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DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 29.07.2026 11:55 29 Temmuz 2026 11:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.07.2026 12:01 29 Temmuz 2026 12:01
Okuma Okuma:  2 dakika

İsviçre’de Kızılay’ın iki içeceği “yüksek bor” nedeniyle geri çağrıldı

İsviçre’de Kızılay markalı doğal maden suyu ile elma aromalı gazlı içecek, bor oranının yüksek olduğu gerekçesiyle geri çağrıldı. Tüketiciler, ürünleri fiş göstermeden satın aldıkları yerlere iade edebilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsviçre’de Kızılay’ın iki içeceği “yüksek bor” nedeniyle geri çağrıldı
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İsviçre’de Kızılay markalı iki içecek için geri çağırma kararı verildi.

İsviçre hükümetinin ürün geri çağırma platformu RecallSwiss’te yayımlanan duyuruya göre, Kızılay doğal maden suyu ile elma aromalı gazlı içecekte yüksek miktarda bor tespit edildi.

Ürünlerin İsviçre’deki dağıtıcısı Akar Swiss AG, “sağlık riski” gerekçesiyle ürünleri piyasadan geri çağırdı.

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Hangi ürünler geri çağrıldı?

Geri çağırma kararı 200 mililitrelik şu ürünleri kapsıyor:

  • Son tüketim tarihi 31 Temmuz 2027 olan Kızılay doğal maden suyu,
  • Son tüketim tarihi 20 Şubat 2027 olan Kızılay elma aromalı gazlı içecek.

Şirket, ürünleri satın alanların fiş ibraz etmeden satış noktalarına iade ederek ücretlerini geri alabileceklerini duyurdu.

Kızılay’dan geri çağırmaya ilişkin henüz kamuoyuna yansıyan bir açıklama bulunmuyor.

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Bor için farklı sınır değerler uygulanıyor

Avrupa Birliği, 2020’de yaptığı düzenlemeyle içme ve maden sularındaki bor miktarı için litre başına 1 miligram üst sınır belirledi.

Dünya Sağlık Örgütü ise bor için litre başına 2,4 miligramlık bir kılavuz değer kabul ediyor. Bor kaynaklarının bulunduğu bölgelerdeki yeraltı suları için Avrupa Birliği düzenlemelerinde de Dünya Sağlık Örgütü’nün değerinin esas alınabildiği belirtiliyor.

İsviçre’de 25 Haziran’da da, üretim tarihi 2 Eylül 2025 olan Sırma marka maden suları geri çağrılmıştı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Kızılay isviçre
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