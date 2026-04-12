DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 12.04.2026 11:39 12 Nisan 2026 11:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.04.2026 11:44 12 Nisan 2026 11:44
Okuma Okuma:  1 dakika

Irak'ta Nizar Amedi yeni Cumhurbaşkanı olarak seçildi

Irak’ta 2003 sonrası kurulan siyasi denkleme göre cumhurbaşkanı Kürt partilerin adayları arasından seçiliyor.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA/ Nizar Amedi

Irak Meclisi, Nizar Amedi’yi ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak seçti. AA’nın geçtiği habere göre, Meclis’te yapılan oylamada, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı Nizar Amedi (58) ikinci tur oylamada 329 sandalyeli mecliste 227 oyla Cumhurbaşkanı seçildi. Toplamda 229 vekil oy kullandı.

Göreve başladı

Söz konusu görev için Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) mevcut Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’i aday gösterirken, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de Nizar Amedi’yi aday göstermişti. Söz konusu makam için KDP ve KYB adayı dahil toplam 17 kişi yarışa girmişti. Amedi, seçildikten sonra mecliste yemin ederek görevine başladı.

Yeni hükümet henüz kurulmadı

Irak anayasasına göre cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıl ve aynı cumhurbaşkanı sadece bir kez daha yeniden seçilebiliyor.

Irak Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra en geç 15 gün içinde parlamentodaki en büyük blokun (Şii) adayını hükümeti kurmakla görevlendirir. Irak’ta parlamento seçimleri 11 Kasım 2025 tarihinde yapılmıştı. Ülkede yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı yeni hükümet henüz kurulamadı.

Mevcut hükümet ise "günlük işleri yürütme hükümeti" olarak görevini sürdürüyor.

Yeni Cumhurbaşkanı, KYB Bağdat Büro sorumluluğunun yanı sıra, Irak Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı ve Çevre Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

Meclis'te yemin ederek görevine başlayan Amedi, açıklama yaptı.

Üstlendiği sorumluluğun büyüklüğüne dikkati çeken Amedi, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların farkında olduğunu söyledi.

(EMK)

Nizar Amedi Kürdistan Demokrat Partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği
