İzmir Büyükşehir’in kullandığı tarihi binada tahliye süreci

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kullandığı 4 binanın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesinin ardından tahliye süreci Halkapınar’daki tarihi yapıya taşındı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Fabrikası olarak kullandığı bina için tanınan sürenin dolması üzerine sabah saatlerinde polis bölgede önlem aldı. Cumhuriyet’in haberine göre, bina önüne barikat kuruldu, giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Başlatılan tahliye işlemleri ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tugay şöyle dedi:

“Yüzde 100 mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ve dolayısıyla İzmir halkına ait olan meslek fabrikası binamızın tapusuna hukuksuz bir şekilde el koydunuz. Bu haksız hukuksuz uygulamanıza karşı açtığımız dava devam etmesine rağmen, alelacele belediye hizmet binamızı boşalttırmak ve verilen hizmeti durdurmak için ne uğraştınız. %100 haksız olduğunuz, sadece güç gösterisinde bulunmak için ısrar ettiğiniz bu yanlış kararı uygulamak adına belediyenin binasının sabahın beşinde yüzlerce polis tarafınca ablukaya alınması İzmir’in tarihine geçirdiğiniz bir utanç vakası olmaktan başka ne olacak sanıyorsunuz? Dünya Sağlık Örgütünün “Tek Sağlık Zirvesine” konuşmacı olarak davet edilmiştim. Dün akşam geldiğim Lyon şehrinden, konuşmamı yapamadan ilk uçakla İzmir’e geri dönüyorum. Buradaki herkes neden buraya geldikten bir kaç saat sonra, konuşmamı yapamadan, toplantıya katılamadan döndüğümü soracak; Onlara bu durum nasıl açıklanabilir bilmiyorum. Türkiye böyle bir ülke değildi. Ne çok şeyi kaybettirdiniz ülkemize. Bir toplantı ne kadar önemli diyebilirsiniz. Ama böyle böyle kaybediliyor ülkemizin itibarı ve ülkemize dair güven. Çok üzgünüm. Haklarımızın ve hukukun tamamen ayaklar altına alındığı belli bir siyaset mensuplarınca sahiplenilmiş bu zorbalığa karşı elbette razı olmayacağız ve boyun eğmeyeceğiz. Şehrimizi, insanlarımızı, haklılığımızı elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince savunmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Ne olursa olsun.”

Meslek Fabrikası olarak hizmet veren binanın 1926’da Mustafa Kemal Atatürk’ün imzaladığı kararnameyle İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine geçtiğini gösteren resmi belgelere ait görseller tarihi yapının duvarlarına asılmıştı.

Meslek Fabrikası hakkında

Halkapınar’daki yapı, Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar Tuzakoğlu Fabrikası olarak anılan eski bir un fabrikası. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre bina, Osmanlı vatandaşı Yuan Tuzakoğlu ve Vasil İstefanidi’nin girişimleriyle 1908’de inşa edildi.

Belediyenin yayımladığı bilgiye göre yapı, 1926’da Mustafa Kemal Atatürk imzalı kararnameyle o dönemki adıyla İzmir Belediyesi mülkiyetine geçti. Aynı açıklamada, taşınmazın 185 bin lira bedelle kamu yararı gerekçesiyle istimlak edildiği ve ödemenin taksitlendirildiği belirtiliyor.

Binanın geçmişte farklı işlevlerle kullanıldığı aktarılıyor. Belediye kayıtlarına göre yapı bir dönem ekmek fabrikası, bir dönem de Devlet Güvenlik Mahkemesi binası olarak kullanıldı. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014’te kapsamlı restorasyona alındı ve 2016’da Meslek Fabrikası olarak hizmete açıldı.

Meslek Fabrikası, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin istihdam odaklı mesleki eğitim modeli olarak çalışıyor. Belediyenin resmi sayfasına göre birim, yerel iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim vererek işsizliğin azaltılmasına ve istihdamın artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor; kurumun kökeni 2006’daki İZMEB’e, bugünkü “Meslek Fabrikası” yapılanması ise 2017’ye dayanıyor.

Güncel kapasite açısından da dikkat çekici bir merkez. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 26 Şubat 2026 tarihli açıklamasına göre Meslek Fabrikası bugüne kadar 29 merkezde 5 bin 800 kurs açtı ve 145 bin 77 kursiyere ulaştı. Aynı açıklamada, Halkapınar Kurs Merkezi’nde 2016’dan bu yana 531 kurstan 13 bin 149 kursiyerin mezuniyet belgesi aldığı, ayrıca merkezdeki istihdam birimi aracılığıyla 37 bin 44 kişinin açık işlere yönlendirildiği ve 2 bin 694 kişinin işe yerleştiği bilgisi yer aldı.

Bugünkü tartışmanın odağı da bu tarihi yapı. Belediyenin ve basına yansıyan bilgilere göre Vakıflar Genel Müdürlüğü bina için tahliye tebligatı gönderdi; idari mahkeme 23 Mart 2026’da 15 günlük yürütmeyi durdurma kararı verdi. 6 Nisan 2026 sabahı ise tahliye süresinin dolduğu belirtilerek bina çevresinde polis önlemi alındı ve giriş çıkışlar kapatıldı.