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Yayın Tarihi: 23 Haziran 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 23 Haziran 2025 00:00
5 dk Okuma

HUKUK GÜNDEMİ

İtirafçıların İtirafları ve beyaz güvercinler

Yasa, failden pişmanlık istemiyor, bilgi istiyor. Failden kişilerin adlarını ve cemiyetin faaliyetleri hakkında “ihbar” bekliyordu. Faaliyetlerin anlatılmasını, cemiyetin bu bilgilerle dağıtılabilmesini arıyordu.

Fikret İlkiz

Fikret İlkiz

Fikret İlkiz

Görseli Büyüt
İtirafçıların İtirafları ve beyaz güvercinler
Fotoğraf: Canva

Otuz sekiz yıl önce Yalçın Küçük “İtirafçıların İtirafları” adlı kitap yazdı.

Bazen hafızalarda yeri olan yaşanmış olayları hatırlamak yararlı oluyor.

3216 sayılı “Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun” 5 Haziran 1985 kabul tarihlidir. İki yıl süreyle geçerlidir. Yürürlükten kalkmıştır. Bu kanun kamuoyunda “Pişmanlık Yasası” olarak bilinir. Çok tartışılmıştır.

12 Eylül 1980 sonrasındaki sıkıyönetim davalarında “pişmanlıkları” nedeniyle “itiraflarda” bulunan sanıklar bu kanundan yararlanarak dışarı çıkmak için başvuruyorlardı. Neden pişman olduklarını soran mahkemelere pişmanlıklarını “kanıtlamak” için itiraflarda bulunmak zorundaydılar. Yüzlerce sayfa pişmanlık dilekçeleri dosyalardadır, haberdir ve yazı dizisi halinde yayımlanmıştır.

Böylece pişmanlıklarının kanıtı olan itiraflarını itiraf edenler itirafçı oldu…

İtirafçıların kimlikleri değiştiriliyordu. Hizmetlerine karşılık yeni bir yaşam, estetik ameliyatlarla yeni bir yüz verilecek, yurt içinde ve dışında görevlendirilebileceklerdi. İtirafçıların bir kısmı “özgür” kaldılar, mahkemeler onları tahliye etti. Bir kısmı ise daha az ceza aldılar ama cezaevlerinde kaldılar, çıkamadılar.  Bazı itirafçıların “ihbarları” işe yaramadı. İtirafçılar itirafçı olamadılar. Pişman olduklarını ihbarlarıyla kanıtladılar ama serbest kalamadılar. Çünkü itirafları ve ihbarları gerçeğe uygun bulunmadı.

O halde “pişmanlık yasası” neydi? Yasa gereğince asıl sorun kişinin herhangi bir suçu işleyip işlemediğinin mahkeme tarafından saptanması değil, suç işlemiş failin bu yasadan yararlanıp yararlanmayacağının tespitidir.

Yargı böyle bir tespit yapmakla sınırlandırılmıştı, görevi böyle tanımlanmıştı. Böylece, uzun bir ismi olan Yasa “Pişmanlık Yasası” adını hak etmiş oldu.

Yasa birinci maddesinde, eski Türk Ceza Kanunu’nun 313 (Cürüm İşlemek İçin Teşekkül Meydana Getirenler), 125 (Vatan Hainliği, Devletin Ülkesine ve Egemenliğine Karşı Suç) , 131 (Askeri Tesisleri Tahrip), 141 (Yıkıcı Birleşmeler-Komünistlik, Anarşistlik, Diktatörlük, Irkçılık ve Milliliğe Karşı Olmak), 142 ( Yıkıcı Propagandalar), 146 (Devletin Anayasa ve Temel Nizamlarını Bozmak) ve 163 (Yıkıcı Gericilik Faaliyetleri) nedeniyle suç işlemiş faillerin pişman olanları bu yasadan yararlanabilecekti.

Pişmanlar ve itirafçı adayları olan  faillerden  önce “bilgi” isteniyordu. Bilgi istenmesi yasadan yararlanmanın ilk şartıydı.

Fail “işlenen suça iştirak etmemiş” olabilirdi veya henüz hakkında tahkikata başlanmamış da olsa başvuru yapabilirdi. Ama yasadan yararlanmak için  koşul; failin kurulu teşekkülün, çetenin, cemiyetin mensubu olmasıydı. Yani fail önce işlediği suçu “bilecektir”. Sadece “bilgi vermek” yetmemektedir. Verilen bu bilgi ve belgeler sayesinde yasadışı bir cemiyet, teşekkül veya çete meydana çıkarılmış olmalıdır veya dağıtılabilmelidir.

Bu da failin verdiği “bilgi” sayesinde olacaktır. Eğer itirafçının itirafları açıklanan bu sonucu sağlamazsa; itirafçı sadece pişman olacak ve yasadan yararlanamayacaktır. Sadece pişman olmakla kalan itirafçının itirafları ve pişmanlığı hiçbir işe yaramayacaktır.

Cemiyet mensubu fail, cemiyetten kendiliğinden çekilecektir. Silah ve malzemelerini güvenlik güçlerine teslim edecek, mukavemet etmeyecektir.

Cemiyetin dağıtılmasında “bizzat çaba göstermesi” beklenmektedir. Yasa; failden pişmanlık istemiyor, bilgi istiyor. Failden kişilerin adlarını ve cemiyetin faaliyetleri hakkında “ihbar” bekliyordu. Faaliyetlerin anlatılmasını, cemiyetin bu bilgilerle dağıtılabilmesini arıyordu.

O zaman fail kendisi için sakıncalı olan ve açıklanmamış ne varsa anlatmalıydı. Anlatınca “itiraf etmiş”  sayılıyor ve itirafçı oluyordu. İtiraf etme eylemi ile ortaya çıkan sonuç, itirafçı için “ihbar etmek” demekti. Çünkü, suçlu saydığı birisini, ya da suç saydığı bir olayı bildirmek ihbardır. 

Haber veren ve bildiren kişi ihbarcıdır. Diğer bir deyişle başkalarınca bilinmesi sakıncalı görülen herhangi bir olayı saklamaktan kendisi için vazgeçen kişinin itirafı, olayın ve başkasının ihbarıdır. İhbar etmek bu Yasanın koşulu olduğuna göre “itirafçı” olmak için pişman olmak zorunlu değildir. Pişman olmadan da kişi “itirafçı” olabilir.

Devlet suç faillerinden Yasaya göre “ihbar” bekliyordu. Bu Yasanın hükümlerine göre; “suçluyu yakalama”, “suçu ortaya çıkarma”, “yasadışı cemiyeti dağıtma”, “suç işlenmesinin önlenmesi” görevi olan Devlet;  bu görevini suç failiyle bölüşmüş, paylaşmış oluyordu.

Bu görev bölüşümü karşısında Devlet faile, ya “cezasızlık” ya da “cezadan indirim” uygulayacaktı. Aslında böyle bir sonuç Devlet tarafından verilmiş bir “ödül” gibi oluyordu…

1986 yılı temmuz ayında açıklanan verilere göre Yasadan yararlanmak amacıyla 497 kişi Mahkemelere başvurmuş, 29 kabul edilmişti. 88 kişinin başvurusu ise “yeni bir şey getirmediği için” reddedilmişti. 380 başvuru, anılan tarihte inceleniyordu.

Bu Yasanın sonuçları ne olur nerelere kadar varır bilinmiyordu. Varacağı yere kadar vardı da…Ama sonuç bilinen bir gerçektir. İnsan yaşamı, başka bir insanın “itiraflarına”, “ihbarlarına” ve “pişmanlıklarına” bağlanınca pamuk ipliği bile daha sağlam demektir.

Bütün bu yazılanlar Yalçın Küçük ’ün kitabından alınmıştır. Yaklaşık 40 yıllık bir geçmiş! Haziran Yayınevi tarafından Nisan 1987’de yayınlanan kitabında Yalçın Küçük, itirafçıları ve gelmiş geçmiş itirafçıları anlatıyor…

Tanınan, bilinen, sevilen, sevilmeyen ne kadar insan ve ne kadar cemiyet ne kadar kıyıda köşede kalmış veya çok meşhur kişilerin ve geçmiş davalarda kimlerin nasıl “pişman” olduklarını ve kimlerin “itiraf eden” ihbarcılar olduğunu yazan Yalçın Küçük “itirafçılık olgusunun dinamiğini çözümlemek zorundayım” diyor kitabında…

Ona göre “itirafçılar” kimlerdir? Kitabından tırnak içinde aktarıyorum…

“İtirafçı itirafa doymuyor…

Korku insanlık durumudur; kuşku duymuyorum.

Ancak hem tarihsel ve hem de bireysel anlamda insanlık, korkudan arındığı sürece geliyor.

İnsanlar korktuklarını kabul etmiyorlar.

İnsanların korktuklarını kabul etmemeleri, korkunun kendisi kadar bir insanlık durumudur…”

Kitabın 36. Sayfasındaki başlık: “İtirafçı, kendisini kusuyor.” 

Başlıktan sonra Yalçın Küçük kitapta çok sık kullandığı bir şiirin bir dizesine yer vermiş:

“ Bu adam

              Sattı arkadaşını; 

Sattı altın bir tepside arkadaşının 

    kanlı, kesik başını….

Bu adamın ayaklarında dolaşıyor, 

korku, 

gölgesi gibi…” 

Ardından “1938 Donanma Davasında Gedikli İtirafçılar” anlatılıyor.

“51 Tevkifatı’nda Bülbül Sanatçılar” bölümünün girişinde şöyle yazmış:

“İtirafçı yeni bir kimliktir.

İtirafçı aynı vücutta yeni bir senaryodur.

İtirafçı, suçlanan ve ceza tahdidi altına sokulan kişiliğini kusan kimsedir.

Bu haliyle kopmalardan, çözülmelerden ve hatta döneklerden çok ayrıdır.

İnsanın kendisini kusabilmesi için sığ olması gerekiyor; kusulan kişiliğin yerleşmemiş olması zorunluluğu var. (…)

İnsan güzel bir yaratıktır.

İnsana en zor gelen kendisine ihanet’tir.

İnsan işkenceye dayanabiliyor; insanın kendi kendisine ihanetine dayanması çok zor olmalıdır.”

“İtirafçı korkuyor…

İtirafçı ne olacak? İtirafçıya ne olacak?

İtiraf, itirafçıyı hapisten çıkarıyor.

İtiraf, itirafçıya ancak hiçbir zaman bir kişilik olamayacak bir kimlik kazandırıyor.”

Bunlar Yalçın Küçük ’ün tanımları…

Zaman ne gösterir? Kırk yıl sonra zaman göstereceğini gösterdi. Devletin beklentisi; gerçek ve doğru olmasa bile “pişmanlık”, “ihbar” ve “itirafçılık” sürekli, etkin ve etkili olmalı… İtirafçı ödülü; olsa olsa cezaevinden çıkabilmek ve dışarıda kelepçeli olmaktan ibaret. Artık ziyaretçisi yok ve belki de boş ranzasında geride bıraktığı sadece utançtır kim bilir?

Özgürlük, güvercindir. 

Küçük gözleri, beyaz tüyleriyle gökyüzünde daireler çizer, güneşin etrafında süzülür, kanat çırpar. Zeytin dalı, beyaz güvercine yakışır.

Atmaca da kanatlıdır. Güçlü gagası ve küçük gözleri onu avcı yaptı.

Zincirini ve sahibini sever. Gökyüzünde uçan kendi hemcinsi kuşları yakalar.

Atmacanın yaptığını beyaz güvercin kimseye yapmadı, yapmaz.

Beyaz güvercinler, masmavi gökyüzünde yine kanat çırpmaya devam ediyor…

(Fİ/RMK)

Haber Yeri
İstanbul
hukuk gündemi itirafçı Yalçın Küçük
Fikret İlkiz
Fikret İlkiz
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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. İstanbul Barosuna kayıtlı avukat. 1982-2004 yıllarında Cumhuriyet Gazetesi Avukatı ve Hukuk Danışmanı olarak çalıştı. 1997-2002 arasında ise Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu...

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. İstanbul Barosuna kayıtlı avukat. 1982-2004 yıllarında Cumhuriyet Gazetesi Avukatı ve Hukuk Danışmanı olarak çalıştı. 1997-2002 arasında ise Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürüttü. İstanbul Barosu Dergi Yayın Kurulu üyeliği (1992-2003), Staj Eğitim Merkezi kurucusu, “AİHS ve Bireysel Başvuru” Bölüm Başkanlığı (1996-2002), Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Araştırma Uygulama Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi (2002-2005), Basın Konseyi Hukuk Danışmanlığı ve Genel Sekreter Vekilliği  (1992-1996) görevlerinde bulundu. Güncel Hukuk Dergisi’nin Genel Yayın Koordinatörü ve Mart 2016 tarihinden itibaren Sorumlu Yazı İşleri Müdürü.

Basın Konseyi ile Dayanışma Vakfı ile İnsan Hakları Kurumu Vakfı kurucu üyesi ve Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onursal Üyesi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 1998 Basın Özgürlüğü Ödülü, Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 2013 yılı İfade Özgürlüğü Onur Ödülü sahibi. Türk Ceza Hukuku Derneği (2009-2011) Genel Sekreteri, (2012) Başkanı görevlerinde bulundu ve halen TCHD Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışıyor.

Parçalanmış Adalet / Türkiye'de Özel Ceza Yargısı (İstanbul. İletişim Yayınları 2011), İfade Özgürlüğü İlkeler ve Türkiye (İstanbul İletişim Yayınları 2007), Demokratik Anayasa Görüş ve Öneriler (Metis Yayınları (Nisan 2012), (BİA) “İfade Özgürlüğünün On Yılı 2001-2011” (Aralık 2012),“Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek” (İletişim 2015) adlı kitaplarda ve ayrıca Güncel Hukuk, Suç ve Ceza Dergilerinde yazıları, bianet web sitesinde ve çeşitli yayın organlarında makaleleri yayımlandı.

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