Samsunlu esnaf, sahiplendiği kuzuyu yanından ayırmıyor

Samsun’da İlkadım ilçesi Saathane Meydanı’nda cep telefonu işiyle uğraşan İlkay İsmailoğlu, annesi ölen yaklaşık 20 günlük bir kuzuyu sahiplenerek hayvana “Kıvırcık” adını verdi.

Evinde bakmaya başladığı Kıvırcık’ı, tek başına yaşadığı için iş yerine de götüren İsmailoğlu’nun yanında dolaşan kuzu, sokakta görenlerin ilgisini çekiyor.

Anadolu Ajansı’na konuşan İsmailoğlu, kuzuyla başlayan hayvan sevgisinin zamanla güçlü bir bağa dönüştüğünü söyledi.

“Günde dört biberon süt içiyor”

Kıvırcık’ın bakımına özen gösterdiğini anlatan İsmailoğlu, şöyle dedi:

“Çiftlik, Mecidiye, Saathane Meydanı’nda beraber geziyoruz. Hiç ayrılmıyoruz birbirimizden. Gece bile beraber yatıyoruz. Ben çıktığım zaman evi yıkıyor, ağlıyor yani. Geldiğim zaman yanımda susuyor. Kokuma da alışmış. Sürekli yanımda. Bakımına özen gösteriyorum. Günde dört biberon süt içiyor. Koltuğa muşamba seriyorum, üstüne battaniye koyuyorum, o vaziyette yatıyor. Sabahleyin muşambayı yıkıyoruz. Çok güzel anlaşıyoruz. Çok sevimli, ikimiz de beraber birbirimizi bulmuşuz. İnşallah ayrılmayacağız.”

Saathane Meydanı’nda kuzuyu gören Dursun Şimga ise şaşırdığını dile getirerek, “Köpek, kedi olur ama kuzu olunca şaşırdık. Şuraya bak. Bir aylık bir şey,” dedi. (TY)