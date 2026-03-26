İnsan ve köpeğin ortak tarihi sanılandan daha eski çıktı

İngiltere’nin Somerset bölgesindeki Gough Mağarası’nda 1920’lerde yapılan kazılarda bulunan bir çene kemiği parçasının, uzun yıllar sıradan bir hayvan kalıntısı olarak saklandığı ortaya çıktı. Ancak son DNA analizleri, yaklaşık 9 santimetrelik bu kemiğin erken dönem evcilleştirilmiş bir köpeğe ait olduğunu gösterdi.

Araştırmacılara göre bu bulgu, köpeklerin insanlarla birlikte yaşamaya başladığı dönemi yaklaşık 5 bin yıl daha geriye çekiyor.

İnsanlarla birlikte yaşamın erken izleri

Araştırma, köpeklerin, Buzul Çağı’nın sonlarında insan yerleşimlerinin çevresinde dolaşan gri kurtların torunları olduğunu ortaya koyuyor. Bilim insanlarına göre zaman içinde insanlara yaklaşan bu hayvanlar, vahşi yaşamdan uzaklaşarak insan topluluklarıyla birlikte yaşamaya başladı.

Doğa Tarihi Müzesi’nden Dr. William Marsh, keşfin insanlarla köpekler arasındaki ilişkinin çok erken dönemlerde kurulduğunu gösterdiğini belirtti.

Aynı besinleri tükettikleri anlaşıldı

Genetik ve kimyasal analizler, yalnızca köpeklerin varlığını değil, insanlarla ne kadar yakın yaşadıklarını da ortaya koydu.

Araştırmacılar, bu köpeklerin insanlarla benzer besinler tükettiğini belirledi. Buna göre Anadolu’daki köpeklerin daha çok balıkla, Britanya’daki örneklerin ise et ve bitki ağırlıklı bir beslenmeyle yaşadığı saptandı.

Bu veriler, insanlarla köpekler arasındaki ilişkinin yalnızca yakınlıktan ibaret olmadığını, ortak bir yaşam pratiğine dayandığını gösteriyor.

Avrupa ve Asya’ya birlikte yayıldılar

Gough Mağarası’nda bulunan örnek, araştırmacıların Avrupa ve Anadolu’daki benzer dönemlere ait hayvan kalıntılarını yeniden değerlendirmesine de yol açtı.

Yapılan incelemelerde, daha önce sınıflandırılamayan bazı kalıntıların da aslında köpeğe ait olduğu belirlendi. Bilim insanları, bu sonucun köpeklerin erken dönemde insan topluluklarıyla birlikte Avrupa ve Asya’ya yayıldığına işaret ettiğini söylüyor.

Bugünkü köpeklerin kökenine dair yeni veri

Nature dergisinde yayımlanan ayrı bir çalışma da bugün yaşayan köpeklerin tek bir bölgeden değil, ortak bir atadan gelen iki farklı soyun birleşiminden ortaya çıktığını gösterdi.

Araştırmacılar, Avrupa’dan Orta Doğu’ya uzanan geniş bir coğrafyada bulunan 200’den fazla köpek ve kurt kalıntısının DNA’sını inceleyerek bu sonuca ulaştı.

