın inançlarını siyasi ve ticari amaçlarla istismar eden anlayışa karşı olduğunu kaydetti.

MEB'den Ramazan kılavuzu: 4-9 yaş grubundaki çocuklar camiye götürülecek
MEB'den Ramazan kılavuzu: 4-9 yaş grubundaki çocuklar camiye götürülecek
16 Şubat 2026

“Dava olursa çıkar laikliği savunuruz”

Laiklik çağrısına yönelik tepkilerin ve hedef göstermelerin demokratik haklar açısından da sorunlu olduğunu belirten Taş, “Onların ki ifade özgürlüğü ise bizim ki de ifade özgürlüğü. Bizi dava ederse etsinler, biz de karşı suç duyurusunda bulunduk, mücadeleden kaçmayız. Dava olursa çıkar laikliği savunuruz, anti-laik uygulamaları bir kez daha anlatırız" dedi.

Geçmişte toplumu kutuplaştıran iddiaları hatırlatan Taş, “Gezi’de ‘camide bira içtiler’ dendi, yalan çıktı. ‘Başörtülü kadına saldırdılar’ dendi, yalan çıktı” ifadeleriyle, siyasal İslamcılık zemininde “yalan ve kışkırtmanın” önemli bir araç haline getirildiğini ileri sürdü.

İstanbul Barosu, MEB'in Ramazan genelgesine şerh düştü
İstanbul Barosu, MEB'in Ramazan genelgesine şerh düştü
24 Şubat 2026

“Laiklik dini de özgürleştirir”

Taş, laikliğin yalnızca inanmayanları değil, inananları da koruyan bir ilke olduğunu savunarak, “Laiklik esasen dini de özgürleştirmektir; dindarları da özgürleştirmektir. Çünkü din bunların elinde bir sömürü aracı haline gelmiş. Dindarlar da bu istismar politikalarının aracı kılınmış durumda” dedi. Laikliğin, dini “siyasi ve ticari istismar alanı olmaktan çıkaracağını” belirten Taş, bu nedenle laiklik talebinin iktidar çevrelerinde sert tepkiyle karşılandığını ifade etti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
laiklik ramazan ayı okullarda ramazan genelgesi alper taş sol parti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Nalin Öztekin
Nalin Öztekin
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler...

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo ile köpeği Bitter'i çok seviyor.

Devamını Göster
ilgili haberler
Ramazan genelgesi yargıya taşındı: Velilerinden suç duyurusu
24 Şubat 2026
/haber/ramazan-genelgesi-yargiya-tasindi-velilerinden-suc-duyurusu-317047
İstanbul Barosu, MEB'in Ramazan genelgesine şerh düştü
24 Şubat 2026
/haber/istanbul-barosu-meb-in-ramazan-genelgesine-serh-dustu-317030
Yusuf Tekin, “Laikliği Savunuyoruz” metnine dava açacak
19 Şubat 2026
/haber/yusuf-tekin-laikligi-savunuyoruz-metnine-dava-acacak-316878
"Ramazan genelgesi eğitim politikası değil, asimilasyon girişimidir"
18 Şubat 2026
/haber/ramazan-genelgesi-egitim-politikasi-degil-asimilasyon-girisimidir-316828
Eğitim-İş'ten eylem kararı: Öğretmenlerimiz Ramazan etkinliklerinin parçası olmayacak
17 Şubat 2026
/haber/egitim-is-ten-eylem-karari-ogretmenlerimiz-ramazan-etkinliklerinin-parcasi-olmayacak-316779
"Öğrenci ve öğretmenler 'gönüllülük' adı altında fişlenecek"
16 Şubat 2026
/haber/ogrenci-ve-ogretmenler-gonulluluk-adi-altinda-fislenecek-316749
MEB'den Ramazan kılavuzu: 4-9 yaş grubundaki çocuklar camiye götürülecek
16 Şubat 2026
/haber/meb-den-ramazan-kilavuzu-4-9-yas-grubundaki-cocuklar-camiye-goturulecek-316745
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Ramazan genelgesi yargıya taşındı: Velilerinden suç duyurusu
24 Şubat 2026
/haber/ramazan-genelgesi-yargiya-tasindi-velilerinden-suc-duyurusu-317047
İstanbul Barosu, MEB'in Ramazan genelgesine şerh düştü
24 Şubat 2026
/haber/istanbul-barosu-meb-in-ramazan-genelgesine-serh-dustu-317030
Yusuf Tekin, “Laikliği Savunuyoruz” metnine dava açacak
19 Şubat 2026
/haber/yusuf-tekin-laikligi-savunuyoruz-metnine-dava-acacak-316878
"Ramazan genelgesi eğitim politikası değil, asimilasyon girişimidir"
18 Şubat 2026
/haber/ramazan-genelgesi-egitim-politikasi-degil-asimilasyon-girisimidir-316828
Eğitim-İş'ten eylem kararı: Öğretmenlerimiz Ramazan etkinliklerinin parçası olmayacak
17 Şubat 2026
/haber/egitim-is-ten-eylem-karari-ogretmenlerimiz-ramazan-etkinliklerinin-parcasi-olmayacak-316779
"Öğrenci ve öğretmenler 'gönüllülük' adı altında fişlenecek"
16 Şubat 2026
/haber/ogrenci-ve-ogretmenler-gonulluluk-adi-altinda-fislenecek-316749
MEB'den Ramazan kılavuzu: 4-9 yaş grubundaki çocuklar camiye götürülecek
16 Şubat 2026
/haber/meb-den-ramazan-kilavuzu-4-9-yas-grubundaki-cocuklar-camiye-goturulecek-316745
diğer yazıları
Çocuk işçi Mustafa Eti davasında bilirkişi patronu "kusursuz" buldu
24 Şubat 2026
Çocuk işçi Mustafa Eti davasında bilirkişi patronu "kusursuz" buldu
Çocuklara sosyal medya yasağı “koruma” mı, “hak gaspı” mı?
20 Şubat 2026
Çocuklara sosyal medya yasağı “koruma” mı, “hak gaspı” mı?
“Rojava eyleminde tutuklanan çocuklara çıplak arama yapıldı, saçları kesildi”
19 Şubat 2026
“Rojava eyleminde tutuklanan çocuklara çıplak arama yapıldı, saçları kesildi”
Rojava eylemlerinde gözaltına alınan çocukların avukatı yaşananları anlattı
18 Şubat 2026
Rojava eylemlerinde gözaltına alınan çocukların avukatı yaşananları anlattı
Saç örme videosu paylaştığı için tutuklanan çocuğun tahliye talebine ret
17 Şubat 2026
Saç örme videosu paylaştığı için tutuklanan çocuğun tahliye talebine ret
Sayfa Başına Git