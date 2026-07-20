İngiltere'nin son 10 yıldaki yedinci başbakanı göreve başladı

İngiltere’nin yeni başbakanını bekleyen beş temel sorun

Andy Burnham başbakanlık görevine başlarken ekonomi, dış politika, savunma harcamaları, göç ve sosyal güvenlik gibi alanlarda çözümü zor sorunlarla karşı karşıya.

1 - Durgun ekonomi ve hayat pahalılığı

İngiltere’de yaşam standartları, 2008 küresel mali krizinden bu yana büyük ölçüde durağanlaştı. Brexit ve Covid-19 pandemisi ekonomik sorunları daha da ağırlaştırdı.

Burnham’ın halkın günlük yaşamında hissedilebilecek ekonomik iyileşmeler sağlaması bekleniyor. Ancak partisi, 2024 genel seçimleri öncesinde temel vergileri artırmama sözü vermişti. Bu nedenle yeni hükümetin sosyal politikalar ve kamu yatırımları için gerekli kaynağı nasıl sağlayacağı belirsizliğini koruyor.

Burnham’ın vereceği ilk önemli kararlardan biri de Maliye Bakanlığı görevine kimi getireceği olacak.

2 - Savaşlar ve ABD ile gerilen “özel ilişki”

Ukrayna’daki savaşın sürmesi ve Ortadoğu’daki çatışmaların tırmanması, iç politikaya ağırlık vermek isteyen Burnham’ın dış politikayı da öncelikli gündemlerinden biri haline getirecek.

İngiltere’nin bu iki çatışmaya ilişkin temel yaklaşımında kısa vadede büyük bir değişiklik beklenmiyor. Önceki Başbakan Keir Starmer’ın ulusal güvenlik danışmanı Jonathan Powell’ın görevini sürdürmesi bekleniyor.

Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkiler kurmuş ancak ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına koşulsuz destek vermemesi nedeniyle Trump’ın tepkisini çekmişti.

ABD, İngiltere’nin en önemli güvenlik ortaklarından biri olmayı sürdürüyor. Buna karşılık Trump ve politikaları İngiltere kamuoyunda yaygın biçimde eleştiriliyor. Burnham’ın güvenlik ilişkileri ile kamuoyundaki rahatsızlık arasında denge kurması gerekecek.

3 - Savunma harcamalarına kaynak bulmak

Savunma harcamalarının yetersiz olduğunu savunan Savunma Bakanı John Healey, geçen ay görevinden ayrılmıştı.

Starmer daha sonra askeri harcamaların gelecek dört yıl içinde 15 milyar sterlin artırılacağını açıklamıştı. Ancak bu paranın nereden bulunacağı ve hangi bakanlıkların bütçelerinde kesintiye gidileceği açıklanmamıştı.

Bu kararları vermek Burnham hükümetine kalacak.

4 - Göç tartışmalarını yönetmek

İngiltere’ye net göç, önceki Muhafazakâr hükümetin son döneminde uygulamaya koyduğu ve İşçi Partisi hükümetinin sürdürdüğü daha kısıtlayıcı politikalar nedeniyle son yıllarda belirgin biçimde azaldı.

Buna rağmen kamuoyu araştırmaları, göçün seçmenlerin en fazla önem verdiği konular arasında yer almaya devam ettiğini gösteriyor. Net göçün azaldığını bilenlerin oranı ise düşük.

Burnham, mayıs ayında göç eğiliminin “belirgin biçimde aşağı yönlü” olduğunu kabul etmiş ancak net göçün daha da azaltılması gerektiğini söylemişti.

Yeni başbakanın, İçişleri Bakanı Shabana Mahmood’un yasal göçmenlerin kalıcı oturum almasını zorlaştıran politikalarını büyük ölçüde sürdürmesi bekleniyor. Ancak bu politikalar İşçi Partisi içindeki bazı milletvekillerinin ve ilerici seçmenlerin tepkisini çekiyor.

5 - Artan sosyal güvenlik ve emeklilik giderleri

İngiltere’nin sosyal güvenlik harcamaları yükseliyor. Bunun nedenlerinden biri, ruh sağlığı sorunları yaşayan çalışma çağındaki kişilerin yaptığı sosyal yardım başvurularındaki artış.

Sosyal güvenlik bütçesinin yarısından fazlası ise devlet emekli maaşları ve emeklilere yönelik diğer desteklerden oluşuyor.

Yaşlanan nüfusun yanı sıra emekli maaşlarının ücret artışı, enflasyon veya yüzde 2,5 oranından hangisi daha yüksekse ona göre artırılmasını güvence altına alan “üçlü kilit” sistemi de kamu harcamalarını yükseltiyor.

Bu giderlerin kontrol altına alınması, Burnham’ın sosyal konut inşası gibi politikaları için kaynak yaratabilir. Ancak Starmer’ın sosyal yardımları sınırlandırma girişimi İşçi Partili milletvekillerinin isyanına yol açmış ve hükümeti geri adım atmaya zorlamıştı.

Burnham’ın hem artan sosyal harcamaları yönetmesi hem de partisinin sosyal politika vaatlerini koruması gerekecek.