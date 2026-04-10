İzBB Başkanı Tugay Meslek Fabrikasında: "Yapılanlar açıkça kötülüktür"

İzmir Büyükşehir Belediye (İzBB) Başkanı Cemil Tugay, Vakıflar’ın el koyduğu Meslek Fabrikası’ndaki nöbetin dördüncü gününde, polis barikatıyla çevrili binadan içeri girdi.

İzBB Başkanı, mahkeme heyeti ve belediye avukatlarıyla birlikte binadaki demirbaşların durumunun tespiti işlemlerine katıldıktan sonra yaptığı basın açıklamasında “Yapılanlar anormaldir, hukuk dışıdır ve açıkça kötülüktür. Hiç kimse bunu normal görmemeli. Mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir’in kullandığı tarihi binada tahliye süreci

Başkan, yargıç gözetiminde "Meslek Fabrikası"nda

Tugay, Meslek Fabrikasına ve içinde yer alan demirbaşlara ve üretim donanımına hukuka aykırı biçimde el konulması nedeniyle perşembe sabah saatlerinde yargıç gözetiminde yapı içindeki mevcut durumun tespitini talep etti.

İzBB Başkanı, talebini ilettiği mahkeme heyetiyle birlikte geldiği Meslek Fabrikası kapısında bir süre bekletildikten sonra avukatlarıyla içeri girdi ve tespit işlemlerine katıldı.

Tugay: "Başından beri her şey hukuksuz yürüdü"

Tespit işlemlerinin son bulmasının ardından Tugay, fabrika çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Açıklamayı izleyenler arasında İzmirli yurttaşların yanı sıra CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Üyesi Yalçın Karatepe, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, sendika ile siyasi parti temsilcileri de vardı.

Evrensel'in haberine göre, Başkan Tugay olayı hukuk zemininde çözmeye çalıştıklarını belirtti: "Türkiye tarihinde ilk defa polis eşliğinde işgale karşı bir irade göstermek üzere nöbet tutmaya devam ettik. Ancak sorunun çözümü idari ya da hukuki olacak, bunu biliyoruz. Şiddetle olması mümkün değil.” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın tarihsel yapı varlığına "çökme" atağına direniyor

Tugay kendileri için en doğru olanın kamuoyunun konuyu doğru anlaması olduğunu söyledi:

“Başından beri her şey hukuksuz yürüdü […] Burası polis ablukasına alındığında girmek istediğimi söylemiştim, izin verilmemişti. Ben belediye başkanıyım, herhangi bir yapıya zarar verme durumum yok. Bugün mahkemenin tespit işlemi sırasında belediye başkanı olarak içeri almak durumunda kaldılar.”

Tugay, yapıda gerçekleştirilen tadilat ve donanım konusunda bilirkişinin tespitlerine eşlik ederken duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

“Ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. Meslek Fabrikası’nın kurslarında kullanılan bütün o malzemeler, mutfaklarından bilgisayarlarına, dershane odalarından tutun pek çok malzemeye kadar yerli yerinde duruyor. “Devlet kurumları arasında bir mülkiyet sorunu mahkemeye yansımışsa, bu durum sonuçlanana kadar yapılacak şey polisle burayı işgal etmek midir? Yoksa mahkeme sonuçlanana kadar beklemek ve ona göre tutum almak mıdır?” Tugay konunun bu hale gelmesini AKP İzmir milletvekillerinin tutumuna bağladı: “Maalesef konuyu bu hale getiren İzmir’de iktidarın temsilcisi olan milletvekilleridir. Onlar emniyet güçlerini de baskı altında tutuyorlar. Mahkemeleri de baskı altında tutmaya çalışıyorlar.”

"Bir kamu kurumunun başka bir kamu kurumu mülkünü polis zoruyla işgali bir ilk"

Tugay, “Türkiye’de ilk defa bir kamu kurumunun mülkü[nün], başka bir kamu kurumunun mülkiyet iddiası nedeniyle polis zoruyla işgal edil[diğini], abluka altına alın[dığını] ve ele geçiril[diğini]” söyledi ve ekledi: “Bu, Türkiye tarihinde bir ilktir.”

Konunun İzmir halkınca kavranması için gerçekleri açıkladığını dile getiren Tugay, “Ülkemizde kötülük normalleştirilmeye çalışılıyor.” dedi.

İzBB başkanı “Elbette bu konuyla ilgili hukuki ve idari süreçlerimiz devam edecek. Avukat arkadaşlarımız halkın hakkını savunmak için mücadele edecek. Ancak tekrar vurguluyorum; yapılanlar anormaldir, hukuk dışıdır ve açıkça bir kötülüktür” dedi. “Hiç kimse[nin] bunu normal görmeme[si gerektiğini] belirten Tugay, “Mücadelemize devam edeceğiz.” Sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

